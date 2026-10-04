SISTEMAS DIFERENTES

Eleições 2026: por que deputado é eleito de forma diferente de senador?

Enquanto senadores são definidos pela votação individual, deputados dependem também do desempenho dos partidos

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:18

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Mais de 158 milhões de eleitores poderão escolher, nas Eleições 2026, os representantes que ocuparão cargos no Legislativo e no Executivo. No primeiro turno, neste domingo (4), serão escolhidos deputados federais, deputados estaduais, dois senadores por estado, governadores e presidente da República.

Apesar de todos os cargos serem definidos pelo voto popular, as regras para transformar os votos em eleitos não são iguais. As eleições brasileiras utilizam dois modelos: sistema majoritário e sistema proporcional.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Majoritário

O sistema majoritário é utilizado nas eleições para senador, governador e presidente da República. Em 2026, as duas vagas destinadas a cada estado no Senado serão preenchidas pelos candidatos mais votados. Já para governador e presidente, é necessário alcançar a maioria absoluta dos votos válidos.

Maioria simples: é eleito o candidato que obtiver mais votos do que os demais concorrentes. É essa regra que será aplicada à disputa pelas duas vagas de senador em cada estado. Assim, os dois candidatos mais votados serão eleitos para o Senado Federal.

Maioria absoluta: vence no primeiro turno o candidato ou a chapa que alcançar mais de 50% dos votos válidos, desconsiderando os votos brancos e nulos. Essa regra vale para presidente e governador. Se nenhum candidato atingir esse percentual no primeiro turno, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Proporcional

O sistema proporcional é utilizado nas eleições para deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Nesse modelo, a distribuição das cadeiras leva em consideração o desempenho dos partidos e federações, e não apenas a votação individual de cada candidato.

Para definir a quantidade de vagas que cada legenda terá direito a ocupar, são utilizados principalmente dois cálculos: o quociente eleitoral (QE) e o quociente partidário (QP).

Quociente eleitoral (QE): indica a quantidade de votos necessária para que um partido ou federação conquiste uma vaga diretamente. O cálculo é feito dividindo o total de votos válidos pelo número de cadeiras disponíveis. Quando há uma fração, ela é descartada se for igual ou inferior a 0,5 e arredondada para cima quando for superior a esse valor.

Quociente partidário (QP): é obtido pela divisão dos votos válidos recebidos pelo partido ou federação pelo quociente eleitoral, desprezando-se a parte fracionária. O resultado indica quantas vagas diretas a legenda poderá ocupar.

Para entender na prática, imagine uma eleição para deputado federal em um estado com 10 cadeiras disponíveis e 1 milhão de votos válidos. Nesse caso, o quociente eleitoral seria de 100 mil votos. Esse seria, portanto, o número de votos necessário para que uma legenda conquistasse uma cadeira diretamente.

Se um partido recebesse 400 mil votos válidos, por exemplo, o cálculo do quociente partidário seria de 400 mil dividido por 100 mil. A legenda teria direito, inicialmente, a quatro cadeiras.

Depois, os candidatos mais votados daquela legenda ocupam as vagas conquistadas, desde que atendam à votação nominal mínima exigida. No exemplo, essa exigência corresponde a 10% do quociente eleitoral, ou seja, 10 mil votos por candidato.

As cadeiras que não forem preenchidas nessa primeira distribuição passam para a etapa de sobras eleitorais. Nesse momento, as vagas restantes são distribuídas por meio do cálculo das médias, considerando a votação das legendas e as cadeiras que já conquistaram.

Na primeira etapa da distribuição das sobras, podem participar os partidos que tenham alcançado pelo menos 80% do quociente eleitoral, desde que os candidatos também tenham atingido a votação nominal mínima correspondente a 20% do QE.

Se ainda houver cadeiras sem preenchimento após essa etapa, é realizada uma segunda rodada de distribuição. Nesse caso, todos os partidos e candidatos podem participar, sem as mesmas restrições da primeira fase.

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Cargos

Deputados: serão eleitos 513 deputados federais. Nas assembleias legislativas, estarão em disputa 1.035 cadeiras de deputado estadual. No Distrito Federal, serão escolhidos 24 deputados distritais. Nesses cargos, as vagas são distribuídas entre partidos e federações de acordo com a votação obtida, e preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda.

Senadores: o Senado Federal terá 54 das 81 cadeiras renovadas em 2026. Cada estado e o Distrito Federal escolherão dois senadores.

Governadores e vice-governadores: serão escolhidas 27 chapas, uma para cada estado e para o Distrito Federal. Para vencer no primeiro turno, a chapa precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Caso isso não aconteça, os dois candidatos mais votados disputam o segundo turno.