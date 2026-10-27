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Eduardo Bolsonaro teria recebido Flávio nos EUA após fuga do Brasil

Senador deixou o país nesta terça-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:52

Eduardo Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro teria sido recebido pelo irmão Eduardo Bolsonaro no Estados Unidos, nesta terça-feira (27), de acordo com aliados. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com pessoas próximas à família Bolsonaro, o senador chegou em um voo para Miami. O irmão e as autoridades americanas teriam articulado a operação de fuga.

A viagem ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar, na segunda-feira (26), que o parlamentar entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) e não deixasse o Brasil.

A decisão foi tomada no âmbito de um inquérito que apura a relação de Flávio com o advogado Willer Tomaz, suspeito de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador não entregou os documentos dentro do prazo de 24 horas estabelecido pela ordem judicial.

A chegada de Flávio ao território norte-americano foi comunicada a aliados ao longo desta terça-feira. Ainda não há confirmação sobre o trajeto utilizado pelo senador, mas pessoas próximas a ele suspeitam que tenha passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos. Segundo o aliado que confirmou a chegada, Flávio deve conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

Uma fonte norte-americana próxima à administração do presidente Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao UOL que tinha conhecimento da partida do senador em direção aos Estados Unidos. A fonte, porém, não confirmou a possibilidade de passagem pela Argentina. Procurado oficialmente, o Departamento de Estado norte-americano não se manifestou.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Outra pessoa ouvida pelo portal, que vive na Flórida e mantém relações com a família Bolsonaro e com integrantes do Partido Republicano há mais de dez anos, havia antecipado que Flávio chegaria ao estado nesta terça. A fonte também especulou que o senador poderia comandar uma espécie de “governo em exílio”, sob o argumento de que quase metade da população o consideraria o verdadeiro presidente.

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Essa mesma fonte esteve presente no evento de apuração dos resultados eleitorais de Eduardo Bolsonaro, em Miami, no domingo, e defendia que ele não reconhecesse o resultado da eleição.

Questionado pelo UOL mais cedo sobre os rumores de que Flávio teria viajado para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro negou a informação em tom irônico. “Sim. Foi o Elon Musk que mandou o foguete”, respondeu.

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Eduardo Bolsonaro Flávio Bolsonaro

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