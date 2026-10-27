VOTAÇÃO

Eleição no exterior: Lula venceu em 62 países, e Flávio Bolsonaro, em 39; confira resultado

Petista recebeu 53,86% dos votos válidos, contra 46,14% do senador

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:10

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 62 países no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em 39. Com 100% das urnas apuradas no exterior, Lula recebeu 200.154 votos, o equivalente a 53,86% dos votos válidos. Flávio somou 171.497 votos (46,14%).

A diferença entre os candidatos foi de 28.657 votos, ou 7,71 pontos percentuais. Em geral, Lula teve destaque em países europeus, como Portugal, Alemanha, França e Reino Unido. Flávio venceu nos Estados Unidos, no Japão e Israel.

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Em quais países Lula venceu no segundo turno

A Europa foi uma das principais bases eleitorais de Lula no exterior. O presidente venceu em Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Suíça, Bélgica, Irlanda, Países Baixos, Áustria, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Hungria, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Tchéquia e Turquia.

Nas Américas, Lula venceu na Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Guiana Francesa, Haiti, México e Uruguai. Na Oceania, ficou à frente na Austrália, com 63,46%, e na Nova Zelândia, com 80,54%.

Em países da Ásia e do Oriente Médio, venceu na Arábia Saudita, China, Coreia do Sul, Índia, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Palestina, Singapura e Síria.

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Na África, teve maioria em Angola, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia e Tunísia.

O melhor desempenho proporcional de Lula entre os países e localidades com votos válidos foi registrado em Cuba, onde recebeu 97,73%.

Em quais países Flávio Bolsonaro venceu no segundo turno

Flávio Bolsonaro venceu em 39 países, incluindo Estados Unidos, Japão e Israel. Nos Estados Unidos, maior colégio eleitoral brasileiro fora do país, o senador recebeu 62,65% dos votos válidos, contra 37,35% de Lula. No Japão, a vantagem foi ainda mais expressiva: Flávio conquistou 80% dos votos.

Na América do Sul, Flávio venceu no Paraguai, Bolívia, Colômbia, no Equador, no Peru, no Suriname e na Venezuela.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Na Ásia, o candidato do PL venceu nas Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Nepal, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste, Vietnã, Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Omã. Na Europa, venceu na Grécia e na Ucrânia.

Flávio Bolsonaro alcançou seu maior percentual no Nepal, com 92,31%, seguido pelo Paraguai, com 86,60%, e pela Guiana, com 85,45%.