À ESPERA DO RESULTADO

Eleições 2026 não terão pesquisa boca de urna neste domingo; entenda o motivo

Rapidez da apuração oficial e custo dos levantamentos ajudam a explicar por que os institutos não farão entrevistas na saída dos locais de votação

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:01

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Os eleitores que aguardam os resultados do primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4), não terão pesquisas boca de urna para indicar o desempenho dos candidatos. A exemplo de 2022, os institutos não realizarão os levantamentos feitos com pessoas que acabam de votar.

A expectativa é que a divulgação dos números oficiais comece pouco depois do encerramento da votação. Em todo o Brasil, as seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, conforme o horário de Brasília. A partir das 17h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começará a divulgar a totalização dos votos de todas as unidades da Federação.

Essa velocidade diminui o tempo em que uma pesquisa boca de urna pode oferecer uma antecipação dos resultados. Como o levantamento só pode ser divulgado depois do fechamento das seções, os institutos precisam concluir as entrevistas e processar os dados em poucas horas, antes que a apuração oficial avance.

O custo também pesa nessa decisão. O valor investido para fazer a pesquisa era alto considerando o "tempo útil" das informações, já que a primeira parcial divulgada pelo TSE já tinha mais votos do que os intitutos conseguiam contabilizar com a boca de urna.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Horário único

A adoção de um horário único para votar contribuiu para esse cenário. Desde 2022, mesmo os estados situados em outros fusos seguem o horário de Brasília. Com isso, a totalização pode começar ao mesmo tempo em todo o país, sem aguardar o encerramento da votação em outras regiões.

O espaço ocupado pelas pesquisas boca de urna, porém, já vinha diminuindo antes dessa mudança. O Datafolha não realiza levantamentos desse tipo para eleições presidenciais desde 1998.

No segundo turno de 2018, o então Ibope foi o único grande instituto a divulgar uma pesquisa nacional na saída das urnas. Foram entrevistados 30 mil eleitores, e o levantamento indicou Jair Bolsonaro com 56% dos votos, contra 44% de Fernando Haddad (PT). Na apuração oficial, os candidatos terminaram com 55,13% e 44,87%, respectivamente.