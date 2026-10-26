APÓS ELEIÇÕES

Derrotado, Flávio Bolsonaro ficará sem cargo e sem foro privilegiado em 2027

Senador perdeu a disputa presidencial para Lula e deixará o mandato em fevereiro

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:19

Derrotado, Flávio Bolsonaro ficará sem cargo e sem foro privilegiado em 2027 Crédito: Globo/ Manoella Mello

Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) ficará sem cargo público a partir de fevereiro de 2027, quando termina seu mandato como senador pelo Rio de Janeiro. Com isso, também perderá o foro privilegiado ligado ao exercício do cargo. Será a primeira vez em 24 anos que o político ficará sem mandato eletivo.

Na apuração do segundo turno, concluída neste domingo (25), Lula recebeu 51,79% dos votos válidos, o equivalente a 64.256.232 votos. Flávio Bolsonaro obteve 48,21%, com 59.826.041 votos. A diferença entre os candidatos foi de mais de 4,4 milhões de votos.

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Flávio está na vida pública desde 2003, quando assumiu o primeiro mandato como deputado estadual no Rio de Janeiro, após ser eleito em 2002, aos 21 anos. Ele foi reeleito para a Assembleia Legislativa fluminense em 2006, 2010 e 2014. Em 2016, disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas foi derrotado.

Dois anos depois, em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, com mais de 4 milhões de votos. O mandato termina em fevereiro de 2027, quando os novos senadores tomam posse.

Fim do foro privilegiado

Como senador da República, Flávio tem foro por prerrogativa de função em processos relacionados a crimes que se enquadrem nas regras de competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o fim do mandato, em regra, ele deixa de ter essa prerrogativa e eventuais novos processos passam a tramitar na primeira instância, conforme a natureza dos casos.

Isso não significa, porém, que todas as investigações em andamento sejam automaticamente transferidas. A competência para cada caso depende das circunstâncias e das decisões judiciais, inclusive quando há outros investigados com foro privilegiado.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13