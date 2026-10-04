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Eleições 2026: o que pode anular o seu voto?

CORREIO lista ações que computam o voto como nulo; confira

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:15

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Você sabe o que pode anular seu voto durante uma eleição? Neste domingo (4), milhões de brasileiros vão às urnas votar em deputados, senadores, governador e presidente. Por isso, o CORREIO listou ações que computam o voto como nulo. As informações são da Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2026.

Abandonar a votação sem confirmar os votos dos cargos restantes. Os votos que não forem confirmados serão computados como nulos;

Nas eleições majoritárias, os votos que não correspondam ao número de candidata ou candidato constante na urna serão registrados como nulos. Antes da confirmação, a urna informa que o voto será computado como nulo;

Na eleição para o cargo de senador, caso a eleitora ou o eleitor vote na mesma candidata ou no mesmo candidato para as duas vagas, o segundo voto será considerado nulo;

Os votos digitados cujos dois primeiros dígitos não coincidam com a numeração de partido político que concorra ao pleito; e

Os votos digitados que correspondam a candidata ou candidato que, antes da geração dos dados para carga da urna, tenham sido considerados inaptos.

Um ponto importante: errar a digitação não anula automaticamente o voto. Enquanto a escolha não for confirmada, o eleitor pode corrigir o número. A própria urna avisa quando o voto será registrado como nulo.

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Voto nulo