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Eleições 2026: candidatos não podem ser presos a partir deste sábado (19)

Regra do Código Eleitoral vale até 6 de outubro e prevê exceção para casos de flagrante delito

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 19:16

Candidatos que não devolverem as sobras de campanha ou tiverem as contas rejeitadas perdem o direito de disputar novas eleições.
Candidatos que não devolverem as sobras de campanha ou tiverem as contas rejeitadas perdem o direito de disputar novas eleições. Crédito: Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A partir deste sábado (19), candidatas e candidatos que disputam o primeiro turno das Eleições 2026 não podem ser presos ou detidos, salvo em caso de flagrante delito. A restrição começa 15 dias antes da votação e permanece até 48 horas após o encerramento do pleito, conforme determina o Código Eleitoral.

A regra vale para todos os candidatos registrados para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a proteção permanece até 6 de outubro.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

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público por Divulgação/TSE
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

A previsão está no artigo 236, parágrafo 1º, do Código Eleitoral. A legislação estabelece que os candidatos têm essa garantia desde 15 dias antes da eleição. Em caso de flagrante delito, porém, a prisão ou detenção continua permitida.

As Eleições 2026 vão definir os ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro.

Tags:

Eleições 2026

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