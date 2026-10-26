ELEIÇÕES 2026

Deu empate! Lula e Flávio Bolsonaro recebem o mesmo número de votos em cidade brasileira; saiba qual

Município registrou exatamente 1.530 votos para cada candidato no segundo turno das eleições presidenciais

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:36

Lula e Flávio Bolsonaro recebem o mesmo número de votos em cidade brasileira Crédito: Divulgação

Uma cidade brasileira registrou um resultado curioso no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Em Marquinho, no Paraná, Lula e Flávio Bolsonaro terminaram a votação com exatamente o mesmo número de votos: 1.530 para cada candidato, o equivalente a 50% dos votos válidos.

Com as 16 seções eleitorais do município totalizadas, foram registrados 3.127 votos, dos quais 3.060 foram válidos, além de 25 votos em branco e 42 nulos.

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O empate ocorreu em um cenário de vantagem de Flávio Bolsonaro no resultado geral do Paraná. O candidato recebeu 4.291.444 votos no estado, correspondentes a 62,58% dos votos válidos, enquanto Lula somou 2.566.504 votos, ou 37,42%.