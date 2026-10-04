NO PRIMEIRO TURNO

Eduardo Riedel (PP) é reeleito governador de Mato Grosso do Sul no 1º turno

Candidato superou outros sete concorrentes e permanecerá no comando do estado por mais quatro anos

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:38

Eduardo Riedel Crédito: Divulgação

Eduardo Riedel foi reeleito governador do Mato Grosso do Sul neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Com o resultado, o atual chefe do Executivo estadual permanecerá no cargo por mais quatro anos.

Segundo a apuração divulgada pela Justiça Eleitoral, Riedel alcançou 67,41% dos votos válidos até as 18h33, enquanto Fábio Trad (PT), segundo colocado, registrava 23,09%. Com isso, está matematicamente eleito.

Riedel teve José Carlos Barbosa, o Barbosinha (Republicanos), como candidato a vice-governador. Com a reeleição, ele seguirá à frente do governo de Mato Grosso do Sul até 2030.

Quem é Eduardo Riedel?

Eduardo Correa Riedel nasceu no Rio de Janeiro e tem 57 anos. Atual governador de Mato Grosso do Sul, ele se apresenta como especialista em Gestão Estratégica e sócio da Fazenda Sapé.

Antes de assumir o governo estadual, Riedel ocupou cargos na administração de Reinaldo Azambuja (PSDB). Foi secretário de Estado de Infraestrutura e, posteriormente, secretário de Governo. Em 2022, venceu a eleição para o governo de Mato Grosso do Sul e assumiu o cargo em 2023.