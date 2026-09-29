VOTO NÃO VAI PRO BANCO DE HORAS

Eleições 2026: Como a lei eleitoral garante o tempo de votar sem corte no contracheque do trabalhador

Regra vale para hospitais, hotéis e segurança; patrão não pode exigir compensação de horas gastas na urna

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:31

Tempo gasto na urna não pode ser exigido como compensação no trabalho Crédito: Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A garantia de folga paga para votar no primeiro turno impede qualquer desconto no salário ou cobrança de horas pelas empresas. Se você está escalado para o plantão de um hospital, atende no balcão de um hotel ou garante a segurança das ruas no 1º turno, saiba a legislação eleitoral, por meio do Código Eleitoral e das diretrizes do Ministério Público do Trabalho (MPT), proíbe qualquer impacto no seu contracheque pelo tempo investido nas urnas.

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Milhões de brasileiros que trabalham no dia da eleição enfrentam a mesma dúvida ao olhar a escala de domingo. A regra imposta pela Justiça Trabalhista e Eleitoral impede travas veladas ou abertas contra o eleitor. Ou seja, a empresa é obrigada a liberar o funcionário pelo tempo necessário para ir à seção, votar e voltar, é o que determina a diretriz do Ministério Público do Trabalho (MPT) e reforça que a liberação vale integralmente mesmo nos dias de pico no comércio ou em plantões essenciais de saúde e segurança.

Lei eleitoral veta desconto de salário para votação

Comparecer às urnas não pode gerar desconto na folha de pagamento. Nenhum centavo pode sumir do seu rendimento e nenhuma hora pode ir para o banco de horas como "débito" a pagar no decorrer da semana.

O desconto no salário por causa do tempo gasto no deslocamento ou na fila das urnas configura flagrante infração. A legislação trabalhista não enxerga esse período como falta ou pausa recreativa, mas sim como cumprimento de dever cidadão sob proteção da lei. Portanto, você não precisa compensar horas para votar posteriormente.

A empresa deve liberar o trabalhador pelo tempo necessário para votar, incluindo o período de deslocamento entre o local de trabalho e a seção eleitoral. A regra vale para quem estiver escalado no dia da eleição e não muda por causa do movimento ou da rotina do estabelecimento.

O tempo usado para exercer o voto não pode gerar desconto no salário. A proteção também impede que o período seja tratado como débito no banco de horas ou que o trabalhador seja obrigado a repor as horas posteriormente.

A liberação também vale quando a jornada coincide com o horário de votação. Cabe ao empregador organizar a escala de forma que o funcionário consiga sair para votar e retornar ao trabalho sem prejuízo da remuneração.

O tempo de deslocamento também entra na liberação necessária para cumprir o dever eleitoral. A legislação não estabelece um período igual para todos os trabalhadores, porque o tempo necessário depende da distância e das condições de deslocamento de cada caso.

Patrão fica proibido de exigir banco de horas

Criar obstáculos ao voto configura infração eleitoral grave para a empresa, prevista no Código Eleitoral. A proibição abrange desde a recusa direta até manobras indiretas, como agendar reuniões sem flexibilidade ou fixar metas inalcançáveis no turno da votação.

Bloquear a saída sob pretexto de 'correria': a alegação de movimento intenso não anula o direito de ir às urnas.

Exigir atestado ou 'prova de fila': o comprovante de votação emitido pela Justiça Eleitoral atesta o exercício do voto, e a estimativa de tempo de deslocamento deve respeitar a realidade do trânsito local.

Praticar assédio eleitoral: usar do poder hierárquico para induzir ou coagir a escolha de candidatos representa crime. Promessas de bônus, ameaças de demissão, piadas intimidadoras ou constrangimento no ambiente de trabalho são condutas terminantemente proibidas.

Denúncia na Justiça Eleitoral combate assédio no trabalho

Juntar provas de maneira imediata é o passo mais importante para responsabilizar os infratores. Não dependa apenas de relatos verbais caso o patrão recuse a saída ou tente coagir sua decisão.

Junte evidências digitais e físicas: guarde prints de conversas no WhatsApp, e-mails com recusas, áudios, vídeos da rotina ou documentos de escala.

Identifique testemunhas: mantenha contato com colegas de equipe que presenciaram a coação ou a restrição de horário.

Acione o sindicato: busque o apoio da entidade da sua categoria para mediação imediata antes do encerramento das urnas.