ELEIÇÕES

Eduardo Braga é reeleito para o Senado Federal pelo Amazonas

Candidato do MDB conquistou 31,72% dos votos; segunda vaga do AM ainda está em disputa

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:47

Eduardo Braga (MDB) Crédito: Reprodução

Eduardo Braga (MDB) foi reeleito neste domingo (4) para o Senado Federal pelo Amazonas. Com o resultado, o parlamentar garante mais oito anos de mandato, entre 2027 e 2034.

Braga alcançou 31,72% dos votos, com mais de 1,1 milhão de votos.

O segundo colocado na disputa é Plínio Valério (PSDB), com 24,75% e 875.242 votos. A diferença entre ele e o terceiro colocado, Capitão Alberto Neto (PL), é de 0,67 ponto percentual, o equivalente a 22.163 votos. Até o momento, 92% das urnas foram apuradas e 602 seções ainda precisam ser contabilizadas.

Braga ocupa atualmente uma das três cadeiras destinadas ao Amazonas no Senado e disputou a eleição em busca de um novo mandato.