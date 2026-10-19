ELEIÇÕES 2026

Deputado critica 'showmício' em apoio a Lula na Barra: 'Artistas que pregam a democracia se acham no direito de feri-la de morte'

Em declaração, Luciano Ribeiro (União Brasil) questionou a postura dos artistas que participaram do ato e levantou suspeitas sobre a legalidade da iniciativa

Pombo Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:47

Em declaração, Luciano Ribeiro (União Brasil) questionou a postura dos artistas que participaram do ato Crédito: Divulgação

O deputado estadual Luciano Ribeiro (União Brasil) criticou a realização de um “showmício” em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo (18), na região da Barra, em Salvador. A programação reuniu apresentações musicais de artistas como Daniela Mercury, Gilberto Gil e BaianaSystem, além de manifestações políticas em defesa da democracia.

Em declaração, o parlamentar questionou a postura dos artistas que participaram do ato e levantou suspeitas sobre a legalidade da iniciativa, que classificou como um privilégio concedido aos detentores do poder.

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