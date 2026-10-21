Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Defensoria Pública fiscaliza transporte gratuito no 2º turno na Bahia

Grupo de trabalho vai monitorar serviço nos 417 municípios e receber denúncias sobre problemas em redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:38

Defensoria fiscaliza transporte gratuito no 2º turno na Bahia
Defensoria fiscaliza transporte gratuito no 2º turno na Bahia Crédito: Ascom Defensoria Pública

A Defensoria Pública da Bahia criou um grupo de trabalho para acompanhar as condições de acesso ao voto no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). A equipe vai monitorar a oferta de transporte público gratuito nos 417 municípios baianos e atuar na defesa dos direitos de usuários de redes sociais e serviços digitais. A iniciativa foi formalizada pela Portaria nº 1.633/2026, publicada no Diário Oficial da instituição em 16 de outubro.

Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó

Defensoria Pública da Bahia por Reprodução/Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) por Divulgação/DPE-BA
Defensoria Pública do Estado da Bahia por Reprodução/ Google Maps
1 de 22
Defensoria Pública da Bahia por Reprodução/Defensoria Pública da Bahia

O grupo vai levantar informações sobre gratuidade, itinerários, horários, frota, frequência e acessibilidade do transporte, além de observar dificuldades enfrentadas por moradores de áreas rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade. A atuação prevê articulação com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a Defensoria Pública da União (DPU), gestores municipais e órgãos estaduais. Na frente digital, será analisada uma representação que aponta possíveis violações de direitos de usuários de plataformas da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp.

A população pode denunciar problemas relacionados à falta de transporte gratuito no dia da votação e possíveis violações de direitos nas redes sociais pelo e-mail eleicoes2026@defensoria.ba.def.br. Para facilitar a análise, é necessário informar o município, o local de votação e descrever a ocorrência. O grupo poderá articular providências com instituições responsáveis e avaliar medidas extrajudiciais ou judiciais, conforme cada caso.

Leia mais

Imagem - Exame de DNA e orientação jurídica: Defensoria leva serviços gratuitos a duas cidades da Bahia

Exame de DNA e orientação jurídica: Defensoria leva serviços gratuitos a duas cidades da Bahia

Imagem - Defensoria Pública: carta-denúncia aponta violência e criminalização contra povo Pataxó

Defensoria Pública: carta-denúncia aponta violência e criminalização contra povo Pataxó

Imagem - Defensoria Pública da Bahia oferece 25 vagas com salário inicial de R$ 29 mil

Defensoria Pública da Bahia oferece 25 vagas com salário inicial de R$ 29 mil

Mais recentes

Imagem - Com aliados nas ruas, Lula e Flávio mantêm disputa pelo Nordeste na reta final

Com aliados nas ruas, Lula e Flávio mantêm disputa pelo Nordeste na reta final
Imagem - Kassio e Mendonça propõem bloquear canais políticos de WhatsApp nos dois dias antes da eleição, diz jornal

Kassio e Mendonça propõem bloquear canais políticos de WhatsApp nos dois dias antes da eleição, diz jornal
Imagem - Adelmo Casé grava versão natalina de 'Celebrar' para chegada do Papai Noel ao Bela Vista

Adelmo Casé grava versão natalina de 'Celebrar' para chegada do Papai Noel ao Bela Vista