POLÍTICA

Eleições 2026: prazo para registro de candidaturas termina neste sábado (15); saiba o que acontece depois

Partidos, federações e coligações têm até as 19h para registrar candidatos na Justiça Eleitoral

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:33

Urna Eletrônica: Como funciona a conferência do Boletim de Urna com os votos físicos na auditoria Crédito: Antonio Augusto, Agência Brasil

Partidos políticos, federações e coligações podem registrar na Justiça Eleitoral as candidaturas que disputarão as Eleições Gerais de 2026 até as 19h deste sábado (15). O prazo é válido para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

A data-limite está prevista no Calendário Eleitoral de 2026 e na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). O registro de candidaturas é regulamentado pela Resolução TSE nº 23.609/2019.

O procedimento formaliza perante a Justiça Eleitoral as candidaturas escolhidas pelos partidos e pelas federações durante as convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. A partir do registro, são analisados os documentos apresentados, as condições de elegibilidade e o cumprimento dos requisitos previstos na legislação.

Os pedidos de registro são encaminhados pelo Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), que, nas Eleições 2026, passou a funcionar integralmente pela internet. A plataforma reúne informações sobre partidos, federações, coligações e candidaturas e possui integração com outras bases da Justiça Eleitoral.

Candidaturas registradas

Até o início da manhã da última sexta-feira (14), a menos de 30 horas para o encerramento do prazo, já haviam sido protocolados oito pedidos de registro de candidaturas à Presidência da República, conforme dados da página de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE e considerando o período de ingresso dos pedidos no Tribunal.

Os candidatos são Augusto Jorge Cury (Avante), Flávio Nantes Bolsonaro (PL), Hertz da Conceição Dias (PSTU), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Renan Antonio Ferreira dos Santos (Missão), Samara Martins da Silva Feitosa (UP), Wilson Grassi Junior (Democrata) e Romeu Zema Neto (Novo).

Segundo a Lei das Eleições, nas eleições proporcionais, para os cargos de senador, deputado federal, estadual ou distrital, cada partido pode registrar até 100% do número de vagas em disputa mais uma candidatura. Também deve ser respeitado o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo.

Nos cálculos, frações inferiores a meio são desprezadas, enquanto as iguais ou superiores a meio são arredondadas para um. Caso as convenções partidárias não preencham o número máximo de candidaturas permitido, os órgãos de direção dos partidos poderão ocupar as vagas remanescentes até 30 dias antes da eleição.

Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) processar e julgar os pedidos de registro das candidaturas à Presidência e à Vice-Presidência da República.

Já os tribunais regionais eleitorais (TREs) são responsáveis pelos registros de candidaturas para governador e vice-governador, senador e suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Após a apresentação dos pedidos, os processos são autuados no Processo Judicial Eletrônico (PJe). Com a publicação dos editais, é aberto prazo para a apresentação de impugnações por pessoas que tenham legitimidade para questionar o registro. Cidadãs e cidadãos também podem apresentar notícia de inelegibilidade.

Caso sejam identificadas falhas ou ausência de documentos, a Justiça Eleitoral poderá determinar diligências para que as irregularidades sejam corrigidas. Ao final da análise, os pedidos poderão ser deferidos ou indeferidos.

Outros prazos

O sábado também reúne outros marcos importantes previstos no Calendário Eleitoral de 2026.

Este é o último dia para que os partidos políticos providenciem, caso ainda não tenham feito, a abertura de conta bancária específica para o recebimento de doações de pessoas físicas destinadas às campanhas eleitorais. A conta pode ser aberta na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central.

Também termina neste sábado o prazo para os partidos encaminharem ao TSE os critérios definidos pelos órgãos nacionais de direção para a utilização, nas campanhas de 2026, das doações de pessoas físicas ou das contribuições de filiadas e filiados recebidas em anos anteriores à eleição.

A partir de 15 de agosto, partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos também deverão manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais realizadas durante as campanhas. A obrigação permanece, em regra, até 18 de dezembro de 2026 e continua em caso de ajuizamento de ação destinada a apurar eventual irregularidade ou ilicitude no tratamento desses dados.