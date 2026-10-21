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Bruno Wendel
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:38
A Defensoria Pública da Bahia criou um grupo de trabalho para acompanhar as condições de acesso ao voto no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). A equipe vai monitorar a oferta de transporte público gratuito nos 417 municípios baianos e atuar na defesa dos direitos de usuários de redes sociais e serviços digitais. A iniciativa foi formalizada pela Portaria nº 1.633/2026, publicada no Diário Oficial da instituição em 16 de outubro.
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O grupo vai levantar informações sobre gratuidade, itinerários, horários, frota, frequência e acessibilidade do transporte, além de observar dificuldades enfrentadas por moradores de áreas rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade. A atuação prevê articulação com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a Defensoria Pública da União (DPU), gestores municipais e órgãos estaduais. Na frente digital, será analisada uma representação que aponta possíveis violações de direitos de usuários de plataformas da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp.
A população pode denunciar problemas relacionados à falta de transporte gratuito no dia da votação e possíveis violações de direitos nas redes sociais pelo e-mail eleicoes2026@defensoria.ba.def.br. Para facilitar a análise, é necessário informar o município, o local de votação e descrever a ocorrência. O grupo poderá articular providências com instituições responsáveis e avaliar medidas extrajudiciais ou judiciais, conforme cada caso.