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Deixou o e-Título para a última hora? Veja como baixar neste domingo

Aplicativo permite consultar o local de votação e pode ser usado na identificação do eleitor, desde que apresente foto

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 06:45

e-Título Crédito: Divulgação

Quem deixou para instalar o e-Título neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026, pode baixar o aplicativo e fazer o primeiro acesso. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém esses serviços disponíveis no dia da votação. A autorização também vale para o segundo turno, em 25 de outubro, onde houver disputa.

A medida muda o procedimento adotado em eleições anteriores, quando o download e a ativação eram interrompidos durante o pleito para reduzir a sobrecarga do sistema. Segundo o TSE, a infraestrutura foi aprimorada, e equipes técnicas monitoram o funcionamento da ferramenta para atender ao aumento de acessos.

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Como baixar o e-Título

O aplicativo é gratuito e está disponível na Google Play Store, para celulares Android, e na App Store, para iPhone. Após a instalação, o eleitor deve preencher os dados solicitados, como nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título e nome dos pais. Em seguida, precisa responder às perguntas de segurança e criar uma senha de acesso.

Além de apresentar a versão digital do título, a ferramenta permite consultar o endereço da seção eleitoral e a situação da inscrição. Quem está fora do município onde vota também pode usar o aplicativo para justificar a ausência neste domingo.

O aplicativo basta para votar?

O e-Título pode ser apresentado aos mesários como documento de identificação quando exibe a fotografia do eleitor. Se a imagem não aparecer, é necessário levar outro documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O título em papel não é obrigatório para votar.