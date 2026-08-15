Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Do PT, ex-candidato a prefeito de Quijingue abandona Jerônimo e apoia ACM Neto: 'Povo está cansado'

Saulo da Arena citou promessas que não foram cumpridas pelo governo do estado

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 12:47

Do PT, ex-candidato a prefeito de Quijingue apoia ACM Neto
Do PT, ex-candidato a prefeito de Quijingue apoia ACM Neto Crédito: Divulgação

Candidato a prefeito de Quijingue pelo PT nas eleições de 2024, Saulo da Arena anunciou que não apoiará a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e declarou apoio a ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia. Ao justificar a decisão, Saulo fez críticas ao governo estadual e afirmou que entrou na política com o objetivo de “fazer diferente”, e não apenas para integrar o grupo político de Jerônimo.

“Eu resolvi não apoiar a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues. Sabe por que o Saulo da Arena não vai apoiar o governador? Porque o Saulo da Arena não entrou só para ser mais um candidato do PT e fazer parte do grupão do governador. O Saulo entrou para tentar fazer diferente, para tentar ajudar o nosso povo”, afirmou, ao se referir a Neto como “futuro governador”.

Entre as razões apresentadas, Saulo citou promessas que, segundo ele, não foram cumpridas pelo governo do estado. Uma delas seria uma intervenção na BA-381, rodovia que atende a região de Quijingue e Cansanção. “O governador fez várias promessas, inclusive o anseio, o sonho do nosso povo, que foi a BA-381, que liga Quijingue a Cansanção, e até hoje nada”, criticou.

Saulo também relatou uma reunião com Jerônimo em Salvador, na qual teria manifestado insatisfação com a falta de apoio à sua candidatura em 2024. Segundo ele, novos compromissos foram assumidos no encontro, mas não concretizados.

“Eu falei a chateação que eu estava com o governador Jerônimo por não dar apoio à minha campanha. E lá nessa reunião ele fez outras promessas, inclusive de caixa d’água, entregou uma chave simbólica para o grupo da oposição, e até hoje nunca chegou nada aqui em Quijingue. Então, o povo está mais do que cansado das promessas do governador”, disse.

Leia mais

Imagem - ACM Neto volta a criticar Jerônimo por fugir dos debates: 'Ele vive numa realidade paralela'

ACM Neto volta a criticar Jerônimo por fugir dos debates: 'Ele vive numa realidade paralela'

Imagem - Presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz confirma apoio a ACM Neto: 'Irei lutar voto a voto na sua campanha'

Presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz confirma apoio a ACM Neto: 'Irei lutar voto a voto na sua campanha'

Imagem - ACM Neto lidera corrida pelo governo da Bahia com mais 13 pontos de vantagem, aponta pesquisa Futura/Apex

ACM Neto lidera corrida pelo governo da Bahia com mais 13 pontos de vantagem, aponta pesquisa Futura/Apex

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste domingo, primeiro dia de campanha

Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste domingo, primeiro dia de campanha
Imagem - Casas Bahia fecha mais de 10 lojas em Salvador em meio a crise bilionária e onda de cortes

Casas Bahia fecha mais de 10 lojas em Salvador em meio a crise bilionária e onda de cortes
Imagem - Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB

Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB