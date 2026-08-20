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Eleições 2026: Bahia tem 1.206 pedidos de registro de candidatura

Disputa para vaga como Deputado estadual concentra maior número de registros, com 632 pedidos; Justiça Eleitoral já julgou 935 requerimentos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:46

Eleitores comparecem ao segundo turno das eleições.
Local de votação Crédito: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) recebeu 1.206 pedidos de registro de candidatura para as Eleições Gerais de 2026, considerando todos os cargos em disputa no estado. Desse total, 935 requerimentos já foram julgados, enquanto 271 ainda estão em tramitação.

Os dados, reunidos até quarta-feira (19), incluem os pedidos para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e suplentes. As informações podem sofrer alterações conforme o andamento dos processos.

A maior parte dos pedidos é para deputado estadual, com 632 registros. Na sequência aparecem os candidatos a deputado federal, com 529 requerimentos.

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público por Divulgação/TSE
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Para o Senado Federal, foram apresentados 10 pedidos. Já os cargos de governador e vice-governador receberam sete registros cada. Também foram contabilizados 10 pedidos para 1º suplente e 11 para 2º suplente.

Perfil dos candidatos

Os dados do Portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também permitem traçar um perfil das pessoas que solicitaram registro para disputar as eleições na Bahia.

Entre os candidatos, 789 são homens e 417 são mulheres. A faixa etária com maior concentração é a de 45 a 49 anos, com 253 candidaturas.

Em relação à escolaridade, 639 candidatos declararam ter ensino superior completo e 324, ensino médio completo. Outros 145 informaram ter ensino superior incompleto, enquanto 38 têm ensino médio incompleto. Há ainda 26 candidatos com ensino fundamental incompleto, 30 com ensino fundamental completo e quatro que declararam saber apenas ler e escrever.

No recorte de cor ou raça, 611 candidatos se declararam pardos, 308 pretos, 267 brancos e cinco amarelos.

Os registros também apontam 884 pessoas cisgêneras e oito transgêneras. Quanto à orientação sexual, 866 candidaturas são de pessoas que se declararam heterossexuais, cinco bissexuais, seis gays, nove lésbicas e três pansexuais.

O sistema registra ainda 26 candidaturas de pessoas que se declararam quilombolas e 15 indígenas, além de cinco candidatos que utilizaram nome social.

Prazo para julgamento

De acordo com a Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições, partidos políticos e federações tiveram até as 19h de 15 de agosto de 2026 para solicitar o registro de suas candidaturas.

A legislação estabelece ainda 14 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno, como prazo final para que todos os pedidos de registro, incluindo aqueles que tenham sido impugnados e seus respectivos recursos, sejam julgados pelas instâncias ordinárias e tenham as decisões publicadas.

Os dados podem ser consultados no Portal de Estatísticas do TSE e no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Dos mais de 11,3 milhões de eleitores aptos no estado, 53% são mulheres e 47% homens.

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