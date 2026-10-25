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Doadores de sangue, autistas, obesos e mais: veja quem tem prioridade na fila para votar no segundo turno

Justiça Eleitoral prevê atendimento preferencial para diferentes grupos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:32

Fila prioritária
Fila prioritária Crédito: Imagem gerada por IA

A ordem de chegada não é o único critério para organizar a fila de votação neste domingo (25), quando será realizado o segundo turno das eleições de 2026. Pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência e outros grupos têm direito a atendimento preferencial, conforme as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Entre os eleitores com preferência, a regra geral é respeitar a ordem de chegada. Há, porém, duas particularidades: pessoas com mais de 80 anos passam à frente dos demais grupos prioritários, independentemente do momento em que chegarem, enquanto doadores de sangue são atendidos depois dos outros beneficiários. 

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026

Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação
Bahia | Marcone Amaral (ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe) – Deputado estadual – PSD – 8.159 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Bahia | Bobô (ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 1988) – Deputado estadual – PCdoB – 70.898 votos – REELEITO por Reprodução
Distrito Federal | Washington Coração Valente (ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR, São Paulo e Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 7.503 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Marcelinho Carioca (ídolo do Corinthians) – Deputado distrital – Republicanos – 2.494 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Leila do Vôlei (ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei) – Senado – PDT – 686.340 votos – NÃO REELEITA por Pedro França/Agência Senado
Mato Grosso | Nelson Ferreira Júnior (ex-atleta do atletismo) – Senado – Agir – 5.563 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético-MG) – Governador – PDT – 403.466 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Maurício do Vôlei (ex-jogador de vôlei, campeão olímpico) – Deputado federal – PL – 16.122 votos – NÃO REELEITO por FIVB
Minas Gerais | Sérgio Santos Rodrigues (ex-dirigente do Cruzeiro) – Deputado federal – PRD – 20.279 votos – NÃO ELEITO por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Minas Gerais | João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – Deputado federal – PSDB – 12.771 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pará | Alberto Maia (ex-presidente do Paysandu) – Deputado estadual – PSD – 2.055 votos – NÃO ELEITO por Luís Totti/Paysandu
Pará | Tonhão do Leão (dirigente do Remo) – Deputado estadual – MDB – 1.576 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Paraná | Dani Pato (ex-jogadora de futebol com passagem pelo Santos) – Deputada estadual – MDB – 4.154 votos – NÃO ELEITA por Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos
Paraná | Perdigão (ex-meia de Paraná Clube e Internacional, campeão mundial pelo Inter) – Deputado estadual – Rede – 1.646 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
Paraná | Henrique Dias (ex-atacante do Coritiba) – Deputado federal – PSDB – 321 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pernambuco | Flávio Caça Rato (ex-atacante do Santa Cruz) – Deputado federal – MDB – 5.062 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Piauí | Sarah Menezes (ex-judoca, campeã olímpica em 2012) – Deputada federal – MDB – 10.516 votos – NÃO ELEITA por Divulgação/COB
Rio de Janeiro | Edmundo (ídolo do Vasco, com passagens por Palmeiras e Seleção Brasileira) – Deputado federal – PSDB – 35.725 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Marcos Braz (ex-dirigente do Flamengo) – Deputado federal – PSDB – 18.305 votos – NÃO ELEITO por Alexandre Vidal/Flamengo
Rio de Janeiro | Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado federal – Novo – 79.249 votos – REELEITO por Reprodução
Rio de Janeiro | Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) – Deputado federal – PV – 37.535 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Donizete Pantera (ex-atacante do Botafogo) – Deputado estadual – PL – 4.884 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Danrlei (ex-goleiro e ídolo do Grêmio) – Deputado federal – PSD – 105.079 votos – REELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Cleo Hickmann (ex-meia-atacante de Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport) – Deputado federal – PDT – 412 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Luis Fabiano (ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 9.613 votos – NÃO ELEITO por Reprodução/Youtube
São Paulo | Alexandre Finazzi (ex-atacante de Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás) – Deputado federal – MDB – 1.069 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Douglas Viegas (ex-jogador de basquete) – Deputado federal – Podemos – 26.579 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Débora Rodrigues (pilota de automobilismo) – Deputada federal – PSD – 891 votos – NÃO ELEITA por Divulgação
São Paulo | Dinei (ex-atacante do Corinthians) – Deputado estadual – Avante – 6.338 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Goleiro Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999) – Deputado estadual – Solidariedade – 9.565 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Altobeli Silva (ex-atleta do atletismo, olímpico na Rio 2016) – Deputado estadual – União – 5.192 votos – NÃO ELEITO por Wander Roberto/COB
São Paulo | Felipe Sertanejo (ex-lutador de MMA) – Deputado estadual – PL – 138.277 votos – ELEITO por Divulgação/UFC
São Paulo | Felipe Franco (fisiculturista) – Deputado estadual – União – 59.518 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Tocantins | Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico da Seleção Brasileira) – Senado – Podemos – 67.987 votos (4,11%, 7º lugar) – NÃO ELEITO por Divulgação
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Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação

Quem tem preferência para votar

As regras da Justiça Eleitoral garantem prioridade aos seguintes grupos:

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;

Pessoas com deficiência;

Pessoas com mobilidade reduzida;

Pessoas enfermas;

Pessoas com transtorno do espectro autista (TEA);

Pessoas obesas;

Gestantes;

Lactantes;

Pessoas com crianças de colo;

Doadores de sangue, nas condições previstas pela norma.

Também têm preferência candidatas e candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares de serviço, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e seus auxiliares de serviço, além de militares e agentes de segurança pública em serviço no dia da eleição. 

A lista não estabelece uma sequência em que, por exemplo, toda gestante deva ser atendida antes de uma pessoa com deficiência. Entre os beneficiários, considera-se a chegada à fila, observadas a precedência dos maiores de 80 anos e a regra específica para doadores de sangue. 

Doadores de sangue precisam apresentar comprovante

A doação de sangue também garante atendimento preferencial, mas o eleitor deve apresentar comprovante de doação com validade de 120 dias. Nesse caso, a prioridade é exercida depois do atendimento dos demais grupos com preferência. 

Acompanhantes também podem ter prioridade

O benefício se estende ao acompanhante ou atendente pessoal de pessoas dos grupos previstos na norma, como idosos, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes. Essa preferência vale mesmo quando o acompanhante vota em outra seção eleitoral. 

O atendimento preferencial na fila, contudo, não significa autorização automática para entrar junto na cabine. Quando o auxílio for indispensável para uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, a presidência da mesa pode permitir a ajuda de alguém de sua confiança, conforme as regras eleitorais.

Pais acompanhados de filhos com deficiência ou autismo

Segundo orientação do TRE-SP, mães e pais acompanhados de filhos com deficiência ou TEA também têm preferência no fluxo de votação, respeitada a ordem de chegada entre os beneficiários e a prioridade dos maiores de 80 anos. 

Nesses casos, os mesários não devem exigir laudos médicos ou atestados para conceder a preferência. A identificação visual, a declaração do responsável ou a notoriedade da condição são suficientes. Para evitar abalos emocionais ou crises de ansiedade, a criança poderá permanecer na cabine mediante autorização da presidência da mesa e registro em ata; o voto do responsável continua sendo individual e autônomo.

A presidência da mesa receptora pode adotar providências adicionais para organizar a fila e garantir a tranquilidade da votação, respeitando as prioridades previstas pela Justiça Eleitoral.

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