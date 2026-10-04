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Do deputado ao presidente saiba qual a ordem exata para votar na urna eletrônica

Primeiro turno exige seis escolhas na urna eletrônica, voto para senador requer atenção pois regra impede você de repetir o mesmo número duas vezes

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:00

Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos.
Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos. Crédito: Ilustração, IA

Ao comparecer à seção eleitoral, o eleitor deve digitar seus votos em uma sequência pré-determinada pela Justiça Eleitoral, que começa obrigatoriamente com o cargo de deputado federal e é finalizada com o voto para presidente da República. O uso da colinha é liberado, mas nada de celular ou dispositivos eletrônicos. O Senado Federal exige 2 candidatos da sua preferência, e você não pode repetir o número em nenhuma das etapas.

Veja os modelos de luxo e superesportivos declarados nas eleições de 2026

No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons
Range Rover Velar tem preços que partem de R$ 380 mil (seminovos recentes) e ultrapassam os R$ 680 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 27 mil no Brasil. Divulgação, Ranger Rover por Divulgaçã/oRanger Rover
Volkswagen Nivus Highline custa entre R$ 145 mil e R$ 155 mil, gerando um IPVA anual estimado de cerca de R$ 5,8 mil a R$ 6,2 mil em estados com alíquota de 4%. Divulgação, Volkswagen por Divulgação/Volkswagen
No Brasil, SUVs Range Rover (como Velar, Sport e Vogue) combinam motores que vão do seis-cilindros híbrido ao V8 de mais de 500 cv, gerando um IPVA anual que varia de R$ 30 mil a mais de R$ 60 mil nas versões mais exclusivas. Divulgação, Range Rover por Divulgação, Range Rover
Com opções que vão da Ram Rampage nacional (a partir de R$ 250 mil) às importadas de grande porte como 1500, 2500 e 3500 (com motores V8 a gasolina de 400 cv ou seis-cilindros Cummins turbodiesel de até 377 cv), os modelos topo de linha chegam a ultrapassar os R$ 500 mil, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 10 mil e R$ 20 mil no Brasil.  Divulgação, Ram por Divulgação/Ram
No Brasil, Porsche 911 Turbo S zero-quilômetro ou recentes passam facilmente dos R$ 1,9 milhão a R$ 2,1 milhões, gerando um IPVA anual estimado que ultrapassa os R$ 75 mil em estados com alíquota cheia de 4%. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé varia entre R$ 650 mil (seminovos recentes) e ultrapassa os R$ 850 mil nas versões zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 26 mil e R$ 34 mil no Brasil (com possibilidade de desconto em estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Quadriciclo Polaris RZR Pro XP no mercado brasileiro, custa na faixa de R$ 190 mil a R$ 240 mil (conforme a configuração e os acessórios) e, por ter uso estritamente off-road em trilhas, pistas e fazendas, não passa pelo emplacamento rodoviário tradicional e é isento do IPVA convencional. Divulgação, Polaris por Divulgação/Polaris
Porsche 911 tem valor de mercado na faixa de R$ 900 mil a R$ 1,5 milhão a depender do ano e versão, gerando um IPVA anual estimado de até R$ 60 mil no Brasil. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Mercedes-Benz têm IPVA anual que facilmente supera a marca dos R$ 50 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação, Mercedes
O Jeep Compass tem preços que variam de R$ 180 mil a cerca de R$ 260 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 7 mil e R$ 10,5 mil no país. Divulgação, Jeep por Divulgação/Jeep
Mercedes-AMG GLE 63 S tem valor de mercado que varia de R$ 1,1 milhão a R$ 1,4 milhão (a depender do ano e configuração), gerando um IPVA anual estimado entre R$ 45 mil e R$ 55 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação/Mercedes
Jeep têm imposto anual varia de R$ 6 mil nas versões de entrada a mais de R$ 18 mil nos modelos importados mais extremos.  Divulgação, Jeep por Divulgação, Jeep
SUV BYD Song Plus tem preço sugerido na casa dos R$ 239 mil e conta com IPVA anual que varia de R$ 7 mil a R$ 9,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O BYD King é avaliado na faixa de R$ 175 mil a R$ 188 mil, contando com IPVA anual que varia de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O Chevrolet Captiva hoje atua no mercado de seminovos e usados com valores entre R$ 35 mil e R$ 60 mil (a depender do ano e conservação), tendo IPVA anual médio em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil — com unidades mais antigas já atingindo a faixa de isenção fiscal por idade da frota. Divulgação, Chevrolet por Divulgação/Chevrolet
Avaliado na faixa de R$ 150 mil a R$ 180 mil (na versão Plus), o hatch BYD Dolphin têm um IPVA estimado de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil nas regiões sem incentivo fiscal — além de usufruir de isenção total em vários estados que zeram a alíquota para veículos puramente elétricos. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
No Brasil, o BYD Denza B5 com propulsão híbrida plug-in ou 100% elétrica, chegam via importação direta ou em projetos de expansão oficial com valores a partir de R$ 430 mil, tendo IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 17 mil em praças sem isenção para eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW X5 tem valores que variam de R$ 450 mil (seminovos recentes) a mais de R$ 800 mil nas opções zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 18 mil e R$ 32 mil em estados sem benefício fiscal. Divulgação, BMW por Divulgação, BMW
O compacto BYD Dolphin Mini custa a partir de R$ 115 mil a R$ 120 mil, o modelo oferece pacote completo de tecnologia e segurança, com IPVA anual estimado em cerca de R$ 4,5 mil em estados com alíquota cheia — mantendo a vantagem de isenção total de imposto e rodízio em regiões que incentivam a mobilidade 100% elétrica. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW 745 LE está avaliado na faixa de R$ 600 mil a R$ 640 mil, e tem IPVA anual estimado em cerca de R$ 25 mil, podendo contar com descontos ou isenções em estados que incentivam veículos eletricos. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
O modelo BMW M5 varia de relíquias de colecionador avaliadas entre R$ 200 mil e R$ 400 mil até unidades zero-quilômetro que passam de R$ 1 milhão — sendo que os modelos antigos de três décadas já contam com isenção total de IPVA na maioria dos estados brasileiros. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
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No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons

Consulte a ordem oficial e o total de dígitos que você precisa digitar para cada cargo:

No primeiro turno, o eleitor faz exatamente seis votos.

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

Primeiro senador (três dígitos)

Segundo senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

Como funciona o voto para o Senado e a conferência na tela?

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Duplo voto no Senado: não é possível votar duas vezes no mesmo candidato ao Senado. Se você repetir o número da primeira vaga na segunda, o segundo voto será considerado nulo.

Conferência das informações: antes de concluir, verifique a foto, o nome, o número e a sigla do partido exibidos na tela da urna.

Erros de digitação: se houver desacordo nos dados, aperte a tecla laranja "Corrige" para reiniciar o preenchimento do cargo atual.

Confirmação definitiva: depois que a tecla verde "Confirma" for pressionada, o voto estará gravado e não poderá ser alterado.

Pode levar anotação e como treinar antes da eleição?

Colinha de papel é totalmente permitida e recomendada pela Justiça Eleitoral para facilitar a digitação na cabine. Celulares e eletrônicos são proibidos na hora de votar.

Para aqueles que desejam treinar o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um simulador interativo de votação em seu site oficial. O eleitor pode treinar a digitação com candidatos fictícios e se familiarizar com a ordem e os sons da urna.

O que altera no segundo turno e no voto no exterior?

A grande mudança é no tamanho da lista, no primeiro turno são 6 cargos, no segundo turno essa conta cai apenas para 2 cargos: governador (2 dígitos) e presidente da República (2 dígitos).

Em alguns casos onde as eleições são definidas em primeiro turno, os eleitores dessas regiões vão voltar apenas para decidir para presidente da República.

Quem tem domicílio eleitoral fora do Brasil vota exclusivamente para o cargo de presidente da República, sem votação para senadores, governadores ou deputados.

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