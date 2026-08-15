Do PT, ex-candidato a prefeito de Quijingue abandona Jerônimo e apoia ACM Neto: 'Povo está cansado'

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Bruno Wendel
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 12:47
Candidato a prefeito de Quijingue pelo PT nas eleições de 2024, Saulo da Arena anunciou que não apoiará a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e declarou apoio a ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia. Ao justificar a decisão, Saulo fez críticas ao governo estadual e afirmou que entrou na política com o objetivo de “fazer diferente”, e não apenas para integrar o grupo político de Jerônimo.
“Eu resolvi não apoiar a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues. Sabe por que o Saulo da Arena não vai apoiar o governador? Porque o Saulo da Arena não entrou só para ser mais um candidato do PT e fazer parte do grupão do governador. O Saulo entrou para tentar fazer diferente, para tentar ajudar o nosso povo”, afirmou, ao se referir a Neto como “futuro governador”.
Entre as razões apresentadas, Saulo citou promessas que, segundo ele, não foram cumpridas pelo governo do estado. Uma delas seria uma intervenção na BA-381, rodovia que atende a região de Quijingue e Cansanção. “O governador fez várias promessas, inclusive o anseio, o sonho do nosso povo, que foi a BA-381, que liga Quijingue a Cansanção, e até hoje nada”, criticou.
Saulo também relatou uma reunião com Jerônimo em Salvador, na qual teria manifestado insatisfação com a falta de apoio à sua candidatura em 2024. Segundo ele, novos compromissos foram assumidos no encontro, mas não concretizados.
“Eu falei a chateação que eu estava com o governador Jerônimo por não dar apoio à minha campanha. E lá nessa reunião ele fez outras promessas, inclusive de caixa d’água, entregou uma chave simbólica para o grupo da oposição, e até hoje nunca chegou nada aqui em Quijingue. Então, o povo está mais do que cansado das promessas do governador”, disse.