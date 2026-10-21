ELEIÇÕES 2026

Defensoria Pública fiscaliza transporte gratuito no 2º turno na Bahia

Grupo de trabalho vai monitorar serviço nos 417 municípios e receber denúncias sobre problemas em redes sociais

Bruno Wendel

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:38

Defensoria fiscaliza transporte gratuito no 2º turno na Bahia Crédito: Ascom Defensoria Pública

A Defensoria Pública da Bahia criou um grupo de trabalho para acompanhar as condições de acesso ao voto no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). A equipe vai monitorar a oferta de transporte público gratuito nos 417 municípios baianos e atuar na defesa dos direitos de usuários de redes sociais e serviços digitais. A iniciativa foi formalizada pela Portaria nº 1.633/2026, publicada no Diário Oficial da instituição em 16 de outubro.

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O grupo vai levantar informações sobre gratuidade, itinerários, horários, frota, frequência e acessibilidade do transporte, além de observar dificuldades enfrentadas por moradores de áreas rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade. A atuação prevê articulação com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a Defensoria Pública da União (DPU), gestores municipais e órgãos estaduais. Na frente digital, será analisada uma representação que aponta possíveis violações de direitos de usuários de plataformas da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp.