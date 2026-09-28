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Eleições 2026: Metrô Bahia terá gratuidade no dia da votação

Passageiros que utilizarem o sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas não pagarão passagem no dia 4 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:19

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia terá gratuidade no próximo domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida permitirá que os passageiros utilizem gratuitamente o sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas durante o dia da votação. A operação seguirá normalmente, das 5h à 0h.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação e ampliar o acesso ao transporte público durante o pleito.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

O Metrô Bahia orienta os passageiros a planejarem os deslocamentos com antecedência e a ficarem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.

Entre as recomendações ainda estão nunca acessar a via, aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem e deixar os assentos preferenciais e elevadores para pessoas que necessitam desses recursos.

A orientação é também utilizar o corrimão ao subir ou descer pelas escadas das estações.

Tags:

Eleição

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