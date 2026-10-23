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Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2º turno

CORREIO traz página completa com os resultados da apuração do 2º turno para presidente e governadores de seis estados; Mesão de Apuração tem programa ao vivo para acompanhar apuração

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:06

MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após resultado das eleições 2026
MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após resultado das eleições 2026 Crédito: Shutterstock

O CORREIO acompanha em tempo real a apuração das Eleições 2026, realizadas neste domingo (25). A página especial reúne os dados divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permite que os leitores acompanhem a votação em todo o Brasil.

ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

Espírito Santo

Amazonas

Rio Grande do Norte

Distrito Federal

Tocantins

Acre

O jornal traz uma página completa com os resultados da apuração do 2º turno para presidente e governadores de seis estados.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Após o início da apuração, a lista de candidatos será atualizada de acordo com a quantidade de votos recebidos por cada candidato. Além da disputa por presidente, o leitor poderá selecionar o estado que deseja acompanhar a apuração no menu lateral.

Mesão de apuração

O resultado das Eleições 2026 pode ser acompanhado também no Mesão da Apuração, no YouTube do CORREIO. O programa especial do CORREIO, em parceria com o BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes, acompanha a contagem dos votos desde 2020.

A cobertura ao vivo começa às 17h e é exibida simultaneamente nos canais do CORREIO e do BahiaCast no YouTube, além das plataformas digitais do jornal.

O programa é apresentado pelos jornalistas Jorge Gauthier e Donaldson Gomes, do Correio, e por Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast.

Além de Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que disputam a Presidência do Brasil, outros cinco estados e no DF terão eleição também para governador.

Acre: Alan Rick (REPUBLICANOS) e Mailza Assis (PP);

Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

Distrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT);

Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB) e Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS);

Rio Grande do Norte: Cadu de Lula (PT) e Allyson (UNIÃO);

Tocantins: Professora Dorinha (UNIÃO) e Vicentinho Júnio (PSDB).

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