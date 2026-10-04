Eduardo Braga é reeleito para o Senado Federal pelo Amazonas

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:47
Eduardo Braga (MDB) foi reeleito neste domingo (4) para o Senado Federal pelo Amazonas. Com o resultado, o parlamentar garante mais oito anos de mandato, entre 2027 e 2034.
Braga alcançou 31,72% dos votos, com mais de 1,1 milhão de votos.
O segundo colocado na disputa é Plínio Valério (PSDB), com 24,75% e 875.242 votos. A diferença entre ele e o terceiro colocado, Capitão Alberto Neto (PL), é de 0,67 ponto percentual, o equivalente a 22.163 votos. Até o momento, 92% das urnas foram apuradas e 602 seções ainda precisam ser contabilizadas.
Braga ocupa atualmente uma das três cadeiras destinadas ao Amazonas no Senado e disputou a eleição em busca de um novo mandato.
O senador está no cargo desde 2011 e foi reeleito pela primeira vez em 2018. Antes de chegar ao Senado, Eduardo Braga também foi governador do Amazonas por dois mandatos, entre 2003 e 2010, além de ter comandado o Ministério de Minas e Energia entre 2015 e 2016. Ele também foi prefeito de Manaus entre 1994 e 1997, após a renúncia do então prefeito Amazonino Mendes.