ELEIÇÕES

Eduardo Bolsonaro teria recebido Flávio nos EUA após fuga do Brasil

Senador deixou o país nesta terça-feira (27)

Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:52

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro teria sido recebido pelo irmão Eduardo Bolsonaro no Estados Unidos, nesta terça-feira (27), de acordo com aliados. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com pessoas próximas à família Bolsonaro, o senador chegou em um voo para Miami. O irmão e as autoridades americanas teriam articulado a operação de fuga.

A viagem ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar, na segunda-feira (26), que o parlamentar entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) e não deixasse o Brasil.

A decisão foi tomada no âmbito de um inquérito que apura a relação de Flávio com o advogado Willer Tomaz, suspeito de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador não entregou os documentos dentro do prazo de 24 horas estabelecido pela ordem judicial.

A chegada de Flávio ao território norte-americano foi comunicada a aliados ao longo desta terça-feira. Ainda não há confirmação sobre o trajeto utilizado pelo senador, mas pessoas próximas a ele suspeitam que tenha passado pela Argentina antes de seguir para os Estados Unidos. Segundo o aliado que confirmou a chegada, Flávio deve conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

Uma fonte norte-americana próxima à administração do presidente Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao UOL que tinha conhecimento da partida do senador em direção aos Estados Unidos. A fonte, porém, não confirmou a possibilidade de passagem pela Argentina. Procurado oficialmente, o Departamento de Estado norte-americano não se manifestou.

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

Outra pessoa ouvida pelo portal, que vive na Flórida e mantém relações com a família Bolsonaro e com integrantes do Partido Republicano há mais de dez anos, havia antecipado que Flávio chegaria ao estado nesta terça. A fonte também especulou que o senador poderia comandar uma espécie de “governo em exílio”, sob o argumento de que quase metade da população o consideraria o verdadeiro presidente.

Essa mesma fonte esteve presente no evento de apuração dos resultados eleitorais de Eduardo Bolsonaro, em Miami, no domingo, e defendia que ele não reconhecesse o resultado da eleição.