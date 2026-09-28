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Eleições 2026: veja a lista dos candidatos a deputado estadual na Bahia

Os 640 candidatos na Bahia disputam 63 vagas na Assembleia Legislativa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:07

Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Ao todo, 640 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 63 vagas na Assembleia Legislativa, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por cinco dígitos, conferir foto, nome, número e partido do candidato e, então, apertar o botão verde “confirma”. Confira abaixo a lista dos candidatos no estado.

  • Abreu de Dona Gilda (PSDB) - 45255 - Concorrendo - Deferido
  • Adailton do Bom Preço (UNIÃO) - 44544 - Concorrendo - Deferido
  • Addson Gomes (MOBILIZA) - 33007 - Concorrendo - Deferido
  • Adelson do Alecrim (UNIÃO) - 44433 - Concorrendo - Deferido
  • Ademir Boulhosa (MOBILIZA) - 33334 - Concorrendo - Deferido
  • Adila Novaes (MDB) - 15033 - Concorrendo - Deferido
  • Adriana Brasil (PSOL) - 50180 - Concorrendo - Deferido
  • Adriana Coletivo de Enfermagem (PT) - 13763 - Concorrendo - Deferido
  • Adriano Braga (PL) - 22800 - Concorrendo - Deferido
  • Adriano Ribeiro (PSB) - 40789 - Concorrendo - Deferido
  • Ailton Patriota (PL) - 22221 - Concorrendo - Deferido
  • Alan Braga (PSDB) - 45153 - Concorrendo - Deferido
  • Alecsandro Leal (REPUBLICANOS) - 10190 - Concorrendo - Deferido
  • Alessandro Biulo (PSB) - 40444 - Concorrendo - Deferido
  • Alessandro de Jesus (PP) - 11555 - Concorrendo - Deferido
  • Alex Biquine (REPUBLICANOS) - 10005 - Concorrendo - Deferido
  • Alex da Piatã (PSD) - 55000 - Concorrendo - Deferido
  • Alexandre Tchaca (PSDB) - 45111 - Concorrendo - Deferido
  • Aline Borges Coração da Bahia (MDB) - 15080 - Concorrendo - Deferido
  • Aline Brasil (PL) - 22021 - Concorrendo - Deferido
  • Aline Lima (DC) - 27020 - Concorrendo - Deferido
  • Almir Cestão (PSOL) - 50600 - Concorrendo - Deferido
  • Aloisia Carneiro (UNIÃO) - 44001 - Concorrendo - Deferido
  • Alvaro Sousa (REPUBLICANOS) - 10555 - Concorrendo - Deferido
  • Amanda Cristina (CIDADANIA) - 23114 - Concorrendo - Deferido
  • Amanda Rios (REPUBLICANOS) - 10200 - Concorrendo - Deferido
  • Amaral Isidro (AGIR) - 36007 - Concorrendo - Deferido
  • Amarildo Bomfim (REPUBLICANOS) - 10133 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Cristina (MOBILIZA) - 33111 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Essi (UNIÃO) - 44202 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Nazaré (PL) - 22777 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Rita (DC) - 27087 - Concorrendo - Deferido
  • Ananda Wirz (PSB) - 40002 - Concorrendo - Deferido
  • Ananias Pimentel (PSB) - 40555 - Concorrendo - Deferido
  • Anderson Ninho (PSDB) - 45300 - Concorrendo - Deferido
  • Andre Fidalgo (PT) - 13131 - Concorrendo - Deferido
  • André O Cobrador (MOBILIZA) - 33777 - Concorrendo - Deferido
  • Andrea Castro (PSD) - 55670 - Concorrendo - Deferido
  • Andrei Castro (UNIÃO) - 44555 - Concorrendo - Deferido
  • Angelo Almeida (PT) - 13100 - Concorrendo - Deferido
  • Angelo Coronel Filho (REPUBLICANOS) - 10111 - Concorrendo - Deferido
  • Anselmo Mendes (AVANTE) - 70666 - Concorrendo - Deferido
  • Antonia da Caixa D' Agua (AGIR) - 36641 - Concorrendo - Deferido
  • Antonio Batista (MOBILIZA) - 33615 - Concorrendo - Deferido
  • Antonio Henrique Jr (PV) - 43043 - Concorrendo - Deferido
  • Antônio Ribeiro (PSOL) - 50777 - Concorrendo - Deferido
  • Ap. Lp. Lenildo Pereira (PL) - 22400 - Concorrendo - Deferido
  • Araguacy Costa (DC) - 27333 - Concorrendo - Deferido
  • Araguacy Costa (DC) - 27333 - Inapto - Indeferido
  • Arli Pedreira (MOBILIZA) - 33200 - Concorrendo - Deferido
  • Artur Barachisio Lisboaa (PSD) - 55255 - Concorrendo - Deferido
  • Augustão (PDT) - 12026 - Concorrendo - Deferido
  • Azevedo Sem Medo (PDT) - 12216 - Concorrendo - Deferido
  • Bad Boy (PL) - 22225 - Concorrendo - Deferido
  • Baleia (MDB) - 15550 - Concorrendo - Deferido
  • Beatriz Barros (AVANTE) - 70924 - Concorrendo - Deferido
  • Betão Campos (UNIÃO) - 44789 - Concorrendo - Deferido
  • Bete de Zé de Agdônio (MDB) - 15000 - Concorrendo - Deferido
  • Betinho Xavier (REPUBLICANOS) - 10777 - Concorrendo - Deferido
  • Beto Farmacia Paz (CIDADANIA) - 23700 - Concorrendo - Deferido
  • Beto Ramos (MOBILIZA) - 33311 - Concorrendo - Deferido
  • Big Lobo (UNIÃO) - 44144 - Concorrendo - Deferido
  • Binha do Bahia (PSB) - 40088 - Concorrendo - Deferido
  • Binho de Mota (PSDB) - 45500 - Concorrendo - Deferido
  • Binho Galinha (AVANTE) - 70007 - Concorrendo - Indeferido em prazo recursal ou com recurso
  • Bita Sampaio (DC) - 27070 - Concorrendo - Deferido
  • Bobô (PCDOB) - 65888 - Concorrendo - Deferido
  • Bocka Pinxain (PL) - 22032 - Concorrendo - Deferido
  • Brenda Alves (PSDB) - 45800 - Concorrendo - Deferido
  • Brenno de Dadá (UNIÃO) - 44445 - Concorrendo - Deferido
  • Bruno Santos (MOBILIZA) - 33001 - Concorrendo - Deferido
  • Cacau da Mata (PDT) - 12000 - Concorrendo - Deferido
  • Cafu Barreto (UNIÃO) - 44888 - Concorrendo - Deferido
  • Cal (MOBILIZA) - 33467 - Concorrendo - Deferido
  • Camila Parker (PSB) - 40124 - Concorrendo - Deferido
  • Camila Vasconcelos (PL) - 22999 - Concorrendo - Deferido
  • Cantor Ismael Junior (AGIR) - 36000 - Inapto - Indeferido
  • Capitão Roque Bispo (REPUBLICANOS) - 10002 - Concorrendo - Deferido
  • Carla Rocha (PSDB) - 45001 - Concorrendo - Deferido
  • Carla Xavier (AGIR) - 36444 - Concorrendo - Deferido
  • Carlinhos Sobral (MDB) - 15555 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Barbosa (PL) - 22556 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Guerra (PSOL) - 50650 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Queiroz (MDB) - 15156 - Concorrendo - Deferido
  • Carmen do Vozes da Bahia (PSOL) - 50200 - Concorrendo - Deferido
  • Carol da Pitanguinha (PT) - 13110 - Concorrendo - Deferido
  • Catarino Pinto (PSOL) - 50123 - Concorrendo - Deferido
  • Célia Silva (PDT) - 12380 - Concorrendo - Deferido
  • Celma Macedo (DC) - 27993 - Concorrendo - Deferido
  • César Mascarenhas (AVANTE) - 70800 - Concorrendo - Deferido
  • Cezar de Adério (PDT) - 12111 - Concorrendo - Deferido
  • Cézar Leite (PL) - 22022 - Concorrendo - Deferido
  • Charliane Sousa (REPUBLICANOS) - 10888 - Concorrendo - Deferido
  • Charlles (MOBILIZA) - 33027 - Inapto - Indeferido
  • Chico França (PL) - 22888 - Concorrendo - Deferido
  • Cícero Monteiro (AVANTE) - 70133 - Concorrendo - Deferido
  • Cidinha Vieira (PL) - 22666 - Concorrendo - Deferido
  • Cinthia Maia (PDT) - 12360 - Concorrendo - Deferido
  • Cinthya Marabá (PL) - 22000 - Concorrendo - Deferido
  • Clara Martins (PDT) - 12034 - Concorrendo - Deferido
  • Claudia Coutinho (PDT) - 12313 - Concorrendo - Deferido
  • Cláudia Oliveira (PSD) - 55789 - Concorrendo - Deferido
  • Claudino Roseno (MDB) - 15467 - Concorrendo - Deferido
  • Cláudio Santos (MDB) - 15321 - Concorrendo - Deferido
  • Cleiton Vieira (MDB) - 15015 - Concorrendo - Deferido
  • Cmdt. Andrade (PDT) - 12300 - Concorrendo - Deferido
  • Colbert (PSDB) - 45044 - Concorrendo - Deferido
  • Conceição Barreto (PSOL) - 50789 - Concorrendo - Deferido
  • Coronel França (PL) - 22190 - Concorrendo - Deferido
  • Coronel Sturaro (PSDB) - 45190 - Concorrendo - Deferido
  • Coronel Valter Araújo (AVANTE) - 70321 - Concorrendo - Deferido
  • Cris Chaverinha (REPUBLICANOS) - 10268 - Concorrendo - Deferido
  • Cris Enfermeira Mãe Atípica (PSB) - 40336 - Concorrendo - Deferido
  • Cristiane Matos (MOBILIZA) - 33044 - Concorrendo - Deferido
  • Cristina Moreira (AVANTE) - 70130 - Concorrendo - Deferido
  • Cristina Puridade (MDB) - 15012 - Concorrendo - Deferido
  • D'Jane Silva (PL) - 22789 - Concorrendo - Deferido
  • Daniel Davi (PT) - 13513 - Concorrendo - Deferido
  • Daniel Fernando (PL) - 22181 - Concorrendo - Deferido
  • Daniel Nascimento (AVANTE) - 70070 - Concorrendo - Deferido
  • Daniel Porto (UNIÃO) - 44112 - Concorrendo - Deferido
  • Daniele Andrade (PP) - 11220 - Concorrendo - Deferido
  • Daniele Silveira (MOBILIZA) - 33330 - Concorrendo - Deferido
  • Danila Brandão (PV) - 43100 - Concorrendo - Deferido
  • Danilo Ribeiro (PV) - 43677 - Concorrendo - Deferido
  • Davi Reis (AVANTE) - 70013 - Concorrendo - Deferido
  • Davy Jackson (PL) - 22522 - Concorrendo - Deferido
  • Débora Duarte (PSDB) - 45180 - Concorrendo - Deferido
  • Dema Amigo do Povo (MDB) - 15003 - Concorrendo - Deferido
  • Denise Menezes (PSD) - 55111 - Concorrendo - Deferido
  • Diego Antunes (PSOL) - 50071 - Concorrendo - Deferido
  • Diego Castro (PL) - 22380 - Concorrendo - Deferido
  • Diego Lopes (REPUBLICANOS) - 10033 - Concorrendo - Deferido
  • Dinalva Conceição (AGIR) - 36953 - Concorrendo - Deferido
  • Dinamene Meireles (PP) - 11800 - Concorrendo - Deferido
  • do Carmo (PP) - 11100 - Concorrendo - Deferido
  • Domingos Oliveira (MDB) - 15220 - Concorrendo - Deferido
  • Dona Dalva (PSB) - 40333 - Concorrendo - Deferido
  • Dona Helem (MOBILIZA) - 33123 - Concorrendo - Deferido
  • Douglas Pithon (REPUBLICANOS) - 10035 - Concorrendo - Deferido
  • Doutora Lara (REPUBLICANOS) - 10022 - Concorrendo - Deferido
  • Dowglasz Polímata (MOBILIZA) - 33227 - Concorrendo - Deferido
  • Dr Evaldo Barbosa (DC) - 27111 - Concorrendo - Deferido
  • Dr Jelson Barbosa (PSOL) - 50333 - Concorrendo - Deferido
  • Dr Marcos Adriano (PDT) - 12999 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Balbino Prazeres (PL) - 22242 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Cássio Modesto (MDB) - 15001 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. David Rios (MDB) - 15800 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. João Dionisio (REPUBLICANOS) - 10707 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Oliveira (REPUBLICANOS) - 10400 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Paulo Cruz (REPUBLICANOS) - 10500 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Pedro Amorim (PSB) - 40456 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Pitágoras (PP) - 11111 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Rafael Ferli (AVANTE) - 70222 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Rafael Mesquita (PL) - 22074 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Thiago Gilleno (REPUBLICANOS) - 10000 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Volmer Santiago (PSB) - 40040 - Concorrendo - Deferido
  • Dra Cristina Porto (PSDB) - 45221 - Concorrendo - Deferido
  • Dra Ligia Costa Rosa (REPUBLICANOS) - 10234 - Concorrendo - Deferido
  • Dra Zefa (REPUBLICANOS) - 10020 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Elane (PSD) - 55100 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Flaviana Barbosa (REPUBLICANOS) - 10802 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Gerliane Mota (PSDB) - 45222 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Joana Correia (PL) - 22321 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Márcia Aragão (MDB) - 15133 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Marcia Hurbath (REPUBLICANOS) - 10077 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Narinha Machado (PSDB) - 45011 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Patricia Pinheiro (PDT) - 12500 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Sandra Ferreira (PDT) - 12666 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Sílvia Rodrigues (PL) - 22192 - Concorrendo - Deferido
  • Drica do Povo (MDB) - 15051 - Concorrendo - Deferido
  • Drª Fabíola Mansur (PV) - 43123 - Concorrendo - Deferido
  • Edilson Rocha (PV) - 43350 - Concorrendo - Deferido
  • Edilson Teles do Sindicato (REPUBLICANOS) - 10009 - Concorrendo - Deferido
  • Edinho (AVANTE) - 70969 - Concorrendo - Deferido
  • Edinho da Topic (REPUBLICANOS) - 10222 - Concorrendo - Deferido
  • Edmilson Araujo (DC) - 27888 - Concorrendo - Deferido
  • Edmissil (REDE) - 18999 - Concorrendo - Deferido
  • Edson Barbosa (MOBILIZA) - 33127 - Inapto - Indeferido
  • Edson Caires (PSB) - 40401 - Concorrendo - Deferido
  • Edson da União (REPUBLICANOS) - 10122 - Concorrendo - Deferido
  • Eduardinho (REPUBLICANOS) - 10450 - Concorrendo - Deferido
  • Eduardo Alencar (PSD) - 55333 - Concorrendo - Deferido
  • Eduardo Salles (PV) - 43222 - Concorrendo - Deferido
  • Ékio Bomfim (PL) - 22456 - Concorrendo - Deferido
  • Eliana Sertão (MDB) - 15888 - Concorrendo - Deferido
  • Elias da Bahia (REPUBLICANOS) - 10822 - Concorrendo - Deferido
  • Elias do Povo (MDB) - 15345 - Concorrendo - Deferido
  • Elias Em Combate Ao Câncer (MOBILIZA) - 33361 - Inapto - Indeferido
  • Elinaldo (UNIÃO) - 44111 - Concorrendo - Deferido
  • Elis Kaila (MOBILIZA) - 33555 - Concorrendo - Deferido
  • Elisângela Morais (PL) - 22223 - Concorrendo - Deferido
  • Eliz Cerqueira (PL) - 22101 - Concorrendo - Deferido
  • Emerson Lampião (MDB) - 15456 - Concorrendo - Deferido
  • Enfermeira Dart (PDT) - 12012 - Concorrendo - Deferido
  • Erasmo Barreto (MDB) - 15600 - Concorrendo - Deferido
  • Ernest Christian (DC) - 27999 - Inapto - Indeferido
  • Estelita Cristo (AVANTE) - 70771 - Concorrendo - Deferido
  • Ester Rosa (CIDADANIA) - 23666 - Concorrendo - Deferido
  • Euclides Fernandes (PT) - 13123 - Concorrendo - Deferido
  • Ezequiel Pinheiro (Eze) (AGIR) - 36789 - Concorrendo - Deferido
  • Fábio Resolve (MDB) - 15999 - Concorrendo - Deferido
  • Fábio Urso (PL) - 22100 - Concorrendo - Deferido
  • Fabrício (PCDOB) - 65333 - Concorrendo - Deferido
  • Falcão Favela Show (PDT) - 12700 - Concorrendo - Deferido
  • Fátima Nunes (PT) - 13567 - Concorrendo - Deferido
  • Felipe Duarte (AVANTE) - 70111 - Concorrendo - Deferido
  • Felipe Santana (PSD) - 55800 - Concorrendo - Deferido
  • Fernanda Sá Teles (AVANTE) - 70999 - Concorrendo - Deferido
  • Fernando Carninha (AVANTE) - 70100 - Concorrendo - Deferido
  • Ferraro (PSOL) - 50277 - Concorrendo - Deferido
  • Francisco Cunhado (MOBILIZA) - 33453 - Concorrendo - Deferido
  • Francisco do Gás (PDT) - 12789 - Concorrendo - Deferido
  • Franklin Rosa (MOBILIZA) - 33331 - Concorrendo - Deferido
  • Gabriela Jesus (AVANTE) - 70579 - Concorrendo - Deferido
  • Gazo (PDT) - 12013 - Concorrendo - Deferido
  • Geane Vasconcelos (PDT) - 12120 - Concorrendo - Deferido
  • Gedeon Arte (MDB) - 15010 - Concorrendo - Deferido
  • George Luiz (MOBILIZA) - 33300 - Concorrendo - Deferido
  • George O Gordinho da Favela (PP) - 11999 - Concorrendo - Deferido
  • Geovana Ameno (MOBILIZA) - 33456 - Concorrendo - Deferido
  • Geraldo Sena (PV) - 43010 - Concorrendo - Deferido
  • Geremias Mascarenhas (UNIÃO) - 44556 - Concorrendo - Deferido
  • Gerlene Conselheira (UNIÃO) - 44129 - Concorrendo - Deferido
  • Germano Cruz (MDB) - 15101 - Concorrendo - Deferido
  • Gilberto Ribeiro (MOBILIZA) - 33582 - Concorrendo - Deferido
  • Gildo Baleia (PDT) - 12555 - Concorrendo - Deferido
  • Gildo Caminhoneiro (PL) - 22001 - Concorrendo - Deferido
  • Gilmar Oliveira (PSOL) - 50111 - Concorrendo - Deferido
  • Gilmar Ribeiro - Jr (CIDADANIA) - 23123 - Concorrendo - Deferido
  • Gilmara Silva (UNIÃO) - 44121 - Concorrendo - Deferido
  • Gilmario Matos (DC) - 27022 - Concorrendo - Deferido
  • Glauber Magalhães (PSDB) - 45789 - Concorrendo - Deferido
  • Gold Cbx (PSOL) - 50030 - Concorrendo - Deferido
  • Guedes da Ong (AVANTE) - 70707 - Concorrendo - Deferido
  • Guinho da Contém Contabilidade (AVANTE) - 70500 - Concorrendo - Deferido
  • Hamilton Pombal (MDB) - 15333 - Concorrendo - Deferido
  • Harley Andrade (REPUBLICANOS) - 10011 - Concorrendo - Deferido
  • Harley Xavier (UNIÃO) - 44124 - Concorrendo - Deferido
  • Hassan de Zé Cocá (PP) - 11122 - Concorrendo - Deferido
  • Heber Santana (MDB) - 15123 - Concorrendo - Deferido
  • Hélio Barreto (AVANTE) - 70345 - Concorrendo - Deferido
  • Herbert Hakan (DC) - 27556 - Concorrendo - Deferido
  • Hilda Queiros de Lima (PSB) - 40104 - Concorrendo - Deferido
  • Hildete David (PSB) - 40345 - Concorrendo - Deferido
  • Hilton Coelho (PSOL) - 50150 - Concorrendo - Deferido
  • Hortensia Riccio (MISSÃO) - 14000 - Concorrendo - Deferido
  • Iago Capoeira (DC) - 27000 - Concorrendo - Deferido
  • Idemir do Atalaia (PL) - 22322 - Concorrendo - Deferido
  • Igor (PL) - 22444 - Concorrendo - Deferido
  • Iracema Dias (AVANTE) - 70565 - Concorrendo - Deferido
  • Irmão Niel (CIDADANIA) - 23333 - Concorrendo - Deferido
  • Isaac Nolasco (MISSÃO) - 14444 - Concorrendo - Deferido
  • Isabela Moura (MDB) - 15666 - Concorrendo - Deferido
  • Israel Lopes O Homem da Saúde (MOBILIZA) - 33677 - Concorrendo - Deferido
  • Ivana Bastos (PSD) - 55555 - Concorrendo - Deferido
  • Ivanilton Silva (DC) - 27177 - Concorrendo - Deferido
  • Ivo Pinheiro (PSB) - 40042 - Concorrendo - Deferido
  • Ivon Ribeiro (REPUBLICANOS) - 10124 - Concorrendo - Deferido
  • Jaci Ribeiro (MDB) - 15233 - Concorrendo - Deferido
  • Jack Meira (REDE) - 18180 - Concorrendo - Deferido
  • Jackson Rossi (PSDB) - 45444 - Concorrendo - Deferido
  • Jacó (PT) - 13130 - Concorrendo - Deferido
  • Jacson Montenegro (REPUBLICANOS) - 10800 - Concorrendo - Deferido
  • Jade O Bom Samaritano (AGIR) - 36700 - Concorrendo - Deferido
  • Jair Cemitério de Animais (MDB) - 15115 - Concorrendo - Deferido
  • Jair Ganem (PDT) - 12007 - Concorrendo - Deferido
  • Jairo Benção (MDB) - 15008 - Concorrendo - Deferido
  • Jaldice Nunes (UNIÃO) - 44044 - Concorrendo - Deferido
  • Jamile da Saúde (PSDB) - 45456 - Concorrendo - Deferido
  • Janaina Reboucas (MOBILIZA) - 33288 - Concorrendo - Deferido
  • Janaína Rios (REPUBLICANOS) - 10100 - Concorrendo - Deferido
  • Jane (AVANTE) - 70002 - Concorrendo - Deferido
  • Jane Ribeiro (AVANTE) - 70987 - Concorrendo - Deferido
  • Janilson Menezes (PDT) - 12456 - Inapto - Indeferido
  • Jânio Natal Júnior (PL) - 22222 - Concorrendo - Deferido
  • Jarbas Lemoss (PL) - 22822 - Concorrendo - Deferido
  • Jarbas Meira (AVANTE) - 70077 - Concorrendo - Deferido
  • Jau Paim (PDT) - 12133 - Concorrendo - Deferido
  • Jean Goleiro (UNIÃO) - 44012 - Concorrendo - Deferido
  • Jeferson Paranhos (PSDB) - 45045 - Concorrendo - Deferido
  • Jesnária Elas Por Elas (PSOL) - 50222 - Concorrendo - Deferido
  • Jessika Oliveira (AVANTE) - 70074 - Concorrendo - Deferido
  • Jhonatas Monteiro (PSOL) - 50050 - Concorrendo - Deferido
  • Jó Guerreira do Povo (PL) - 22733 - Concorrendo - Deferido
  • Joana Alves (MOBILIZA) - 33344 - Concorrendo - Deferido
  • Joao Amparo (DC) - 27321 - Concorrendo - Deferido
  • João Cambui (REPUBLICANOS) - 10580 - Concorrendo - Deferido
  • João de Furão (AVANTE) - 70456 - Concorrendo - Deferido
  • João Felipe (PCDOB) - 65789 - Concorrendo - Deferido
  • João Fumaça (PSB) - 40111 - Concorrendo - Deferido
  • Joao Rocha (DC) - 27027 - Concorrendo - Deferido
  • Joildo Almeida (UNIÃO) - 44987 - Concorrendo - Deferido
  • Jonatan Promotor de Vendas (MOBILIZA) - 33888 - Concorrendo - Deferido
  • Jordavio Ramos (PSDB) - 45555 - Concorrendo - Deferido
  • Jorge Gordurinha (MDB) - 15200 - Concorrendo - Deferido
  • Jorge Sales (PSD) - 55113 - Concorrendo - Deferido
  • Josafá Marinho (PDT) - 12222 - Concorrendo - Deferido
  • José Alves (MDB) - 15400 - Concorrendo - Deferido
  • José de Arimateia (REPUBLICANOS) - 10456 - Concorrendo - Deferido
  • José Romulo (PSDB) - 45193 - Concorrendo - Deferido
  • Josiflora (PL) - 22580 - Concorrendo - Deferido
  • Josué da Jotarte (REPUBLICANOS) - 10789 - Concorrendo - Deferido
  • Jota Prohumano (PSDB) - 45700 - Concorrendo - Deferido
  • Juiz Ricardo D'Ávila (PL) - 22005 - Concorrendo - Deferido
  • Juliano Cruz (UNIÃO) - 44400 - Concorrendo - Deferido
  • Juliete Barreto (PCDOB) - 65100 - Concorrendo - Deferido
  • Júlio Pinheiro (PT) - 13999 - Concorrendo - Deferido
  • Jullio Pop (MOBILIZA) - 33303 - Concorrendo - Deferido
  • Junior Muniz (PT) - 13000 - Concorrendo - Deferido
  • Junior Nascimento (UNIÃO) - 44333 - Concorrendo - Deferido
  • Junior Oliveira (MDB) - 15117 - Concorrendo - Deferido
  • Jurailton Santos (REPUBLICANOS) - 10123 - Concorrendo - Deferido

  • Jusmari Oliveira (PSD) - 55321 - Concorrendo - Deferido
  • Juvenilson Passos (PT) - 13300 - Concorrendo - Deferido
  • Kaká da Federal (PSDB) - 45121 - Concorrendo - Deferido
  • Katia Bacelar (PDT) - 12888 - Concorrendo - Deferido
  • Kátia Oliveira (UNIÃO) - 44686 - Concorrendo - Deferido
  • Keity Brasil (PV) - 43069 - Concorrendo - Deferido
  • Keyla (UNIÃO) - 44561 - Concorrendo - Deferido
  • Kito Maia (DC) - 27509 - Concorrendo - Deferido
  • Kleber Rosa (PSOL) - 50500 - Concorrendo - Deferido
  • Kleber Garrido (MDB) - 15222 - Inapto - Indeferido
  • Kock Feregueti (PSOL) - 50000 - Concorrendo - Deferido
  • Laerte do Vando (AVANTE) - 70888 - Concorrendo - Deferido
  • Larissa Leão (PP) - 11011 - Concorrendo - Deferido
  • Larissa Pucca (PSDB) - 45016 - Concorrendo - Deferido
  • Leila Freitas (DC) - 27100 - Concorrendo - Deferido
  • Leninha Valente (PT) - 13111 - Concorrendo - Deferido
  • Leo Correria (MDB) - 15018 - Concorrendo - Deferido
  • Léo de Neco (AVANTE) - 70700 - Concorrendo - Deferido
  • Leo Moral (PSDB) - 45450 - Concorrendo - Deferido
  • Léo Pcd (AVANTE) - 70501 - Concorrendo - Deferido
  • Lígia Imbassahy (MDB) - 15100 - Concorrendo - Deferido
  • Ligia Sidrônio (MOBILIZA) - 33981 - Concorrendo - Deferido
  • Liso (AGIR) - 36610 - Concorrendo - Deferido
  • Lorena Raquelo (PSDB) - 45777 - Concorrendo - Deferido
  • Lorenzo Almeida (PSOL) - 50437 - Concorrendo - Deferido
  • Louise Ferreira (UP) - 80000 - Concorrendo - Deferido
  • Lu Cerqueira (PSDB) - 45552 - Concorrendo - Deferido
  • Lu dos Terceirizados (PSB) - 40121 - Concorrendo - Deferido
  • Luana Carvalho (PT) - 13555 - Concorrendo - Deferido
  • Lucas Nascimento (PSDB) - 45665 - Concorrendo - Deferido
  • Luciana Alves (PV) - 43000 - Concorrendo - Deferido
  • Luciana Tavares (PCDOB) - 65123 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Almeida (UNIÃO) - 44321 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Araújo (AVANTE) - 70777 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Braga (PSDB) - 45400 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Carvalho (REPUBLICANOS) - 10233 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Cerqueira (PDT) - 12202 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Pinheiro (PDT) - 12345 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Simões Filho (UNIÃO) - 44123 - Concorrendo - Deferido
  • Ludmilla Fiscina (PSD) - 55444 - Concorrendo - Deferido
  • Luiz Panato (PSB) - 40777 - Concorrendo - Deferido
  • Luizinho (PSDB) - 45455 - Concorrendo - Deferido
  • Luizinho Sobral (PSDB) - 45000 - Concorrendo - Deferido
  • Lulinha da Gente (UNIÃO) - 44125 - Concorrendo - Deferido
  • Luzinete Oliveira (PSB) - 40188 - Concorrendo - Deferido
  • Mãe Mara (REPUBLICANOS) - 10110 - Concorrendo - Deferido
  • Magalhães (PSOL) - 50100 - Concorrendo - Deferido
  • Magno Lavigne (REDE) - 18000 - Concorrendo - Deferido
  • Magno Magnata (REPUBLICANOS) - 10001 - Concorrendo - Deferido
  • Magnólia Bereguedê (REPUBLICANOS) - 10120 - Concorrendo - Deferido
  • Mano Mix (MOBILIZA) - 33612 - Concorrendo - Deferido
  • Manoel Barreto (PSOL) - 50259 - Concorrendo - Deferido
  • Marão (AVANTE) - 70555 - Concorrendo - Deferido
  • Marcão Até O Fim (AGIR) - 36777 - Concorrendo - Deferido
  • Marcão Camandaroba (PL) - 22900 - Concorrendo - Deferido
  • Marcel (PT) - 13073 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelinho Veiga (PP) - 11000 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelo Campos (MDB) - 15300 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelo Heron (DC) - 27222 - Concorrendo - Deferido
  • Márcia Nery (AVANTE) - 70224 - Concorrendo - Deferido
  • Marcinho Oliveira (PDT) - 12777 - Concorrendo - Deferido
  • Marcio do Ceasa (PP) - 11222 - Concorrendo - Deferido
  • Marcio Loureiro (PSOL) - 50300 - Concorrendo - Deferido
  • Marcone Amaral (PSD) - 55123 - Concorrendo - Deferido
  • Marconi Daniel (PT) - 13210 - Concorrendo - Deferido
  • Marcos Barros (PSDB) - 45900 - Concorrendo - Deferido
  • Marcos Pereira (UNIÃO) - 44889 - Concorrendo - Deferido
  • Marcos Seguro (DC) - 27123 - Concorrendo - Deferido
  • Marcos Seguro (DC) - 27123 - Inapto - Indeferido
  • Marcus Guedes (UNIÃO) - 44899 - Concorrendo - Deferido
  • Marden de Madre (AVANTE) - 70553 - Concorrendo - Deferido
  • Mário Concreto (PL) - 22077 - Concorrendo - Deferido
  • Mário Diniz (PSOL) - 50005 - Concorrendo - Deferido
  • Mariozinho (PSB) - 40025 - Concorrendo - Deferido
  • Marivalda do Pt (PT) - 13777 - Concorrendo - Deferido
  • Marlene do Sindicato (REDE) - 18111 - Concorrendo - Deferido
  • Marlene Martiniano (PSDB) - 45251 - Concorrendo - Deferido
  • Marquinho Viana (PV) - 43888 - Concorrendo - Deferido
  • Marquinhos do Leite (REPUBLICANOS) - 10444 - Concorrendo - Deferido
  • Marreta do Povo (MOBILIZA) - 33444 - Concorrendo - Deferido
  • Marta Helena (PSDB) - 45999 - Concorrendo - Deferido
  • Martinna Rey (REPUBLICANOS) - 10003 - Concorrendo - Deferido
  • Matheus Cambuí (PL) - 22111 - Concorrendo - Deferido
  • Matheus de Geraldinho (MDB) - 15777 - Concorrendo - Deferido
  • Maurilo Soares (AGIR) - 36190 - Concorrendo - Deferido
  • Maurina dos Anjos (REPUBLICANOS) - 10044 - Concorrendo - Deferido
  • Maxsuel Tamandaré (PSDB) - 45666 - Concorrendo - Deferido
  • May (MDB) - 15462 - Concorrendo - Deferido
  • Mc Juninho (PSDB) - 45678 - Concorrendo - Deferido
  • Mery da Vista Bela (MDB) - 15335 - Concorrendo - Deferido
  • Mestre Abará (PDT) - 12101 - Concorrendo - Deferido
  • Mestre Reginaldo (REDE) - 18273 - Concorrendo - Deferido
  • Milena do Reforço (PDT) - 12015 - Concorrendo - Deferido
  • Militão Dourado (REPUBLICANOS) - 10155 - Concorrendo - Deferido
  • Mirella Braga (AVANTE) - 70789 - Concorrendo - Deferido
  • Miss. Lenny Sales (PSDB) - 45246 - Concorrendo - Deferido
  • Missionaria Reis (REPUBLICANOS) - 10231 - Concorrendo - Deferido
  • Mitsue Yoshida (PDT) - 12121 - Concorrendo - Deferido
  • Miwky (PSOL) - 50555 - Concorrendo - Deferido
  • Moiséis Zeu de Veita (PDT) - 12513 - Concorrendo - Deferido
  • Mulher Maravilha Prince Kerner (AGIR) - 36013 - Inapto - Indeferido
  • Nadinho do Ônibus (PL) - 22224 - Concorrendo - Deferido
  • Nara Lopes (MOBILIZA) - 33938 - Concorrendo - Deferido
  • Nelinho (UNIÃO) - 44777 - Concorrendo - Deferido
  • Nelson Gonçalves (MOBILIZA) - 33324 - Concorrendo - Deferido
  • Neném Moto Táxi (CIDADANIA) - 23800 - Concorrendo - Deferido
  • Neto Coelho (PDT) - 12800 - Concorrendo - Deferido
  • Neto Correria (PSDB) - 45040 - Concorrendo - Deferido
  • Neusa Cadore (PT) - 13690 - Concorrendo - Deferido
  • Ney Argolo (REPUBLICANOS) - 10667 - Concorrendo - Deferido
  • Nilson Alves (MOBILIZA) - 33114 - Concorrendo - Deferido
  • Nilson do Povo (PDT) - 12212 - Concorrendo - Deferido
  • Niltinho (PSD) - 55999 - Concorrendo - Deferido
  • Nivaldo Teixeira (PDT) - 12344 - Concorrendo - Deferido
  • Noelma Queiroz Rios (PSDB) - 45200 - Concorrendo - Deferido
  • Norena Ferreira (PSOL) - 50007 - Inapto - Indeferido
  • Normando Torres (REPUBLICANOS) - 10030 - Concorrendo - Deferido
  • Normélia Correia (REPUBLICANOS) - 10010 - Concorrendo - Deferido
  • O Amigo Almir Barreto (REPUBLICANOS) - 10300 - Concorrendo - Deferido
  • Olaf Filho (PL) - 22700 - Concorrendo - Deferido
  • Oliver Santos (MOBILIZA) - 33600 - Concorrendo - Deferido
  • Osmar Jambeiro (PL) - 22228 - Concorrendo - Deferido
  • Osni (PT) - 13013 - Concorrendo - Deferido
  • Pablo Barrozo (AVANTE) - 70900 - Concorrendo - Deferido
  • Paloma Martinez (PSOL) - 50800 - Concorrendo - Deferido
  • Pancadinha (PDT) - 12123 - Concorrendo - Deferido
  • Pantera da Pesca (MDB) - 15582 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Carlos (PDT) - 12044 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Juarez do Reviver (PSDB) - 45333 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Manassés (REPUBLICANOS) - 10999 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Regis (REPUBLICANOS) - 10012 - Concorrendo - Deferido
  • Patricia do Patinhas de Rua (UNIÃO) - 44077 - Concorrendo - Deferido
  • Patrícia Soares (PL) - 22011 - Concorrendo - Deferido
  • Patrick Lopes (AVANTE) - 70123 - Concorrendo - Deferido
  • Paty Morelli (PDT) - 12225 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Amorim (AVANTE) - 70075 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Aquino (PSOL) - 50010 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Câmara (PL) - 22500 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Dapé (UNIÃO) - 44234 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Magalhães Junior (UNIÃO) - 44800 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Rocha (PL) - 22762 - Concorrendo - Deferido
  • Pedro Américo (CIDADANIA) - 23100 - Concorrendo - Deferido
  • Pedro da Guarda O Taxista (UNIÃO) - 44153 - Concorrendo - Deferido
  • Pedro Neto (REPUBLICANOS) - 10345 - Concorrendo - Deferido
  • Pedro Raimundo dos Anjos (PSDB) - 45321 - Concorrendo - Deferido
  • Pedro Tavares (UNIÃO) - 44000 - Concorrendo - Deferido
  • Penalva (PP) - 11123 - Concorrendo - Deferido
  • Penelope Belitardo (PDT) - 12444 - Concorrendo - Deferido
  • Percata (MOBILIZA) - 33500 - Concorrendo - Deferido
  • Pina Carvalho (REPUBLICANOS) - 10333 - Concorrendo - Deferido
  • Pinheiro (PT) - 13700 - Concorrendo - Deferido
  • Pita Vigilante (PSB) - 40500 - Concorrendo - Deferido
  • Poeta Emerson Bulcão (PSOL) - 50410 - Concorrendo - Deferido
  • Pr. Hélio Liborio (CIDADANIA) - 23000 - Concorrendo - Deferido
  • Pr. Lins (PL) - 22202 - Concorrendo - Deferido
  • Priscila Romano (PSDB) - 45007 - Concorrendo - Deferido
  • Pró Nice (AVANTE) - 70654 - Concorrendo - Deferido
  • Pró Patty (MOBILIZA) - 33053 - Concorrendo - Deferido
  • Prof. Ricardo Justo (PDT) - 12794 - Concorrendo - Deferido
  • Prof. Wellington Chocolate (AVANTE) - 70770 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Capitão Marinho (PSB) - 40000 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Jussilvio Pena (AVANTE) - 70090 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Marco Aurélio (AVANTE) - 70055 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Max (UNIÃO) - 44500 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Richi Átila (PL) - 22123 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Rodrigo (MOBILIZA) - 33567 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Rui (PCDOB) - 65222 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Amélia Pedra (REPUBLICANOS) - 10126 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Cleonice Monteiro (PSDB) - 45890 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Ilza (PCDOB) - 65500 - Concorrendo - Deferido
  • Prof° Antônio Café (PSOL) - 50700 - Concorrendo - Deferido
  • Profº Osaná Macêdo (PSOL) - 50321 - Concorrendo - Deferido
  • Queiroz (PSDB) - 45677 - Concorrendo - Deferido
  • Quinho (PSD) - 55455 - Concorrendo - Deferido
  • Radiovaldo (PT) - 13050 - Concorrendo - Deferido
  • Rafa Andrade (MISSÃO) - 14014 - Concorrendo - Deferido
  • Rafa de Hildécio (PDT) - 12333 - Concorrendo - Deferido
  • Raimundo Calixto (PSOL) - 50020 - Concorrendo - Deferido
  • Raimundo Nonato (MDB) - 15089 - Concorrendo - Deferido
  • Rasta Cabelo de Fogo (MOBILIZA) - 33221 - Concorrendo - Deferido
  • Rebeca Assis (MDB) - 15111 - Concorrendo - Deferido
  • Rebeca Martins (PL) - 22122 - Concorrendo - Deferido
  • Reberty da Terra de Israel (REPUBLICANOS) - 10221 - Concorrendo - Deferido
  • Regildo Jesus (MOBILIZA) - 33133 - Concorrendo - Deferido
  • Reginaldo Suzarte (REPUBLICANOS) - 10899 - Concorrendo - Deferido
  • Reinaldo da Gráfica (AGIR) - 36770 - Concorrendo - Deferido
  • Reinaldo Silva (MOBILIZA) - 33026 - Concorrendo - Deferido
  • Rejane da Saúde (UNIÃO) - 44470 - Concorrendo - Deferido
  • Renata dos Animais (PSDB) - 45017 - Concorrendo - Deferido
  • Renata Massa (PL) - 22408 - Concorrendo - Deferido
  • Rhada Vitória (PSOL) - 50018 - Concorrendo - Deferido
  • Ricardo Aguiar Protetor (PSOL) - 50336 - Concorrendo - Deferido
  • Ricardo Rodrigues (PSD) - 55777 - Concorrendo - Deferido
  • Rina Costa (PDT) - 12346 - Concorrendo - Deferido
  • Rivailton (MDB) - 15019 - Concorrendo - Deferido
  • Robenilson (PDT) - 12227 - Concorrendo - Deferido
  • Roberto Brito (MOBILIZA) - 33789 - Concorrendo - Deferido
  • Roberto Carlos (PV) - 43333 - Concorrendo - Deferido
  • Robinson (PT) - 13500 - Concorrendo - Deferido
  • Robson José (MOBILIZA) - 33113 - Concorrendo - Deferido
  • Robson Oliveira (PDT) - 12340 - Concorrendo - Deferido
  • Robson Pets (PL) - 22707 - Concorrendo - Deferido
  • Robson Vigilante (REDE) - 18588 - Concorrendo - Deferido
  • Rocha Bahia (PL) - 22017 - Concorrendo - Deferido
  • Rocheane Rocha (PL) - 22227 - Concorrendo - Deferido
  • Rodolfo (MDB) - 15151 - Concorrendo - Deferido
  • Rogério Andrade (MDB) - 15444 - Concorrendo - Deferido
  • Rogerio Barreto (PSOL) - 50505 - Concorrendo - Deferido
  • Rogério Matos (PV) - 43420 - Concorrendo - Deferido
  • Rogério Tavares (PSDB) - 45788 - Concorrendo - Deferido
  • Romalio Moura (MDB) - 15315 - Concorrendo - Deferido
  • Romario (MOBILIZA) - 33333 - Concorrendo - Deferido
  • Ron do Povo (PP) - 11333 - Concorrendo - Deferido
  • Rosa Galega (UNIÃO) - 44070 - Concorrendo - Deferido
  • Rosalvo (PSDB) - 45888 - Concorrendo - Deferido
  • Rosana Silva (MOBILIZA) - 33962 - Concorrendo - Deferido
  • Rosane Prado (MOBILIZA) - 33855 - Concorrendo - Deferido
  • Rose do Borel (AVANTE) - 70010 - Concorrendo - Deferido
  • Rose Guerreira (MOBILIZA) - 33503 - Concorrendo - Deferido
  • Rose Índia (MDB) - 15540 - Concorrendo - Deferido
  • Rose Serra (REPUBLICANOS) - 10244 - Concorrendo - Deferido
  • Rosemberg (PT) - 13444 - Concorrendo - Deferido
  • Rosemberg Reis (REPUBLICANOS) - 10013 - Concorrendo - Deferido
  • Rosimeire Machado (REDE) - 18800 - Concorrendo - Deferido
  • Rosival Leite (PT) - 13333 - Concorrendo - Deferido
  • Rosy Silva (PDT) - 12224 - Concorrendo - Deferido
  • Rowenna (PT) - 13456 - Concorrendo - Deferido
  • Rubia Soraia (UNIÃO) - 44567 - Concorrendo - Deferido
  • Rute Lima (MDB) - 15500 - Concorrendo - Deferido
  • Rute Lobo (PP) - 11400 - Concorrendo - Deferido
  • Samanta Stefany (DC) - 27555 - Concorrendo - Deferido
  • Samara dos Animais (PSDB) - 45707 - Concorrendo - Deferido
  • Samuel Jesus (PL) - 22010 - Concorrendo - Deferido
  • Samuel Júnior (PL) - 22133 - Concorrendo - Deferido
  • Samuel Nonato (PSB) - 40123 - Concorrendo - Deferido
  • Sandro Pipoca (MOBILIZA) - 33507 - Concorrendo - Deferido
  • Sandro Regis (UNIÃO) - 44444 - Concorrendo - Deferido
  • Sargento Igor Mandacaru (DC) - 27190 - Concorrendo - Deferido
  • Sargento Igor Mandacaru (DC) - 27190 - Inapto - Indeferido
  • Sargento Paulo Tarso (PL) - 22075 - Concorrendo - Deferido
  • Sargento Pires (PDT) - 12190 - Concorrendo - Deferido
  • Selma Barros (PDT) - 12069 - Concorrendo - Deferido
  • Sheila Pinheiro (AGIR) - 36123 - Concorrendo - Deferido
  • Si Dantas (REPUBLICANOS) - 10073 - Concorrendo - Deferido
  • Silas Bronca (AVANTE) - 70190 - Concorrendo - Deferido
  • Silva Neto (AVANTE) - 70444 - Concorrendo - Deferido
  • Silvio Dias (PT) - 13113 - Concorrendo - Deferido
  • Silvio Humberto (PSB) - 40012 - Concorrendo - Deferido
  • Simara do Projeto Resgate (AVANTE) - 70788 - Concorrendo - Deferido
  • Simonássis Brito (REPUBLICANOS) - 10223 - Concorrendo - Deferido
  • Simone Mendes (PSOL) - 50008 - Concorrendo - Deferido
  • Simone Pellicci (PSDB) - 45454 - Concorrendo - Deferido
  • Socorro Hemodiálise (MDB) - 15007 - Concorrendo - Deferido
  • Sol Protetora (PV) - 43197 - Concorrendo - Deferido
  • Soldado Prisco (PL) - 22345 - Concorrendo - Deferido
  • Sonja Vasconcelos (PL) - 22229 - Concorrendo - Deferido
  • Sueli Cabelinho (AVANTE) - 70567 - Concorrendo - Deferido
  • Sueli Pimenta (PL) - 22369 - Concorrendo - Deferido
  • Tagner (PT) - 13467 - Concorrendo - Deferido
  • Tai Nascimento (MDB) - 15030 - Concorrendo - Deferido
  • Tâmis de Sol (AVANTE) - 70701 - Concorrendo - Deferido
  • Tancredo Isidório (AVANTE) - 70000 - Concorrendo - Deferido
  • Tárcito Vivas (REDE) - 18100 - Concorrendo - Deferido
  • Tati Cruz (MDB) - 15789 - Concorrendo - Deferido
  • Telma Agente de Saúde (PSOL) - 50011 - Concorrendo - Deferido
  • Tenóbio (PL) - 22007 - Concorrendo - Deferido
  • Téo Soares (AVANTE) - 70001 - Concorrendo - Deferido
  • Th Thiancle (PSD) - 55244 - Concorrendo - Deferido
  • Thaty Lima (PDT) - 12147 - Concorrendo - Deferido
  • Thiago Martins (PL) - 22073 - Concorrendo - Deferido
  • Thyla (UNIÃO) - 44678 - Concorrendo - Deferido
  • Tia do Esporte (MDB) - 15103 - Concorrendo - Deferido
  • Tia Jack Araújo (REPUBLICANOS) - 10316 - Concorrendo - Deferido
  • Tiago Cadeirante (REPUBLICANOS) - 10322 - Concorrendo - Deferido
  • Tiago Correia (PSDB) - 45556 - Concorrendo - Deferido
  • Tiago Cunha (PDT) - 12288 - Concorrendo - Deferido
  • Tiago Simioni (PL) - 22226 - Concorrendo - Deferido
  • Tião Vicente (AGIR) - 36578 - Concorrendo - Deferido
  • Tina Araújo (PL) - 22033 - Concorrendo - Deferido
  • Tina Força e Coragem (UNIÃO) - 44170 - Concorrendo - Deferido
  • Tito (PT) - 13789 - Concorrendo - Deferido
  • #To Com Lora (PSOL) - 50850 - Concorrendo - Deferido
  • Tom É Meu Amigo (PDT) - 12100 - Concorrendo - Deferido
  • Tom Torres (DC) - 27112 - Concorrendo - Deferido
  • Uelinton Almeida (MDB) - 15013 - Concorrendo - Deferido
  • Uilia dos Santos (MOBILIZA) - 33999 - Concorrendo - Deferido
  • Urubú Cerqueira (DC) - 27577 - Concorrendo - Deferido
  • Vado Malassombrado (PSDB) - 45144 - Concorrendo - Deferido
  • Vanderleia Lacerda (CIDADANIA) - 23007 - Concorrendo - Deferido
  • Varão Moisés de Brito (AGIR) - 36222 - Concorrendo - Deferido
  • Vigilante Rocha Val (MDB) - 15322 - Concorrendo - Deferido
  • Vilma Reis (PT) - 13033 - Concorrendo - Deferido
  • Vitor Azevedo (AVANTE) - 70333 - Concorrendo - Deferido
  • Wádson Silva (MDB) - 15257 - Concorrendo - Deferido
  • Wagner Alves (UNIÃO) - 44100 - Concorrendo - Deferido
  • Walmir (MDB) - 15215 - Concorrendo - Deferido
  • Washington Voz da Favela (REPUBLICANOS) - 10144 - Concorrendo - Deferido
  • Wellington O Filho do Povo (DC) - 27777 - Concorrendo - Deferido
  • Wellington Oliveira (PSB) - 40888 - Concorrendo - Deferido
  • Wenceslau (PCDOB) - 65111 - Concorrendo - Deferido
  • Wesley Dias (PDT) - 12113 - Concorrendo - Deferido
  • Willian Santos (UP) - 80123 - Concorrendo - Deferido
  • Xavier Pato Rouco das Placas (PSB) - 40007 - Concorrendo - Deferido
  • Yulo (PT) - 13234 - Concorrendo - Deferido
  • Zany do Sindicato (REPUBLICANOS) - 10246 - Concorrendo - Deferido
  • Zé Augusto (PDT) - 12334 - Concorrendo - Deferido
  • Zé Maranata (PSDB) - 45123 - Concorrendo - Deferido
  • Zé Raimundo (PT) - 13222 - Concorrendo - Deferido
  • Zebra dos Animais (PL) - 22019 - Concorrendo - Deferido
  • Zenildo Correria (MDB) - 15070 - Concorrendo - Deferido
  • Zeus Ribeiro O Pai Atípico (MOBILIZA) - 33000 - Concorrendo - Deferido
  • Zó do Sertão (PCDOB) - 65456 - Concorrendo - Deferido

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