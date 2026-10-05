CRIME

Eleições 2026 registram 907 crimes eleitorais no país e apreensão de R$ 626 mil

Boca de urna foi a ocorrência mais frequente, com 311 registros, seguida por propaganda eleitoral irregular, com 272 casos

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:56

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), registrou 907 crimes eleitorais em todo o país e a apreensão de R$ 626.338, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre as ocorrências registradas, os casos de boca de urna foram os mais frequentes, com 311 registros. Em seguida, aparecem as ocorrências relacionadas à propaganda eleitoral irregular, que somaram 272 casos.

Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética) 1 de 39

Os dados foram apresentados pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, durante o balanço do primeiro turno. Segundo ele, a Justiça Eleitoral esteve mobilizada em todo o país para garantir o exercício do voto com segurança, tranquilidade e liberdade.

“A eleição não termina quando a votação é encerrada. Ela se completa quando a vontade soberana do eleitorado é conhecida e respeitada”, afirmou o ministro ao marcar o encerramento da apuração do primeiro turno.

Para a operação de segurança das eleições, foram mobilizados 321.040 profissionais das forças de segurança pública. Desse total, 305.043 eram integrantes das forças estaduais, 6.565 da Polícia Federal, 2.726 da Polícia Rodoviária Federal e 142 da Força Nacional. Outros 6.564 profissionais permaneceram em regime de sobreaviso.

O presidente do TSE também informou uma redução de aproximadamente 86% nas denúncias relacionadas exclusivamente à integridade do processo eleitoral e à possível supressão do voto.

Segundo os dados apresentados, entre 1º de agosto e a véspera da votação de 2022, foram registradas 18.487 denúncias. No mesmo período de 2026, foram 2.604.