ACOMPANHE

Eleições 2026: siga AO VIVO a apuração em tempo real da votação em 2º turno em todo o Brasil

CORREIO traz página completa com os resultados da apuração do 2º turno

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:54

MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após resultado das eleições 2026 Crédito: Shutterstock

O CORREIO acompanha em tempo real a apuração das Eleições 2026 neste domingo (25).

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026 1 de 6

A página especial reúne os dados divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permite que os leitores acompanhem a votação em todo o Brasil. É possível acompanhar ainda a votação em segundo turno para governador no DF e em cindo estados:

Após o início da apuração, a lista de candidatos será atualizada de acordo com a quantidade de votos recebidos por cada candidato. Além da disputa por presidente, o leitor poderá selecionar o estado que deseja acompanhar a apuração no menu lateral.

Mesão de apuração

O resultado das Eleições 2026 pode ser acompanhado também no Mesão da Apuração, no YouTube do CORREIO. O programa especial do CORREIO, em parceria com o BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes, acompanha a contagem dos votos desde 2020.

A cobertura ao vivo começa às 17h e é exibida simultaneamente nos canais do CORREIO e do BahiaCast no YouTube, além das plataformas digitais do jornal.

O programa é apresentado pelos jornalistas Jorge Gauthier e Donaldson Gomes, do Correio, e por Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast.

Além de Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que disputam a Presidência do Brasil, outros cinco estados e no DF terão eleição também para governador.

Acre: Alan Rick (REPUBLICANOS) e Mailza Assis (PP);

Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

Distrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT);

Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB) e Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS);

Rio Grande do Norte: Cadu de Lula (PT) e Allyson (UNIÃO);