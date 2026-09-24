ELEIÇÕES 2026

Deputado critica possível ausência de Jerônimo em debate da TV Bahia: 'Vai usar o presidente para fugir e não prestar contas'

Paulo Azi afirmou ainda que a eventual ausência demonstraria, na avaliação dele, a pressão enfrentada pela campanha governista nesta reta final

Pombo Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:48

Deputado federal Paulo Azi Crédito: Divulgação

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil) criticou, nesta quinta-feira (24), a possibilidade de o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, não participar do debate da TV Bahia marcado para a próxima terça-feira (29). A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia no mesmo dia deve ser a alegação para a ausência do petista baiano no confronto entre os candidatos a governador.

“É lamentável que um governador, depois de quase quatro anos de mandato, cogite não comparecer a um debate na reta final da eleição. É justamente nesse momento que ele deveria olhar para o povo da Bahia e explicar o que fez, o que não fez e por que tantos problemas continuam sem solução”, afirmou Azi.

O deputado federal citou como exemplos a situação da segurança pública e da regulação estadual da saúde. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia registrou 5.473 mortes violentas intencionais em 2025, maior número absoluto entre os estados. Na saúde, a fila da regulação apresentou aumento de 200%.

“Jerônimo já culpou o governo federal por conta da violência, ao dizer que a situação da segurança é um problema nacional, e também por conta da degradação das BRs 324 e 242. Agora, ao que tudo indica, vai culpar a agenda com o presidente para não ir ao debate. É uma postura vergonhosa”, afirmou.