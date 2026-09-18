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Do PSD, ex-prefeita de Maiquinique abandona Jerônimo e anuncia apoio a ACM Neto

A adesão foi oficializada nesta quinta-feira (17), após a ex-gestora deixar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:08

Ex-prefeita de Maiquinique abandona Jerônimo e anuncia apoio a ACM Neto
Ex-prefeita de Maiquinique abandona Jerônimo e anuncia apoio a ACM Neto Crédito: Divulgação

A ex-prefeita de Maiquinique Minininha (PSD) anunciou apoio à candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia. A adesão foi oficializada nesta quinta-feira (17), após a ex-gestora deixar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Ao receber a adesão, ACM Neto agradeceu o apoio e destacou a importância da chegada da ex-prefeita à sua campanha.

"Quero agradecer muito a Minininha pela confiança e pela decisão de estar ao nosso lado. Ela conhece Maiquinique, conhece de perto a realidade do município e tem uma história construída junto à população. É um apoio importante, que chega para fortalecer ainda mais o nosso trabalho no sudoeste da Bahia. Recebo Minininha com muita alegria e com o compromisso de, juntos, trabalharmos por Maiquinique e por toda a região", afirmou Neto.

Tags:

acm Neto Eleição 2026 Ex-prefeito

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