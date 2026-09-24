Deputado critica possível ausência de Jerônimo em debate da TV Bahia: 'Vai usar o presidente para fugir e não prestar contas'

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Pombo Correio
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:48
O deputado federal Paulo Azi (União Brasil) criticou, nesta quinta-feira (24), a possibilidade de o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, não participar do debate da TV Bahia marcado para a próxima terça-feira (29). A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia no mesmo dia deve ser a alegação para a ausência do petista baiano no confronto entre os candidatos a governador.
“É lamentável que um governador, depois de quase quatro anos de mandato, cogite não comparecer a um debate na reta final da eleição. É justamente nesse momento que ele deveria olhar para o povo da Bahia e explicar o que fez, o que não fez e por que tantos problemas continuam sem solução”, afirmou Azi.
O deputado federal citou como exemplos a situação da segurança pública e da regulação estadual da saúde. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia registrou 5.473 mortes violentas intencionais em 2025, maior número absoluto entre os estados. Na saúde, a fila da regulação apresentou aumento de 200%.
“Jerônimo já culpou o governo federal por conta da violência, ao dizer que a situação da segurança é um problema nacional, e também por conta da degradação das BRs 324 e 242. Agora, ao que tudo indica, vai culpar a agenda com o presidente para não ir ao debate. É uma postura vergonhosa”, afirmou.
O parlamentar afirmou ainda que a eventual ausência demonstraria, na avaliação dele, a pressão enfrentada pela campanha governista nesta reta final. “Quem está disputando a confiança do povo precisa ter coragem para prestar contas. Não pode se esconder atrás de ninguém. Se Jerônimo acredita que fez um bom governo, vá ao debate, olhe para os baianos e defenda o seu legado. A Bahia merece esse respeito”, declarou.