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Eleições 2026: o que pode anular o seu voto?

CORREIO lista ações que computam o voto como nulo; confira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07:15

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro
Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Você sabe o que pode anular seu voto durante uma eleição? Neste domingo (4), milhões de brasileiros vão às urnas votar em deputados, senadores, governador e presidente. Por isso, o CORREIO listou ações que computam o voto como nulo. As informações são da Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2026.

  • Abandonar a votação sem confirmar os votos dos cargos restantes. Os votos que não forem confirmados serão computados como nulos;

  • Nas eleições majoritárias, os votos que não correspondam ao número de candidata ou candidato constante na urna serão registrados como nulos. Antes da confirmação, a urna informa que o voto será computado como nulo;

  • Na eleição para o cargo de senador, caso a eleitora ou o eleitor vote na mesma candidata ou no mesmo candidato para as duas vagas, o segundo voto será considerado nulo;

  • Os votos digitados cujos dois primeiros dígitos não coincidam com a numeração de partido político que concorra ao pleito; e

  • Os votos digitados que correspondam a candidata ou candidato que, antes da geração dos dados para carga da urna, tenham sido considerados inaptos.

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Um ponto importante: errar a digitação não anula automaticamente o voto. Enquanto a escolha não for confirmada, o eleitor pode corrigir o número. A própria urna avisa quando o voto será registrado como nulo.

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal

Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação
O Senado atualmente tem 81 integrantes, que representam os 26 estados e o DF. O tamanho do estado não determina número de cadeiras por Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Cada estado e o DF têm três senadores. Assim, a Bahia possui o mesmo número de representantes no Senado que São Paulo, o estado mais populoso do país por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ocupar uma cadeira no Senado, é preciso ter pelo menos 35 anos. A exigência também vale para os suplentes por Reprodução
O mandato de senador dura oito anos, o dobro do período de um deputado federal  por Ton Molina/Agência Senado
A cada quatro anos, o Senado renova alternadamente um terço (27 vagas) ou dois terços (54 vagas) de suas cadeiras por Foto: Marcos Oliveira/ Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney teve cinco mandatos no Senado. Sua trajetória na Casa se estendeu por décadas, e ele  foi eleito quatro vezes para presidir a instituição por Arquivo/Agência Brasil
As primeiras mulheres eleitas diretamente ao Senado foram Júnia Marise (foto) e Marluce Pinto, em 1990 por Reprodução
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031 por Roque de Sá
A candidatura ao Senado é formada por uma chapa com um titular e dois suplentes. Eles são eleitos juntos, e os suplentes podem substituir o senador nas situações previstas em lei por Reprodução
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Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação

Voto nulo

Há uma diferença entre “voto nulo” e “anulação da eleição”. O voto nulo é uma escolha registrada pelo eleitor e não é contabilizado como voto válido. Já a nulidade de uma votação por irregularidades é uma questão jurídica que depende das hipóteses previstas na legislação e de decisão da Justiça Eleitoral.

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Politica Eleições 2026

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