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Eleição no exterior: Lula venceu em 62 países, e Flávio Bolsonaro, em 39; confira resultado

Petista recebeu 53,86% dos votos válidos, contra 46,14% do senador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:10

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula
Flávio lidera por vantagem curta contra Lula Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 62 países no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em 39. Com 100% das urnas apuradas no exterior, Lula recebeu 200.154 votos, o equivalente a 53,86% dos votos válidos. Flávio somou 171.497 votos (46,14%).

A diferença entre os candidatos foi de 28.657 votos, ou 7,71 pontos percentuais. Em geral, Lula teve destaque em países europeus, como Portugal, Alemanha, França e Reino Unido. Flávio venceu nos Estados Unidos, no Japão e Israel.

Os 10 municípios baianos com maior percentual de votos para Lula no segundo turno de 2026

1) Teodoro Sampaio - 88,86% (5.103 votos) por Reprodução
2) Andorinha (BA) — 88,07% (10.038 votos) por Wikicommons
3) Barra do Mendes — 87,72% (8.740 votos) por Divulgação
4) Glória — 87,72% (9.280 votos) por Divulgação
5) Cardeal da Silva — 87,67% (5.406 votos) por Divulgação
6) Lamarão (BA)— 87,49% (5.820 votos) por Reprodução
7) Boquira (BA)  — 87,41% (11.338 votos) por Reprodução
8) Monte Santo (BA) — 86,85% (29.750 votos) por Wikicommons
9) Itaguaçu da Bahia (BA) — 86,86% (7.716 votos) por Reprodução
10) São Sebastião do Passé — 86,76% (23.999 votos) por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
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1) Teodoro Sampaio - 88,86% (5.103 votos) por Reprodução

Em quais países Lula venceu no segundo turno

A Europa foi uma das principais bases eleitorais de Lula no exterior. O presidente venceu em Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Suíça, Bélgica, Irlanda, Países Baixos, Áustria, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Hungria, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Tchéquia e Turquia.

Nas Américas, Lula venceu na Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Guiana Francesa, Haiti, México e Uruguai. Na Oceania, ficou à frente na Austrália, com 63,46%, e na Nova Zelândia, com 80,54%.

Em países da Ásia e do Oriente Médio, venceu na Arábia Saudita, China, Coreia do Sul, Índia, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Palestina, Singapura e Síria.

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados

Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

Na África, teve maioria em Angola, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia e Tunísia.

O melhor desempenho proporcional de Lula entre os países e localidades com votos válidos foi registrado em Cuba, onde recebeu 97,73%. 

Em quais países Flávio Bolsonaro venceu no segundo turno

Flávio Bolsonaro venceu em 39 países, incluindo Estados Unidos, Japão e Israel. Nos Estados Unidos, maior colégio eleitoral brasileiro fora do país, o senador recebeu 62,65% dos votos válidos, contra 37,35% de Lula. No Japão, a vantagem foi ainda mais expressiva: Flávio conquistou 80% dos votos.

Na América do Sul, Flávio venceu no Paraguai, Bolívia, Colômbia, no Equador, no Peru, no Suriname e na Venezuela.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Na Ásia, o candidato do PL venceu nas Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Nepal, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste, Vietnã, Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Omã. Na Europa, venceu na Grécia e na Ucrânia.

Flávio Bolsonaro alcançou seu maior percentual no Nepal, com 92,31%, seguido pelo Paraguai, com 86,60%, e pela Guiana, com 85,45%.

Ao todo, 381.443 brasileiros compareceram às urnas no exterior, o equivalente a 41,63% do eleitorado habilitado fora do Brasil. A abstenção foi de 58,37%, abaixo dos 62,69% registrados no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

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