ELEIÇÕES 2026

Deputado chama Jerônimo de 'fujão', lembra falas do governador sobre debate e ironiza: 'Eu até entendo seu pavor'

Para Arthur Maia (União Brasil), o debate representa uma oportunidade para que os candidatos apresentem propostas e sejam questionados sobre os principais problemas enfrentados pela Bahia.

Pombo Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:24

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) criticou a possível ausência do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no debate na TV Bahia, no dia 29 Crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) criticou a possível ausência do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no debate entre os candidatos ao Governo da Bahia, marcado para o dia 29 de setembro, na TV Bahia. O encontro será o último debate em televisão aberta antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Maia recuperou falas de Jerônimo incentivando a participação de ACM Neto (União Brasil) em debates e ressaltou que o governador teria dificuldades para justificar problemas relacionados à segurança pública, educação, emprego e saúde.

“Eu até entendo o seu pavor para discutir o seu desgoverno. Você não tem como explicar que as facções criminosas tomaram conta da Bahia e transformaram o nosso estado no estado mais violento do Brasil. Você não tem como explicar que nós temos a pior educação do Brasil. Você não tem como explicar que depois de 20 anos do PT nós temos a maior taxa de desemprego do Brasil”, afirmou.

Maia recordou falas de Jerônimo. “Um candidato que não tem coragem, que foge de vir fazer um debate com os outros candidatos sobre suas propostas, realmente não tem condição de fazer uma gestão nem de longe”, disse Jerônimo em uma entrevista. “Um candidato que não tem coragem de debater temas importantes, não tem tamanho, não tem condição de governar a Bahia. Eu desafio. Marque o dia e a hora e o tema”, afirmou o petista em outro momento.