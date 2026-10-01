ETIQUETA ELEITORAL

Domingo de eleição com chinelo e bermuda ou tem regra escondida no look da urna?

Ir às urnas no próximo dia 4 de outubro, não exige trajes formais, e o eleitor pode priorizar roupas leves para enfrentar a temperatura na seção eleitoral

Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:15

público Crédito: Divulgação/TSE

A legislação brasileira não obriga roupas formais para o voto. Entre o direito ao conforto e o respeito ao ambiente de votação, a regra básica é seguir o bom senso, pois a lei não proíbe bermudas ou chinelos no dia do pleito.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

O que a lei diz sobre o vestuário e as regras de vestimenta

A legislação eleitoral não proíbe o uso de bermuda, chinelo, regata ou camisa de time na seção eleitoral. O objetivo é garantir que o cidadão exerça seu papel cívico sem barreiras de vestimenta que a lei não exige.

As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definem diretrizes sobre o uso de vestuário e adereços tanto para eleitores quanto para mesários, servidores e fiscais nos locais de votação. O limite envolve o uso de bom senso e a exclusão de trajes de banho, como sunga e biquíni, ou nudez. A manifestação política individual por meio de camisas, bonés ou broches é liberada, desde que sem aglomerações com propaganda padronizada ou boca de urna.

Segurança, horários e normas na cabine de votação

O processo eleitoral segue parâmetros rígidos estabelecidos pelas normas oficiais do TSE para manter a ordem e proteger o sigilo do voto durante todo o dia da eleição.

No dia da votação, a circulação de pessoas e a operação das seções respeitam os horários oficiais de abertura e encerramento estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Além disso, existem restrições severas sobre o porte de armas no perímetro eleitoral e regras rígidas que proíbem o uso de celulares na cabine, obrigando o eleitor a deixar o aparelho com os mesários antes de registrar a escolha.

Orientações oficiais

Em caso de dúvidas sobre as normas, horários ou vestimentas permitidas, o eleitor pode consultar os canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. As informações ajudam a manter o processo de votação organizado e dentro das regras vigentes.