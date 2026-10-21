ENTREVISTA

Deputada Tabata Amaral diz que eleição pode ter sofrido interferência estrangeira

Reeleita para o 3º mandato, Tabata Amaral defende que se analise possível interferência estrangeira nas eleições por meio das redes sociais

Metrópoles

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:56

Tabata Amaral Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiForo

Reeleita para o terceiro mandato como deputada federal, Tabata Amaral (PSB) questiona o papel dos algoritmos e das grandes empresas de tecnologia no resultado das eleições brasileiras. Em entrevista à coluna, a quinta deputada mais bem votada de São Paulo, com quase 480 mil votos, defendeu que se questione mais profundamente uma possível interferência estrangeira por meio das redes sociais no atual pleito.

“Eu não sei se a gente não está vivendo o resultado de uma interferência estrangeira. Eu não sou da teoria da conspiração, sou séria demais para esse tipo de coisa”, ponderou. “Mas precisamos, pelo menos, conseguir se questionar sobre o que está acontecendo”, disse.