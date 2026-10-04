COLINHA PARA A HORA H

Do deputado ao presidente saiba qual a ordem exata para votar na urna eletrônica

Primeiro turno exige seis escolhas na urna eletrônica, voto para senador requer atenção pois regra impede você de repetir o mesmo número duas vezes

Matheus Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:00

Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos. Crédito: Ilustração, IA

Ao comparecer à seção eleitoral, o eleitor deve digitar seus votos em uma sequência pré-determinada pela Justiça Eleitoral, que começa obrigatoriamente com o cargo de deputado federal e é finalizada com o voto para presidente da República. O uso da colinha é liberado, mas nada de celular ou dispositivos eletrônicos. O Senado Federal exige 2 candidatos da sua preferência, e você não pode repetir o número em nenhuma das etapas.

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Consulte a ordem oficial e o total de dígitos que você precisa digitar para cada cargo:

No primeiro turno, o eleitor faz exatamente seis votos.

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

Primeiro senador (três dígitos)

Segundo senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

Como funciona o voto para o Senado e a conferência na tela?

Duplo voto no Senado: não é possível votar duas vezes no mesmo candidato ao Senado. Se você repetir o número da primeira vaga na segunda, o segundo voto será considerado nulo.

Conferência das informações: antes de concluir, verifique a foto, o nome, o número e a sigla do partido exibidos na tela da urna.

Erros de digitação: se houver desacordo nos dados, aperte a tecla laranja "Corrige" para reiniciar o preenchimento do cargo atual.

Confirmação definitiva: depois que a tecla verde "Confirma" for pressionada, o voto estará gravado e não poderá ser alterado.

Pode levar anotação e como treinar antes da eleição?

A Colinha de papel é totalmente permitida e recomendada pela Justiça Eleitoral para facilitar a digitação na cabine. Celulares e eletrônicos são proibidos na hora de votar.

Para aqueles que desejam treinar o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um simulador interativo de votação em seu site oficial. O eleitor pode treinar a digitação com candidatos fictícios e se familiarizar com a ordem e os sons da urna.

O que altera no segundo turno e no voto no exterior?

A grande mudança é no tamanho da lista, no primeiro turno são 6 cargos, no segundo turno essa conta cai apenas para 2 cargos: governador (2 dígitos) e presidente da República (2 dígitos).

Em alguns casos onde as eleições são definidas em primeiro turno, os eleitores dessas regiões vão voltar apenas para decidir para presidente da República.