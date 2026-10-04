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Eduardo Gomes é eleito para o Senado pelo Tocantins

Candidato do PL alcançou 27,32% dos votos válidos e soma mais de 416 mil votos no estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:10

Eduardo Gomes (PL)
Eduardo Gomes (PL) Crédito: Reprodução

O candidato Eduardo Gomes (PL) está matematicamente eleito para o Senado Federal pelo estado do Tocantins. Na votação deste domingo (4), ele alcançou 27,32% dos votos válidos.

Com cerca de 92% das urnas apuradas, Gomes soma mais de 416 mil votos em todo o estado.

Na segunda posição, até o momento, aparece Alexandre Guimarães (MDB), com 19,11%, o equivalente a mais de 294 mil votos.

Eli Borges (Republicanos) ocupa a terceira colocação, com 16,55%. Logo atrás está Gaguim (União Brasil), que registra 15,61% dos votos válidos.

Ainda faltam 290 urnas para serem apuradas.

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