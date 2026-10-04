É preciso apertar 'confirma' duas vezes na urna? Veja a explicação do TSE

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Carol Neves
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:17
A necessidade de apertar a tecla “Confirma” novamente e a espera para avançar à próxima votação provocaram dúvidas entre eleitores nas redes sociais neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma breve pausa antes da confirmação faz parte do funcionamento das urnas eletrônicas.
Desde as eleições de 2022, o equipamento reserva um segundo para que o eleitor confira sua escolha. Assim que o número da candidatura é digitado, aparece no rodapé da tela a mensagem “Confira seu voto”. Durante esse intervalo, a tecla verde “Confirma” permanece bloqueada.
O protocolo de segurança das urnas eletrônicas
Se o eleitor pressionar o botão antes de sua liberação, o comando não terá efeito. Isso não significa que o voto foi perdido ou anulado: basta aguardar o fim da pausa e apertar a tecla novamente para registrar a escolha.
O objetivo do recurso é dar tempo para verificar os dados apresentados na tela antes de concluir o voto. O TSE também esclarece que o aviso exibido é “Confira seu voto”, e não “Confirma o seu voto”, como afirmam algumas publicações.
A espera, portanto, não indica, por si só, um defeito no equipamento. Caso perceba outro comportamento que considere estranho, o eleitor deve comunicar a situação ao mesário.