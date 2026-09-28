LISTA COMPLETA

Eleições 2026: veja a lista dos candidatos a deputado estadual na Bahia

Os 640 candidatos na Bahia disputam 63 vagas na Assembleia Legislativa

Ao todo, 640 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 63 vagas na Assembleia Legislativa, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por cinco dígitos, conferir foto, nome, número e partido do candidato e, então, apertar o botão verde “confirma”. Confira abaixo a lista dos candidatos no estado.