Do PSD, ex-prefeita de Maiquinique abandona Jerônimo e anuncia apoio a ACM Neto

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Pombo Correio
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:08
A ex-prefeita de Maiquinique Minininha (PSD) anunciou apoio à candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia. A adesão foi oficializada nesta quinta-feira (17), após a ex-gestora deixar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Ao receber a adesão, ACM Neto agradeceu o apoio e destacou a importância da chegada da ex-prefeita à sua campanha.
"Quero agradecer muito a Minininha pela confiança e pela decisão de estar ao nosso lado. Ela conhece Maiquinique, conhece de perto a realidade do município e tem uma história construída junto à população. É um apoio importante, que chega para fortalecer ainda mais o nosso trabalho no sudoeste da Bahia. Recebo Minininha com muita alegria e com o compromisso de, juntos, trabalharmos por Maiquinique e por toda a região", afirmou Neto.