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Dois minutos e seis cargos: veja ordem de votação e quanto tempo o eleitor baiano vai precisar para votar

Estimativa do TRE-BA considera desde a identificação do eleitor até a confirmação dos votos; veja como agilizar sua passagem pela sessão eleitoral

Mariana Rios

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:30

Ordem de votação será: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e vice-governador, presidente e vice-presidente da República Crédito: Marina Silva/Arquivo Correio

O eleitor baiano deve passar, em média, pouco mais de dois minutos na seção eleitoral para concluir a votação nas Eleições 2026. A estimativa é do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e considera todo o processo, desde a identificação do eleitor pelo mesário até a confirmação do último voto na urna eletrônica.

A Bahia tem mais de 11 milhões de eleitores. No primeiro turno, marcado para este domingo (4), será necessário escolher candidatos para seis cargos, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e vice-governador, e presidente e vice-presidente da República. Um eventual segundo turno está previsto para 25 de outubro, para os cargos de governador e/ou presidente.

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Segundo o TRE-BA, o cálculo foi feito com base no tempo médio registrado nas eleições gerais de 2018 e 2022. As eleições municipais de 2024 ficaram de fora da estimativa porque, naquele pleito, os eleitores precisaram votar para apenas dois cargos.

Para evitar demora e ajudar a reduzir as filas, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor consulte antecipadamente o local e a seção de votação, tenha em mãos um documento oficial com foto e, se possível, saiba o número do CPF ou do título eleitoral para facilitar a localização do cadastro.

Outra dica é preparar a chamada cola eleitoral. Como serão seis escolhas, o eleitor pode anotar previamente os números dos candidatos na mesma ordem em que eles aparecerão na urna. Além de ajudar a evitar erros, a medida pode diminuir o tempo de permanência na cabine.