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Eleições 2026: Lula vence em Lisboa e Porto e Flávio Bolsonaro ganha em Faro

Na soma dos votos das três cidades portuguesas, petista teve 26.401 contra 19.412 do adversário

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:25

Lula e Flávio Crédito: Reprodução

Lula (PT) venceu as eleições em Portugal. Os brasileiros que compareceram às urnas nas três seções eleitorais - nas cidades de Lisboa, Porto e Faro - deram 26.401 votos a Lula, contra 19.412 de Flávio Bolsonaro (PL). Assim, o atual presidente teve 6.989 votos a mais.

Ele venceu em Lisboa e no Porto, tendo perdido em Faro. Em Lisboa, Lula venceu com 53,51%, levando 14.948 votos, enquanto Flávio Bolsonaro teve 37,76% dos votos - ou seja, 10.548 eleitores. Augusto Cury teve 3,21% dos votos, Renan Santos ficou com 3% e Ronaldo Caiado teve 1,25% dos votos. . Outros candidatos tiveram menos de 1% dos votos. Pouco mais de 78 mil eleitores estavam aptos a votar e 36,44% compareceram às urnas.

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No Porto, Lula teve 10.356 votos e venceu com 52,49%. Já Flávio Bolsonaro foi escolhido por 38,32% do eleitorado, com 7.559 votos. Augusto Curt teve 3,43% e Renan Santos teve 3,30%, enquanto Ronaldo Caiado teve 1,03%. Outros candidatos tiveram menos de 1% dos votos. Pouco mais de 47 mil eleitores estavam aptos a votar e 42,70% compareceram às urnas.