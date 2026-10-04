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Eleições 2026: vai chover hoje (4) em Salvador? Confira a previsão

Capital baiana terá céu nublado a parcialmente nublado e 50% de possibilidade de chuva no domingo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 06:40

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Eleições 2026: vai chover hoje (4) em Salvador? Confira a previsão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve ter mudança nas condições do tempo neste domingo (4), dia da eleição. Segundo a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a influência de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico deve aumentar a nebulosidade e favorecer a ocorrência de chuva na capital baiana.

A previsão aponta céu nublado a parcialmente nublado, com 50% de possibilidade de chuva, que pode ocorrer a qualquer hora do dia. Com isso, eleitores que forem às urnas devem ficar atentos às condições do tempo durante os deslocamentos.

As temperaturas devem variar entre 21°C e 32°C. Os ventos podem chegar a 34 km/h e a previsão indica índice de radiação ultravioleta entre 8 e 10, considerado muito alto.

A Codesal destaca que a previsão pode sofrer alterações conforme a evolução das condições atmosféricas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Salvador pelo número 199.

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