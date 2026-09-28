Eleições 2026: Metrô Bahia terá gratuidade no dia da votação

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Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:19
O Metrô Bahia terá gratuidade no próximo domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida permitirá que os passageiros utilizem gratuitamente o sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas durante o dia da votação. A operação seguirá normalmente, das 5h à 0h.
A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação e ampliar o acesso ao transporte público durante o pleito.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
O Metrô Bahia orienta os passageiros a planejarem os deslocamentos com antecedência e a ficarem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.
Entre as recomendações ainda estão nunca acessar a via, aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem e deixar os assentos preferenciais e elevadores para pessoas que necessitam desses recursos.
A orientação é também utilizar o corrimão ao subir ou descer pelas escadas das estações.