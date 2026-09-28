Deputada Roberta Roma passa por novo cateterismo após diagnóstico de doença no coração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:31
A deputada federal e candidata à reeleição Roberta Roma passou por um novo cateterismo cardíaco no Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador, nesta segunda-feira (28). Durante o exame, os médicos identificaram doença coronariana e realizaram a colocação de um stent para restabelecer o fluxo de sangue ao músculo cardíaco. "Roberta está lúcida, calma e estável, e permanece internada na UTI Cardíaca", diz a equipe da candidata.
A decisão de repetir o cateterismo foi tomada após Roberta voltar a sentir dor no peito no domingo (27). Exames de controle também mostraram novas alterações no eletrocardiograma e no ecocardiograma. Diante da evolução do quadro, o cardiologista Adriano Martins, chefe da UTI, e o clínico geral que acompanha a deputada, Silvestre Sobrinho, discutiram o caso com a equipe de hemodinâmica do hospital.
Os novos achados não eram compatíveis com a síndrome de Takotsubo, conhecida como “síndrome do coração partido”, hipótese considerada na avaliação anterior. O segundo cateterismo identificou uma placa instável em uma artéria coronária, que exigiu intervenção. O stent foi colocado “para restaurar o fluxo sanguíneo ao músculo do coração”, explicaram os médicos.
No último sábado (26), a candidata foi submetida a um cateterismo após sofrer um infarto durante a agenda de campanha em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia.
A previsão da equipe médica é de transferência posterior para um quarto e, se a recuperação continuar como esperado, alta hospitalar em dois a três dias. Ela está acompanhada do esposo, João Roma, candidato ao Senado, e de familiares e amigos próximos. A família agradece as mensagens de carinho recebidas desde o início da internação.