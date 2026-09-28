GRATUITO

Eleições 2026: Metrô Bahia terá gratuidade no dia da votação

Passageiros que utilizarem o sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas não pagarão passagem no dia 4 de outubro

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:19

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia terá gratuidade no próximo domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida permitirá que os passageiros utilizem gratuitamente o sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas durante o dia da votação. A operação seguirá normalmente, das 5h à 0h.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação e ampliar o acesso ao transporte público durante o pleito.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

O Metrô Bahia orienta os passageiros a planejarem os deslocamentos com antecedência e a ficarem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.

Entre as recomendações ainda estão nunca acessar a via, aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem e deixar os assentos preferenciais e elevadores para pessoas que necessitam desses recursos.