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Distrito Federal é a primeira Unidade da Federação a ter três mulheres no Senado

Em 202 anos de história, o Senado teve 78 senadoras

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:14

Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado
Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado Crédito: Divulgação

O Distrito Federal entrou para a história neste domingo (4), e será a primeira Unidade da Federação a ter três senadoras mulheres na história do Brasil. Com a eleição de Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), as duas se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado.

Em 202 anos de história, o Senado teve 78 senadoras. A primeira foi Eunice Michiles (AM), de 1979 a 1987. O Senado passou mais de 150 anos sem uma mulher ocupando as cadeiras que representam os Estados da Federação no Congresso Nacional.

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal

Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação
O Senado atualmente tem 81 integrantes, que representam os 26 estados e o DF. O tamanho do estado não determina número de cadeiras por Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Cada estado e o DF têm três senadores. Assim, a Bahia possui o mesmo número de representantes no Senado que São Paulo, o estado mais populoso do país por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ocupar uma cadeira no Senado, é preciso ter pelo menos 35 anos. A exigência também vale para os suplentes por Reprodução
O mandato de senador dura oito anos, o dobro do período de um deputado federal  por Ton Molina/Agência Senado
A cada quatro anos, o Senado renova alternadamente um terço (27 vagas) ou dois terços (54 vagas) de suas cadeiras por Foto: Marcos Oliveira/ Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney teve cinco mandatos no Senado. Sua trajetória na Casa se estendeu por décadas, e ele  foi eleito quatro vezes para presidir a instituição por Arquivo/Agência Brasil
As primeiras mulheres eleitas diretamente ao Senado foram Júnia Marise (foto) e Marluce Pinto, em 1990 por Reprodução
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031 por Roque de Sá
A candidatura ao Senado é formada por uma chapa com um titular e dois suplentes. Eles são eleitos juntos, e os suplentes podem substituir o senador nas situações previstas em lei por Reprodução
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Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação

No Distrito Federal, terminarão os mandatos atuais Izalci Lucas (PL), que concorreu a deputado federal, e Leila do Vôlei (PDT), que concorreu à reeleição, mas não conseguiu a vaga.

Damares, Michelle e Bia fazem parte do mesmo grupo político. As três se identificam como nomes da direita e apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e está em prisão domiciliar.

Durante a campanha, Michelle e Bia apostaram em propagandas eleitorais em conjunto, exibindo sempre os dois nomes para o eleitor, inclusive com jingles feitos em parceria. As novas eleitas tomarão posse no Senado em fevereiro de 2027.

Com 96% das urnas apuradas, Michele tinha mais de 896 mil votos (29%). Em seguida aparece Bia Kicis, com mais de 847 mil votos (27,4%). Em terceiro lugar, Leila do Vôlei (PDT), que ficou de fora do Legislativo, tinha 658,4 mil votos (21,3 mil).

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Michelle Bolsonaro Senado Distrito Federal

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