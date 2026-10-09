ELEIÇÃO

Eduardo Paes reconhece vitória de Douglas Ruas no Rio e diz que vai respeitar decisão da Justiça

Tribunal anulou votos dados a Garotinho, determinando assim que eleição não terá segundo turno

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:56

Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Eduardo Paes (PSD) reconheceu nesta quinta-feira (8) a derrota na disputa pelo governo do Rio de Janeiro após a Justiça Eleitoral determinar a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). A exclusão muda o cálculo dos votos válidos e leva Douglas Ruas (PL) a ultrapassar o percentual necessário para vencer no primeiro turno.

Em publicação nas redes sociais, o ex-prefeito lamentou que a disputa não tenha uma nova rodada de votação. Para ele, a decisão contraria a vontade dos eleitores que foram às urnas no domingo.

"No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno. Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia", escreveu.

Rio de Janeiro 1 de 5

A manifestação ocorreu depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir, por maioria, que os votos de Garotinho devem ser retirados da apuração. A retotalização está marcada para sábado (10). Com a mudança, Ruas fica cerca de 74 mil votos acima da marca de 50% dos votos válidos, suficiente para assegurar a eleição sem segundo turno.

Paes tentou reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o ministro Cristiano Zanin negou o pedido. O magistrado considerou que não cabe intervenção da Corte enquanto ainda houver possibilidade de recurso no próprio TSE.

Na apuração inicial, Ruas somava 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos válidos, enquanto Paes tinha 3.706.984, ou 42,76%. Garotinho recebeu 274.411 votos, que serão excluídos do cálculo.

Ao comentar o desfecho, Paes afirmou que o Rio de Janeiro "vive uma das maiores crises da sua história, especialmente na segurança pública". Disse também que seu grupo político seguirá acompanhando a gestão eleita e cobrando respostas para os problemas do estado.

"O PSD e o nosso grupo político seguirão vigilantes, acompanhando e cobrando resultados de um governo que representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos. Seguirei defendendo as mudanças de que o nosso estado tanto precisa."

O ex-prefeito agradeceu à candidata a vice em sua chapa, Jane Reis (MDB), aos partidos que apoiaram a candidatura, aos familiares e aos eleitores. Reservou uma mensagem à população da capital, onde saiu vitorioso.