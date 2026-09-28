Eleições 2026: veja a lista dos candidatos a deputado federal na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:35
Ao todo, 520 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 39 vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por quatro dígitos, conferir foto, nome, número e partido do candidato e, então, apertar o botão verde “confirma”. Confira abaixo a lista dos candidatos no estado.