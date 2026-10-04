ELEIÇÕES

Eleições 2026: Flávio Bolsonaro vence em 4 cidades da Bahia; Lula recebe 66% dos votos no estado

Lula vence em 413 municípios da Bahia no primeiro turno deste domingo (4)

Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:27

Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Flávio Bolsonaro teve mais votos em quatro dos 417 municípios da Bahia no primeiro turno deste domingo (4). O candidato do PL teve maioria dos votos em Luís Eduardo Magalhães, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas, com 99,38% das urnas apuradas no estado. Os dois vão disputar o segundo turno das eleições 2026.

A maior votação de Flávio Bolsonaro entre os quatro municípios ocorreu em Luís Eduardo Magalhães, onde alcançou 62% dos votos. Em Buerarema e Itamaraju, o candidato teve 51%. Já em Teixeira de Freitas, chegou a 49% dos votos.

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

Na votação geral da Bahia, Lula foi o mais votado. O candidato do PT recebeu 5.615.010 votos, correspondentes a 66,08% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro teve 2.431.459 votos, o equivalente a 28,61%.

A Bahia foi um dos estados em que Lula concentrou a maior parte de sua votação no primeiro turno. Os dados são da totalização da Justiça Eleitoral, que disponibiliza os resultados por estado e município em tempo real durante a apuração.

2º turno

A eleição para presidente da República será decidida entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os dois avançaram ao segundo turno após a votação deste domingo (4). Como nenhum candidato obteve mais da metade dos votos válidos, os brasileiros voltarão às urnas em 25 de outubro para escolher quem governará o país pelos próximos quatro anos.