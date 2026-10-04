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Eleições 2026: Flávio Bolsonaro vence em 4 cidades da Bahia; Lula recebe 66% dos votos no estado

Lula vence em 413 municípios da Bahia no primeiro turno deste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:27

Lula e Flávio
Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Flávio Bolsonaro teve mais votos em quatro dos 417 municípios da Bahia no primeiro turno deste domingo (4). O candidato do PL teve maioria dos votos em Luís Eduardo Magalhães, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas, com 99,38% das urnas apuradas no estado. Os dois vão disputar o segundo turno das eleições 2026.

A maior votação de Flávio Bolsonaro entre os quatro municípios ocorreu em Luís Eduardo Magalhães, onde alcançou 62% dos votos. Em Buerarema e Itamaraju, o candidato teve 51%. Já em Teixeira de Freitas, chegou a 49% dos votos.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Na votação geral da Bahia, Lula foi o mais votado. O candidato do PT recebeu 5.615.010 votos, correspondentes a 66,08% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro teve 2.431.459 votos, o equivalente a 28,61%.

A Bahia foi um dos estados em que Lula concentrou a maior parte de sua votação no primeiro turno. Os dados são da totalização da Justiça Eleitoral, que disponibiliza os resultados por estado e município em tempo real durante a apuração.

2º turno

A eleição para presidente da República será decidida entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os dois avançaram ao segundo turno após a votação deste domingo (4). Como nenhum candidato obteve mais da metade dos votos válidos, os brasileiros voltarão às urnas em 25 de outubro para escolher quem governará o país pelos próximos quatro anos.

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Com 98,98% das seções apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) liderava a disputa presidencial com 47,22% dos votos válidos, o equivalente a 55.753.465 votos, enquanto Lula (PT) tinha 44,94%, com 53.064.809 votos. A vantagem era de cerca de 2,7 milhões de votos, segundo a atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das 21h13 deste domingo (4).

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