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Eleições 2026 não terão pesquisa boca de urna neste domingo; entenda o motivo

Rapidez da apuração oficial e custo dos levantamentos ajudam a explicar por que os institutos não farão entrevistas na saída dos locais de votação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:01

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Os eleitores que aguardam os resultados do primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4), não terão pesquisas boca de urna para indicar o desempenho dos candidatos. A exemplo de 2022, os institutos não realizarão os levantamentos feitos com pessoas que acabam de votar.

A expectativa é que a divulgação dos números oficiais comece pouco depois do encerramento da votação. Em todo o Brasil, as seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, conforme o horário de Brasília. A partir das 17h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começará a divulgar a totalização dos votos de todas as unidades da Federação.

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

Essa velocidade diminui o tempo em que uma pesquisa boca de urna pode oferecer uma antecipação dos resultados. Como o levantamento só pode ser divulgado depois do fechamento das seções, os institutos precisam concluir as entrevistas e processar os dados em poucas horas, antes que a apuração oficial avance.

O custo também pesa nessa decisão. O valor investido para fazer a pesquisa era alto considerando o "tempo útil" das informações, já que a primeira parcial divulgada pelo TSE já tinha mais votos do que os intitutos conseguiam contabilizar com a boca de urna.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
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Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

Horário único

A adoção de um horário único para votar contribuiu para esse cenário. Desde 2022, mesmo os estados situados em outros fusos seguem o horário de Brasília. Com isso, a totalização pode começar ao mesmo tempo em todo o país, sem aguardar o encerramento da votação em outras regiões.

O espaço ocupado pelas pesquisas boca de urna, porém, já vinha diminuindo antes dessa mudança. O Datafolha não realiza levantamentos desse tipo para eleições presidenciais desde 1998.

No segundo turno de 2018, o então Ibope foi o único grande instituto a divulgar uma pesquisa nacional na saída das urnas. Foram entrevistados 30 mil eleitores, e o levantamento indicou Jair Bolsonaro com 56% dos votos, contra 44% de Fernando Haddad (PT). Na apuração oficial, os candidatos terminaram com 55,13% e 44,87%, respectivamente.

Mesmo sem a pesquisa, será possível acompanhar os resultados neste domingo. O CORREIO vai acompanhar em tempo real o resultado das eleições.

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