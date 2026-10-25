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Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:54
O CORREIO acompanha em tempo real a apuração das Eleições 2026 neste domingo (25).
Famosos que se elegeram nas Eleições 2026
A página especial reúne os dados divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permite que os leitores acompanhem a votação em todo o Brasil. É possível acompanhar ainda a votação em segundo turno para governador no DF e em cindo estados:
Após o início da apuração, a lista de candidatos será atualizada de acordo com a quantidade de votos recebidos por cada candidato. Além da disputa por presidente, o leitor poderá selecionar o estado que deseja acompanhar a apuração no menu lateral.
O resultado das Eleições 2026 pode ser acompanhado também no Mesão da Apuração, no YouTube do CORREIO. O programa especial do CORREIO, em parceria com o BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes, acompanha a contagem dos votos desde 2020.
A cobertura ao vivo começa às 17h e é exibida simultaneamente nos canais do CORREIO e do BahiaCast no YouTube, além das plataformas digitais do jornal.
O programa é apresentado pelos jornalistas Jorge Gauthier e Donaldson Gomes, do Correio, e por Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast.
Além de Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que disputam a Presidência do Brasil, outros cinco estados e no DF terão eleição também para governador.
Acre: Alan Rick (REPUBLICANOS) e Mailza Assis (PP);
Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
Distrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT);
Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB) e Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS);
Rio Grande do Norte: Cadu de Lula (PT) e Allyson (UNIÃO);
Tocantins: Professora Dorinha (UNIÃO) e Vicentinho Júnio (PSDB).