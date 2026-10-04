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Deixou o e-Título para a última hora? Veja como baixar neste domingo

Aplicativo permite consultar o local de votação e pode ser usado na identificação do eleitor, desde que apresente foto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 06:45

e-Título
e-Título Crédito: Divulgação

Quem deixou para instalar o e-Título neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026, pode baixar o aplicativo e fazer o primeiro acesso. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém esses serviços disponíveis no dia da votação. A autorização também vale para o segundo turno, em 25 de outubro, onde houver disputa. 

A medida muda o procedimento adotado em eleições anteriores, quando o download e a ativação eram interrompidos durante o pleito para reduzir a sobrecarga do sistema. Segundo o TSE, a infraestrutura foi aprimorada, e equipes técnicas monitoram o funcionamento da ferramenta para atender ao aumento de acessos.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Como baixar o e-Título

O aplicativo é gratuito e está disponível na Google Play Store, para celulares Android, e na App Store, para iPhone. Após a instalação, o eleitor deve preencher os dados solicitados, como nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título e nome dos pais. Em seguida, precisa responder às perguntas de segurança e criar uma senha de acesso. 

Além de apresentar a versão digital do título, a ferramenta permite consultar o endereço da seção eleitoral e a situação da inscrição. Quem está fora do município onde vota também pode usar o aplicativo para justificar a ausência neste domingo. 

O aplicativo basta para votar?

O e-Título pode ser apresentado aos mesários como documento de identificação quando exibe a fotografia do eleitor. Se a imagem não aparecer, é necessário levar outro documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O título em papel não é obrigatório para votar. 

Quem não conseguir acessar o aplicativo pode votar com um documento oficial com foto, desde que esteja apto a participar da eleição. O celular usado para apresentar o documento digital deve ficar no local indicado pelos mesários antes de o eleitor entrar na cabine, onde aparelhos eletrônicos são proibidos. 

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