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Eleições 2026: Bahia tem 312 seções eleitorais com locais de votação alterados para o 2º turno

A Justiça Eleitoral mudou o local de votação de 4.352 seções eleitorais; BA é um dos estados com maior número de alterações

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09:46

Saiba seu local de votação para as eleições de 2026 Crédito: Reprodução/TRE-PI

A Justiça Eleitoral alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais em todo o país para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para o próximo dia 25. As mudanças representam 0,87% do total de 499.248 seções instaladas e foram motivadas por fatores como reformas, problemas de acessibilidade e danos provocados por chuvas.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os ajustes foram realizados para garantir a segurança e o conforto de eleitores e mesários durante a votação. Entre os estados com maior número de seções transferidas estão São Paulo, com 982, Minas Gerais, com 514, Rio de Janeiro, com 431, e Bahia, com 312. Os dados foram contabilizados até esta sexta-feira (16).

Como faço para consultar a situação eleitoral? 1 de 5

As alterações nos locais de votação foram motivadas principalmente por condições climáticas adversas e pela necessidade de preservar a integridade física de eleitores, mesários e demais envolvidos no processo eleitoral.

Um dos casos ocorreu no município de Confresa, no interior de Mato Grosso. Após fortes chuvas e ventos registrados nos dias 9 e 10 de outubro, uma escola municipal utilizada como local de votação teve a cobertura danificada, além de apresentar infiltrações e problemas nos forros.

Um laudo de engenharia emitido em 11 de outubro recomendou a interdição preventiva imediata do prédio. Com isso, as seções eleitorais precisaram ser transferidas para um endereço vizinho.

Outras mudanças foram motivadas por manutenções emergenciais, reformas não concluídas em escolas públicas e problemas que comprometeram as condições de acessibilidade ou o fornecimento de energia elétrica. As decisões foram tomadas pelas zonas eleitorais responsáveis por cada localidade.

Decisão local

Segundo a Justiça Eleitoral, as mudanças não são determinadas de forma centralizada pelo TSE. A responsabilidade é de cada zona eleitoral, que avalia as condições da infraestrutura disponível e as necessidades do município. A transferência para outro prédio não implica redução do número de seções nem prejuízo ao eleitorado.

No segundo turno, a votação será restrita à escolha dos candidatos aos cargos de presidente da República e, em seis estados e no Distrito Federal, de governador. A expectativa é de que a redução no número de escolhas contribua para diminuir as filas e agilizar o atendimento.

Mesmo assim, o TSE recomenda que os eleitores consultem antecipadamente o local de votação pelo aplicativo e-Título ou pela ferramenta Autoatendimento Eleitoral disponível no portal do tribunal. As alterações realizadas pelos cartórios eleitorais são atualizadas nos canais oficiais.

Sala de Situação Climática

Para acompanhar os possíveis impactos de eventos climáticos sobre a organização das eleições, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, instituiu a Sala Nacional de Situação Climática para as Eleições 2026.

A estrutura funciona com monitoramento diário e integrado de órgãos como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Defesa Civil e as Forças Armadas.