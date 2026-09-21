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Entenda como a exigência de maioria absoluta dificulta a vitória de presidente no primeiro turno

Pesquisas Quaest e Datafolha indicam cenário distante de decisão antecipada, mantendo o histórico de segundo turno no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 21:44

Segurança máxima: Conheça as camadas de proteção que impedem ataques ao sistema eleitoral
O mecanismo da maioria absoluta serve para garantir que o governante eleito tenha o respaldo de mais da metade das escolhas válidas da população Crédito: Marcelo Camargo, Agência Brasil

Conquistar uma eleição no primeiro turno exige que um dos postulantes concentre a maioria absoluta dos votos válidos no país. Regulamentado pela Constituição de 1988, o formato determina que o vencedor obtenha 50% mais um dos votos nominais válidos, fórmula que desconsidera os votos brancos e nulos no dia da votação

Na pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21/09), Lula (PT) aparece com 37% das intenções de voto contra 33% de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno. Já no levantamento do Datafolha do dia 17/09, o petista registra 39% e o senador marca 36%. Em ambos os cenários, os pré-candidatos estão abaixo do patamar necessário de votos válidos para liquidar a disputa na primeira etapa.

Urnas passam por testes antes da eleição

Urnas eletrônicas são testadas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Urnas eletrônicas são testadas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Urnas eletrônicas são testadas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Urnas eletrônicas são testadas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
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Por que o Brasil adota o sistema de dois turnos para presidente

O mecanismo da maioria absoluta serve para garantir que o governante eleito tenha o respaldo de mais da metade das escolhas válidas da população. Sem essa regra, um candidato poderia se eleger com uma porcentagem baixa em cenários com múltiplos concorrentes, assumindo o poder sem o apoio da maioria da sociedade.

Retrospecto histórico de eleições resolvidas em turno único

A necessidade de uma segunda votação é a regra geral da democracia brasileira moderna. Apenas em duas eleições após o período de redemocratização o eleitorado encerrou a disputa presidencial no primeiro turno:

Eleições de 1994: Fernando Henrique Cardoso venceu a disputa direta ao somar 54,2% dos votos válidos.

  • Eleições de 1998: o mesmo candidato obteve a reeleição sem segundo turno ao registrar aproximadamente 53% dos votos válidos.

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Tags:

Brasil Politica Justiça Eleitoral Eleições 2026

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