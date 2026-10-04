ELEIÇÕES

Derrite e Prado são eleitos senadores por São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador do estado

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:34

Derrite e André do Prado (PL) Crédito: Lula Marques/Agência Senado

Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos matematicamente senadores por São Paulo. Com 94,8% das urnas apuradas, Derrite tem 12,5 milhões de votos, equivalentes a 30,63% dos votos válidos, e Prado, 12 milhões, equivalentes a 29,29%.

Simone Tebet e Marina Silva ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Tebet recebeu 7,8 milhões de votos (19,21%). Já Marina ficou 7,4 milhões (18,10%).

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Governo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador do estado de São Paulo no primeiro turno das eleições gerais realizadas neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h51, com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio recebeu 13.057.319 votos (62,85%).