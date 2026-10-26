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Deu empate! Lula e Flávio Bolsonaro recebem o mesmo número de votos em cidade brasileira; saiba qual

Município registrou exatamente 1.530 votos para cada candidato no segundo turno das eleições presidenciais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:36

Lula e Flávio Bolsonaro recebem o mesmo número de votos em cidade brasileira Crédito: Divulgação 

Uma cidade brasileira registrou um resultado curioso no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Em Marquinho, no Paraná, Lula e Flávio Bolsonaro terminaram a votação com exatamente o mesmo número de votos: 1.530 para cada candidato, o equivalente a 50% dos votos válidos.

Com as 16 seções eleitorais do município totalizadas, foram registrados 3.127 votos, dos quais 3.060 foram válidos, além de 25 votos em branco e 42 nulos.

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados

Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

O empate ocorreu em um cenário de vantagem de Flávio Bolsonaro no resultado geral do Paraná. O candidato recebeu 4.291.444 votos no estado, correspondentes a 62,58% dos votos válidos, enquanto Lula somou 2.566.504 votos, ou 37,42%.

No resultado nacional, Lula venceu o segundo turno com 51,79% dos votos válidos, totalizando 64.256.232 votos. Flávio Bolsonaro obteve 48,21%, o equivalente a 59.826.041 votos.

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Eleição

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