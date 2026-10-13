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Douglas Ruas quebra recorde e se torna o governador mais jovem do Rio desde 1959

Aos 37 anos, o candidato do PL assume o comando do Rio de Janeiro após decisão do TSE que definiu a vitória no primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:44

Douglas Ruas
Douglas Ruas Crédito: Crédito: Thiago Lontra/ALERJ

O Rio de Janeiro não elegia um governador tão jovem desde 1959. Aos 37 anos, Douglas Ruas foi confirmado no comando do Palácio Guanabara, quebrando um jejum de quase 70 anos sem uma liderança dessa faixa etária à frente do estado que responde por cerca de 10% da economia nacional e cujo PIB gira em torno de R$ 1 trilhão.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro por Reprodução
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A vitória de Douglas Ruas foi definida no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a anulação dos votos de Anthony Garotinho. Com o recálculo dos votos válidos, o candidato do Partido Liberal (PL) chegou a 50,88% dos votos válidos, o suficiente para se eleger em primeiro turno, enquanto Eduardo Paes ficou com 44,16%. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de mais de 50% dos votos válidos, contagem que exclui os votos brancos e nulos. A trajetória é marcada pelo respaldo político de sua base na Região Metropolitana e pelo apoio do senador Flávio Bolsonaro.

A trajetória e os próximos passos no Palácio Guanabara

Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, Douglas Ruas construiu sua trajetória com forte proximidade com a gestão de prefeituras. Esse histórico político é apontado como a base para a articulação com os municípios e os governos estaduais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirma eleição de Douglas Ruas no primeiro turno

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Eduardo Paes reconhece vitória de Douglas Ruas no Rio e diz que vai respeitar decisão da Justiça

Com o recálculo oficial dos votos confirmado pelo TRE-RJ, o novo governador se prepara para assumir o cargo em 5 de janeiro de 2027, data em que iniciará os trabalhos para enfrentar os desafios econômicos e de segurança pública do estado.

Tags:

rio de Janeiro Eleição Governador Politica

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