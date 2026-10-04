BALANÇO

e-Título registra milhões de acessos no 1º turno e ajuda a reduzir filas no 1º turno, diz presidente do TSE

- Aplicativo registrou mais de seis milhões de emissões e 15 milhões de consultas aos locais de votação

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:28

O ministro Nunes Marques, Crédito: Fellipe Sampaio/SCO/STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, apresentou na tarde deste domingo (4) um balanço parcial do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Entre os principais pontos destacados por ele estão o desempenho do e-Título, o funcionamento das urnas eletrônicas e as medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para garantir o acesso de eleitoras e eleitores aos locais de votação em todo o país.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Kassio Nunes Marques ressaltou que a realização das eleições é resultado de meses de preparação. O trabalho incluiu desde a atualização e a lacração dos sistemas eleitorais até a capacitação de servidores e mesários que atuaram no pleito.

O presidente do TSE também homenageou sua antecessora no comando da Corte, ministra Cármen Lúcia, que participou de parte da preparação para as eleições. “Quando eu a sucedi, muito já havia sido feito. Teremos, com certeza, uma eleição exitosa, mas esse êxito também precisamos dividir com os servidores da Justiça Eleitoral e com a ministra Cármen Lúcia”, afirmou o presidente do TSE.

e-Título

Segundo Kassio Nunes Marques, as Eleições 2026 são as primeiras em que as novas funcionalidades do e-Título estão disponíveis para uso no próprio dia da votação. Até o momento do balanço, realizado no meio da tarde, o aplicativo havia registrado mais de seis milhões de emissões, 15 milhões de consultas aos locais de votação e mais de três milhões de justificativas eleitorais.

Na avaliação do presidente do TSE, a possibilidade de realizar diferentes serviços pelo aplicativo contribui diretamente para diminuir o deslocamento de eleitores e, consequentemente, as filas nos locais de votação. "As pessoas não precisam ir até o local de votação ou a seção eleitoral para fazer a justificativa. Isso pode ser feito através do e-Título", destacou.

O ministro também ressaltou a atuação do programa Seu Voto Importa. Até o momento do balanço, mais de dois mil eleitores com mobilidade reduzida haviam sido transportados até os locais de votação. O serviço também havia atendido mais de oito mil eleitores de comunidades remotas, indígenas e quilombolas, entre outros grupos.

Criado pela Justiça Eleitoral, o programa oferece transporte gratuito no dia da votação para pessoas com deficiência e moradores de comunidades remotas.

Em relação às urnas eletrônicas, Kassio Nunes Marques informou que 1.121 equipamentos haviam sido substituídos, o equivalente a 0,2% do total. Segundo o ministro, não havia, até aquele momento, nenhum registro de votação manual no país.

Oscilações no fornecimento de energia estavam entre as principais causas das substituições. Ainda de acordo com o presidente do TSE, as ocorrências não provocaram prejuízos aos votos já registrados. “Não tivemos nenhum problema significativo”, resumiu.

Condições climáticas

Kassio Nunes Marques também destacou o trabalho da Sala Nacional de Situação Climática, criada para acompanhar eventos meteorológicos que pudessem interferir no andamento das eleições. A estrutura foi anunciada pelo TSE antes do pleito com o objetivo de reunir informações e auxiliar os tribunais regionais na prevenção e na resposta a situações adversas.

De acordo com o ministro, o Paraná enfrentou as principais dificuldades relacionadas ao clima neste domingo. O estado registrou fortes chuvas, ventos e problemas no fornecimento de energia. No início do dia, quase 140 municípios estavam afetados e, até o começo da tarde, aproximadamente 94 ainda apresentavam algum problema relacionado ao abastecimento.

"Todas as urnas estão funcionando. Nós temos geradores e baterias suficientes para concluir todo o processo de votação e de transmissão", informou.

Sem indicativos de interferência estrangeira

Durante o balanço, o presidente do TSE informou que 59 pessoas haviam sido conduzidas por suspeita de crimes eleitorais. Desse total, 25 foram presas em flagrante. As forças de segurança também haviam apreendido mais de R$ 380 mil em dinheiro neste domingo. Desde janeiro, o valor das apreensões em espécie ultrapassava R$ 30 milhões.

No combate à desinformação, foram registrados 453 apontamentos até as 13h. Desde 16 de agosto, o número chegava a aproximadamente 2,8 mil ocorrências, segundo o balanço apresentado pelo ministro.

Kassio afirmou que grande parte dos conteúdos que circulavam durante a votação já havia sido identificada e mapeada anteriormente pela Justiça Eleitoral. Segundo ele, também não havia registro de deepfakes envolvendo candidatos à Presidência que tivessem alcançado repercussão relevante nas redes sociais.

O ministro afirmou ainda que não foram identificados conteúdos novos e graves capazes de provocar desequilíbrio no processo eleitoral.

Questionado sobre uma possível interferência estrangeira nas eleições, Kassio Nunes Marques disse que não havia, até o momento da coletiva, nenhum indicativo concreto desse tipo de atuação. Segundo ele, as equipes do TSE responsáveis pelo monitoramento da questão também não haviam identificado interferência internacional.

O presidente do Tribunal destacou ainda a atuação conjunta com as plataformas digitais. De acordo com ele, iniciativas como o plano de conformidade e a adequação das empresas às leis brasileiras contribuíram para evitar problemas durante o período eleitoral.

Ao comentar a possibilidade de judicialização após o primeiro turno, Kassio Nunes Marques afirmou que questionamentos na Justiça fazem parte da tradição eleitoral brasileira. Entre as situações que podem motivar ações estão acusações de abuso de poder político ou econômico.

Sobre o sistema eletrônico de votação, o presidente do TSE voltou a demonstrar confiança na estrutura preparada para o pleito e na participação de instituições públicas e da sociedade civil no acompanhamento das eleições.