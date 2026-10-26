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Derrotado, Flávio Bolsonaro ficará sem cargo e sem foro privilegiado em 2027

Senador perdeu a disputa presidencial para Lula e deixará o mandato em fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:19

Derrotado, Flávio Bolsonaro ficará sem cargo e sem foro privilegiado em 2027 Crédito: Globo/ Manoella Mello

Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) ficará sem cargo público a partir de fevereiro de 2027, quando termina seu mandato como senador pelo Rio de Janeiro. Com isso, também perderá o foro privilegiado ligado ao exercício do cargo. Será a primeira vez em 24 anos que o político ficará sem mandato eletivo.

Na apuração do segundo turno, concluída neste domingo (25), Lula recebeu 51,79% dos votos válidos, o equivalente a 64.256.232 votos. Flávio Bolsonaro obteve 48,21%, com 59.826.041 votos. A diferença entre os candidatos foi de mais de 4,4 milhões de votos.

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados

Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

Flávio está na vida pública desde 2003, quando assumiu o primeiro mandato como deputado estadual no Rio de Janeiro, após ser eleito em 2002, aos 21 anos. Ele foi reeleito para a Assembleia Legislativa fluminense em 2006, 2010 e 2014. Em 2016, disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas foi derrotado.

Dois anos depois, em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, com mais de 4 milhões de votos. O mandato termina em fevereiro de 2027, quando os novos senadores tomam posse.

Fim do foro privilegiado

Como senador da República, Flávio tem foro por prerrogativa de função em processos relacionados a crimes que se enquadrem nas regras de competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o fim do mandato, em regra, ele deixa de ter essa prerrogativa e eventuais novos processos passam a tramitar na primeira instância, conforme a natureza dos casos.

Isso não significa, porém, que todas as investigações em andamento sejam automaticamente transferidas. A competência para cada caso depende das circunstâncias e das decisões judiciais, inclusive quando há outros investigados com foro privilegiado.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Flávio é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela trama golpista e em prisão domiciliar, segundo as informações fornecidas. Durante a campanha, o senador buscou se apresentar como herdeiro político do pai. Sua indicação pelo Partido Liberal ocorreu no fim de 2025, após disputas internas e divergências na família.

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