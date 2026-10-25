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E se a biometria não funcionar na hora de votar? Veja o que acontece

Falha no reconhecimento da impressão digital não impede automaticamente o eleitor de vota

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 04:35

29,19 milhões realizaram o cadastro biométrico
Biometria é usada na eleição Crédito: Abdias Pinheiro/Secom/TSE

O eleitor que tiver dificuldades para validar a impressão digital na urna eletrônica poderá votar normalmente, desde que sua identidade seja confirmada pelos procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral. A falha no reconhecimento biométrico, por si só, não significa a perda do direito ao voto.

No segundo turno das eleições de 2026, marcado para este domingo (25), o sistema de identificação biométrica será utilizado para confirmar a identidade dos eleitores que possuem digitais cadastradas. No entanto, o reconhecimento pode falhar por diferentes motivos, como dificuldades na leitura das impressões digitais.

Nessas situações, os mesários devem seguir um procedimento específico para verificar a identidade do eleitor antes de liberar a votação.

Tudo pronto para o segundo turno das eleições sem biometria

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A ausência do cadastro biométrico não impede a sua ida às urnas neste domingo por Tomaz Silva/Agência Brasil

O que acontece quando a biometria não é reconhecida?

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o sistema permite até quatro tentativas de leitura da impressão digital. Se nenhuma delas funcionar, o presidente da mesa receptora deverá conferir novamente os dados do eleitor, verificando o documento apresentado e as informações registradas no cadastro eleitoral.

Persistindo a dificuldade, será solicitado o ano de nascimento do eleitor. A informação será digitada no terminal do mesário e comparada com os dados armazenados pela Justiça Eleitoral. Se houver correspondência e a identidade estiver confirmada, a votação poderá ser liberada.

O procedimento também conta com mecanismos de segurança. Quando a identificação biométrica falha, a urna registra a última impressão digital apresentada. A liberação por meio da identificação alternativa exige ainda a autenticação biométrica de um integrante da mesa receptora, permitindo identificar quem autorizou a votação.

Quem não cadastrou a biometria pode votar?

A ausência de cadastro biométrico também não impede automaticamente o voto. Conforme as regras do TSE, o eleitor que estiver com a situação eleitoral regular poderá ser identificado por outros meios, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Nesse caso, a confirmação da identidade poderá ser realizada com a informação do ano de nascimento, que será confrontada com o cadastro eleitoral.

Após a eleição, quem ainda não possui biometria cadastrada deverá procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a coleta dos dados, conforme as orientações recebidas.

A recomendação é comparecer à seção eleitoral com um documento oficial com foto, mesmo que o eleitor já tenha realizado o cadastramento biométrico. Dessa forma, será possível concluir a identificação caso a leitura da impressão digital apresente problemas.

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