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Eleições 2026 registram 907 crimes eleitorais no país e apreensão de R$ 626 mil

Boca de urna foi a ocorrência mais frequente, com 311 registros, seguida por propaganda eleitoral irregular, com 272 casos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:56

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS
Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), registrou 907 crimes eleitorais em todo o país e a apreensão de R$ 626.338, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre as ocorrências registradas, os casos de boca de urna foram os mais frequentes, com 311 registros. Em seguida, aparecem as ocorrências relacionadas à propaganda eleitoral irregular, que somaram 272 casos.

Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética)

Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados
Afonso Florence (PT) por Câmara dos Deputados
Alice Portugal (PCdoB) por Câmara dos Deputados
Antonio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Cacá Leão (PP) por Divulgação
Capitão Alden (PL) por Câmara dos Deputados
Cláudio Cajado (PP) por Câmara dos Deputados
Charles Fernandes (PSD) por Câmara dos Deputados
Dal Barreto (União Brasil) por Câmara Federal
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Daniel Almeida (PC do B) por PC do B na Câmara
Diego Coronel (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmar Nascimento (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Félix Mendonça Júnior (PDT) por Câmara dos Deputados
Ivoneide Caetano (PT) por Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes (PSD) por Câmara dos Deputados
João Carlos Bacelar (PL) por Câmara dos Deputados
Jorge Solla (PT) por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) por Câmara dos Deputados
Joseildo Ramos (PT) por Câmara dos Deputados
Leur Lomanto Júnior (União) por Câmara dos Deputados
Leo Prates (Republicanos) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Mário Negromonte Jr. (PSB) por Câmara dos Deputados
Márcio Marinho (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Neto Carletto (Avante) por Câmara dos Deputados
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Pastor Sargento Isidório (Avante) por Câmara dos Deputados
Paulo Azi (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Raimundo Costa (PSD) por Câmara dos Deputados
Ricardo Maia (MDB) por Câmara dos Deputados
Roberta Roma (PL) por Câmara dos Deputados
Sandro Filho (PP) por Reprodução
Sérgio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Valmir Assunção (PT) por Câmara dos Deputados
1 de 39
Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados

Os dados foram apresentados pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, durante o balanço do primeiro turno. Segundo ele, a Justiça Eleitoral esteve mobilizada em todo o país para garantir o exercício do voto com segurança, tranquilidade e liberdade.

“A eleição não termina quando a votação é encerrada. Ela se completa quando a vontade soberana do eleitorado é conhecida e respeitada”, afirmou o ministro ao marcar o encerramento da apuração do primeiro turno.

Para a operação de segurança das eleições, foram mobilizados 321.040 profissionais das forças de segurança pública. Desse total, 305.043 eram integrantes das forças estaduais, 6.565 da Polícia Federal, 2.726 da Polícia Rodoviária Federal e 142 da Força Nacional. Outros 6.564 profissionais permaneceram em regime de sobreaviso.

O presidente do TSE também informou uma redução de aproximadamente 86% nas denúncias relacionadas exclusivamente à integridade do processo eleitoral e à possível supressão do voto.

Segundo os dados apresentados, entre 1º de agosto e a véspera da votação de 2022, foram registradas 18.487 denúncias. No mesmo período de 2026, foram 2.604.

“A redução é significativa e merece ser reconhecida, mas ela não significa que devamos baixar a guarda”, afirmou o ministro.

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