ELEIÇÕES

É preciso apertar 'confirma' duas vezes na urna? Veja a explicação do TSE

Recurso adotado desde 2022 bloqueia a tecla por um segundo para que o eleitor confira os dados antes de confirmar o voto

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:17

Urna Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

A necessidade de apertar a tecla “Confirma” novamente e a espera para avançar à próxima votação provocaram dúvidas entre eleitores nas redes sociais neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma breve pausa antes da confirmação faz parte do funcionamento das urnas eletrônicas.

Desde as eleições de 2022, o equipamento reserva um segundo para que o eleitor confira sua escolha. Assim que o número da candidatura é digitado, aparece no rodapé da tela a mensagem “Confira seu voto”. Durante esse intervalo, a tecla verde “Confirma” permanece bloqueada.

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas 1 de 9

Se o eleitor pressionar o botão antes de sua liberação, o comando não terá efeito. Isso não significa que o voto foi perdido ou anulado: basta aguardar o fim da pausa e apertar a tecla novamente para registrar a escolha.

O objetivo do recurso é dar tempo para verificar os dados apresentados na tela antes de concluir o voto. O TSE também esclarece que o aviso exibido é “Confira seu voto”, e não “Confirma o seu voto”, como afirmam algumas publicações.