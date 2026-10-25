ELEIÇÂO

Doadores de sangue, autistas, obesos e mais: veja quem tem prioridade na fila para votar no segundo turno

Justiça Eleitoral prevê atendimento preferencial para diferentes grupos

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:32

Fila prioritária Crédito: Imagem gerada por IA

A ordem de chegada não é o único critério para organizar a fila de votação neste domingo (25), quando será realizado o segundo turno das eleições de 2026. Pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência e outros grupos têm direito a atendimento preferencial, conforme as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os eleitores com preferência, a regra geral é respeitar a ordem de chegada. Há, porém, duas particularidades: pessoas com mais de 80 anos passam à frente dos demais grupos prioritários, independentemente do momento em que chegarem, enquanto doadores de sangue são atendidos depois dos outros beneficiários.

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Quem tem preferência para votar

As regras da Justiça Eleitoral garantem prioridade aos seguintes grupos:

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;

Pessoas com deficiência;

Pessoas com mobilidade reduzida;

Pessoas enfermas;

Pessoas com transtorno do espectro autista (TEA);

Pessoas obesas;

Gestantes;

Lactantes;

Pessoas com crianças de colo;

Doadores de sangue, nas condições previstas pela norma.

Também têm preferência candidatas e candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares de serviço, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e seus auxiliares de serviço, além de militares e agentes de segurança pública em serviço no dia da eleição.

A lista não estabelece uma sequência em que, por exemplo, toda gestante deva ser atendida antes de uma pessoa com deficiência. Entre os beneficiários, considera-se a chegada à fila, observadas a precedência dos maiores de 80 anos e a regra específica para doadores de sangue.

Doadores de sangue precisam apresentar comprovante

A doação de sangue também garante atendimento preferencial, mas o eleitor deve apresentar comprovante de doação com validade de 120 dias. Nesse caso, a prioridade é exercida depois do atendimento dos demais grupos com preferência.

Acompanhantes também podem ter prioridade

O benefício se estende ao acompanhante ou atendente pessoal de pessoas dos grupos previstos na norma, como idosos, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes. Essa preferência vale mesmo quando o acompanhante vota em outra seção eleitoral.

O atendimento preferencial na fila, contudo, não significa autorização automática para entrar junto na cabine. Quando o auxílio for indispensável para uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, a presidência da mesa pode permitir a ajuda de alguém de sua confiança, conforme as regras eleitorais.

Pais acompanhados de filhos com deficiência ou autismo

Segundo orientação do TRE-SP, mães e pais acompanhados de filhos com deficiência ou TEA também têm preferência no fluxo de votação, respeitada a ordem de chegada entre os beneficiários e a prioridade dos maiores de 80 anos.

Nesses casos, os mesários não devem exigir laudos médicos ou atestados para conceder a preferência. A identificação visual, a declaração do responsável ou a notoriedade da condição são suficientes. Para evitar abalos emocionais ou crises de ansiedade, a criança poderá permanecer na cabine mediante autorização da presidência da mesa e registro em ata; o voto do responsável continua sendo individual e autônomo.