Eleições 2026: o que pode anular o seu voto?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:15
Você sabe o que pode anular seu voto durante uma eleição? Neste domingo (4), milhões de brasileiros vão às urnas votar em deputados, senadores, governador e presidente. Por isso, o CORREIO listou ações que computam o voto como nulo. As informações são da Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2026.
Um ponto importante: errar a digitação não anula automaticamente o voto. Enquanto a escolha não for confirmada, o eleitor pode corrigir o número. A própria urna avisa quando o voto será registrado como nulo.
Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal
Voto nulo
Há uma diferença entre “voto nulo” e “anulação da eleição”. O voto nulo é uma escolha registrada pelo eleitor e não é contabilizado como voto válido. Já a nulidade de uma votação por irregularidades é uma questão jurídica que depende das hipóteses previstas na legislação e de decisão da Justiça Eleitoral.