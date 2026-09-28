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Eleições 2026: veja a lista dos candidatos a deputado federal na Bahia

Os 520 candidatos na Bahia disputam 39 vagas na Câmara dos Deputados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:35

CENTRO DE DECISÕES: A Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Palácio do Governo
CENTRO DE DECISÕES: A Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Palácio do Governo Crédito: Camara dos deputados

Ao todo, 520 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 39 vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por quatro dígitos, conferir foto, nome, número e partido do candidato e, então, apertar o botão verde “confirma”. Confira abaixo a lista dos candidatos no estado. 

  • Abenilcio Mendes (REPUBLICANOS) - 1005 - Concorrendo - Deferido
  • Abilio Santana (PSDB) - 4533 - Concorrendo - Deferido
  • Abraão Reis (PL) - 2223 - Concorrendo - Deferido
  • Adelia Pinheiro (PT) - 1312 - Concorrendo - Deferido
  • Adelma da Saúde (PDT) - 1203 - Concorrendo - Deferido
  • Adolfo Viana (PSDB) - 4545 - Concorrendo - Deferido
  • Adriana Damasceno (CIDADANIA) - 2324 - Concorrendo - Deferido
  • Adriana Enfermeira (PSD) - 5500 - Concorrendo - Deferido
  • Adriano Lima (PSD) - 5545 - Concorrendo - Deferido
  • Adriel (REPUBLICANOS) - 1090 - Concorrendo - Deferido
  • Adrielle Reis (MDB) - 1520 - Concorrendo - Deferido
  • Afonso Florence (PT) - 1301 - Concorrendo - Deferido
  • Aglaupe Oliveira (PP) - 1102 - Concorrendo - Deferido
  • Alan Lopes (REPUBLICANOS) - 1017 - Concorrendo - Deferido
  • Alexandre Marques (REPUBLICANOS) - 1034 - Concorrendo - Deferido
  • Alexandre Patriota (PSDB) - 4522 - Concorrendo - Deferido
  • Alexshow (SOLIDARIEDADE) - 7719 - Concorrendo - Deferido
  • Alfa Santos (NOVO) - 3070 - Concorrendo - Deferido
  • Alfina Ninha (REPUBLICANOS) - 1065 - Concorrendo - Deferido
  • Alice Portugal (PCDOB) - 6522 - Concorrendo - Deferido
  • Aline Nunes (PSDB) - 4588 - Concorrendo - Deferido
  • Aline Santos (PV) - 4327 - Concorrendo - Deferido
  • Allana Gonçalves (PDT) - 1217 - Concorrendo - Deferido
  • Allana Soares (AVANTE) - 7013 - Concorrendo - Deferido
  • Amaro Junior (MDB) - 1529 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Bitencourt (NOVO) - 3020 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Campos (PT) - 1314 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Cérida (MDB) - 1517 - Concorrendo - Deferido
  • Ana Rita Tavares (PSD) - 5566 - Concorrendo - Deferido
  • Analene Fonseca (SOLIDARIEDADE) - 7778 - Concorrendo - Deferido
  • Ananias Daebs (NOVO) - 3026 - Concorrendo - Deferido
  • Anderson Santos (PV) - 4310 - Concorrendo - Deferido
  • André Akio (NOVO) - 3077 - Concorrendo - Deferido
  • André Rocha (PDT) - 1252 - Concorrendo - Deferido
  • Andreah Fraga (PSB) - 4055 - Concorrendo - Deferido
  • Angélica Alves (PL) - 2221 - Concorrendo - Deferido
  • Angelica Mattos (MISSÃO) - 1499 - Concorrendo - Deferido
  • Ângelo Maciel Santos Reis (REDE) - 1881 - Concorrendo - Deferido
  • Antenor de Jesus (SOLIDARIEDADE) - 7744 - Concorrendo - Deferido
  • Antonio Brito (PSD) - 5510 - Concorrendo - Deferido
  • Ari Barbosa (PDT) - 1209 - Concorrendo - Deferido
  • Ariane Carla (PSD) - 5528 - Concorrendo - Deferido
  • Arnaldo Fik Frio (PRD) - 2529 - Concorrendo - Deferido
  • Arthur Maia (UNIÃO) - 4412 - Concorrendo - Deferido
  • Baby (PDT) - 1207 - Concorrendo - Deferido
  • Bacelar (PV) - 4343 - Concorrendo - Deferido
  • Baixinho do Pano (MDB) - 1550 - Concorrendo - Deferido
  • Bebeto (PSD) - 5513 - Concorrendo - Deferido
  • Bel (MDB) - 1505 - Concorrendo - Deferido
  • Beldes Ramos (PP) - 1128 - Concorrendo - Deferido
  • Betão da Vila (PDT) - 1201 - Concorrendo - Deferido
  • Beth da Saúde (PDT) - 1227 - Concorrendo - Deferido
  • Beto Lelis (REPUBLICANOS) - 1056 - Concorrendo - Deferido
  • Betto Janbell (PRD) - 2588 - Concorrendo - Deferido
  • Bia Rios (PSDB) - 4504 - Concorrendo - Deferido
  • Binha Sousa (NOVO) - 3035 - Concorrendo - Deferido
  • Bira do Povão (NOVO) - 3099 - Concorrendo - Deferido
  • Breno Fernando Cuma (PDT) - 1208 - Concorrendo - Deferido
  • Brites Portugal (NOVO) - 3045 - Concorrendo - Deferido
  • Bruno Carianha (PSB) - 4056 - Concorrendo - Deferido
  • Bruno Elias (DC) - 2717 - Inapto - Indeferido
  • Bruno Elias (DC) - 2717 - Concorrendo - Deferido
  • Bruno Vitorino 777 (REPUBLICANOS) - 1057 - Concorrendo - Deferido
  • Cabo Arina (PL) - 2258 - Concorrendo - Deferido
  • Cabo Celso (AVANTE) - 7015 - Concorrendo - Deferido
  • Cabo Marcio Patriota (AVANTE) - 7038 - Concorrendo - Deferido
  • Cacá Leão (PP) - 1111 - Concorrendo - Deferido
  • Capitão Alden (PL) - 2238 - Concorrendo - Deferido
  • Capitão Luis Vasconcelos (UNIÃO) - 4480 - Concorrendo - Deferido
  • Capitão Tadeu (PDT) - 1212 - Concorrendo - Deferido
  • Cardoso do Clube de Tiro (PRD) - 2538 - Concorrendo - Deferido
  • Carlinhos Capoeira (PSOL) - 5011 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Corote (AGIR) - 3666 - Inapto - Indeferido
  • Carlos da Capoeira (PSB) - 4020 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Eduardo (PDT) - 1280 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Geilson (REPUBLICANOS) - 1050 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Medeiros (NOVO) - 3010 - Concorrendo - Deferido
  • Carlos Muniz (PSDB) - 4500 - Concorrendo - Deferido
  • Carmen "Q" Felicidade (REDE) - 1820 - Concorrendo - Deferido
  • Carol Verdadeiro (MISSÃO) - 1450 - Concorrendo - Deferido
  • Cassia Araujo (NOVO) - 3069 - Inapto - Indeferido
  • Cecilia Costa (PSOL) - 5027 - Concorrendo - Deferido
  • Charles Fernandes (PSD) - 5511 - Concorrendo - Deferido
  • Charles Paixão (PSB) - 4010 - Concorrendo - Deferido
  • Cheila Mendes (CIDADANIA) - 2344 - Concorrendo - Deferido
  • Cibele de Teobaldo (UNIÃO) - 4478 - Concorrendo - Deferido
  • Cintia Machado (REPUBLICANOS) - 1077 - Concorrendo - Deferido
  • Clara Sena (AVANTE) - 7073 - Concorrendo - Deferido
  • Claudio Cajado (PP) - 1122 - Concorrendo - Deferido
  • Clebson Silva (SOLIDARIEDADE) - 7770 - Concorrendo - Deferido
  • Cleiton Lin (PDT) - 1230 - Concorrendo - Deferido
  • Cleiton Pereira (NOVO) - 3031 - Concorrendo - Deferido
  • Coelho (PDT) - 1235 - Concorrendo - Deferido
  • Conceição Gonzalez (PDT) - 1211 - Concorrendo - Deferido
  • Constança Docelar (PL) - 2200 - Concorrendo - Deferido
  • Coronel Esmeraldino (PSDB) - 4512 - Concorrendo - Deferido
  • Coronel Marchesini (PSB) - 4093 - Concorrendo - Deferido
  • Cris da Enfermagem (UNIÃO) - 4499 - Concorrendo - Deferido
  • Cris Magalhães (PSD) - 5525 - Concorrendo - Deferido
  • Cris Mensagens (SOLIDARIEDADE) - 7700 - Concorrendo - Deferido
  • Crislan Leal (MDB) - 1516 - Concorrendo - Deferido
  • Dadai (PDT) - 1290 - Concorrendo - Indeferido em prazo recursal ou com recurso
  • Dai Burgos (PL) - 2250 - Concorrendo - Deferido
  • Dal Barreto (UNIÃO) - 4488 - Concorrendo - Deferido
  • Dani Lacerda (AVANTE) - 7075 - Concorrendo - Deferido
  • Dani Simões (PODE) - 2014 - Concorrendo - Deferido
  • Daniel (PCDOB) - 6565 - Concorrendo - Deferido
  • Daniel Alencar (PSD) - 5588 - Concorrendo - Deferido
  • Daniela Cardoso (MDB) - 1540 - Concorrendo - Deferido
  • Danilo Henrique (MDB) - 1515 - Concorrendo - Deferido
  • Darquinha Gusmão (PSB) - 4088 - Concorrendo - Deferido
  • Davi dos Anjos (AVANTE) - 7090 - Concorrendo - Deferido
  • David Lima do Povo (PL) - 2214 - Concorrendo - Deferido
  • Débora Santana (PSDB) - 4523 - Concorrendo - Deferido
  • Decinho (PP) - 1110 - Concorrendo - Deferido
  • Deize Rodrigues (PODE) - 2011 - Concorrendo - Deferido
  • Delegada Gabriela (PV) - 4300 - Concorrendo - Deferido
  • Delegado Arthur Gallas (REPUBLICANOS) - 1023 - Concorrendo - Deferido
  • Denis Paim (PSDB) - 4568 - Concorrendo - Deferido
  • Denny (PP) - 1123 - Concorrendo - Deferido
  • Deris (PSB) - 4007 - Concorrendo - Deferido
  • Deyvid Bacelar (PT) - 1350 - Concorrendo - Deferido
  • Diego Coronel (REPUBLICANOS) - 1011 - Concorrendo - Deferido
  • Diogo Azevedo (PSDB) - 4550 - Concorrendo - Deferido
  • Ditinho Avivip (UNIÃO) - 4410 - Concorrendo - Deferido
  • Dito dos Transportes (NOVO) - 3000 - Concorrendo - Deferido
  • Doutor Alan Castro (REPUBLICANOS) - 1016 - Concorrendo - Deferido
  • Doutora Raissa Soares (PL) - 2299 - Concorrendo - Deferido
  • Dr Alfredo Assis (PSD) - 5505 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. André (UNIÃO) - 4407 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Augusto Cândido (NOVO) - 3066 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Chicão (UNIÃO) - 4466 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Cruz (MDB) - 1500 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Igor (REDE) - 1888 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Isaac Nery (MDB) - 1511 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. José Antonio (REPUBLICANOS) - 1002 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Jota Batista (PSDB) - 4555 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Marcelo (AVANTE) - 7099 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Pablício Medeiros (PL) - 2201 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Roberto Alban (MDB) - 1514 - Concorrendo - Deferido
  • Dr. Zé Raimundo (PV) - 4333 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Adriana Cardoso (PDT) - 1232 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Aidil Bahiana (UNIÃO) - 4421 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Iraney (AVANTE) - 7011 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Luanda (AVANTE) - 7022 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Marcia Meireles (REPUBLICANOS) - 1008 - Concorrendo - Deferido
  • Dra. Val (PSDB) - 4566 - Concorrendo - Deferido
  • Duda de Alan Sanches (PSDB) - 4567 - Concorrendo - Deferido
  • Durval Neto (DC) - 2744 - Concorrendo - Deferido
  • Edmo Del Rei Lima (PSOL) - 5070 - Concorrendo - Deferido
  • Eduardo Pinho (PODE) - 2001 - Concorrendo - Deferido
  • Edvaldo da Recôncavo (PDT) - 1214 - Concorrendo - Deferido
  • Efraim Soares (AVANTE) - 7017 - Concorrendo - Deferido
  • Ekede Taise (PSB) - 4066 - Concorrendo - Deferido
  • Elaine Luz (MDB) - 1599 - Concorrendo - Deferido
  • Elen (PT) - 1340 - Concorrendo - Deferido
  • Eliana Jorge (NOVO) - 3093 - Concorrendo - Deferido
  • Elieide de Dr. Heraldo (UNIÃO) - 4414 - Concorrendo - Deferido
  • Eliete Paraguassu (PSOL) - 5055 - Concorrendo - Deferido
  • Elisangela Araujo (PSB) - 4004 - Concorrendo - Deferido
  • Elmar (UNIÃO) - 4433 - Concorrendo - Deferido
  • Elmo Vaz (AVANTE) - 7077 - Concorrendo - Deferido
  • Elsom Souza (PSB) - 4041 - Concorrendo - Deferido
  • Elton Viana (DC) - 2755 - Inapto - Indeferido
  • Ely da Saúde (PDT) - 1202 - Concorrendo - Deferido
  • Elze Facchinetti (PSOL) - 5018 - Concorrendo - Deferido
  • Emerson Matos (PSB) - 4067 - Concorrendo - Deferido
  • Fabinho Show (SOLIDARIEDADE) - 7799 - Concorrendo - Deferido
  • Fábio Palozo (NOVO) - 3060 - Concorrendo - Deferido
  • Fabricio Machado (PSB) - 4033 - Concorrendo - Deferido
  • Fatima Dantas (MDB) - 1567 - Concorrendo - Deferido
  • Felipe Lucas (PSDB) - 4556 - Concorrendo - Deferido
  • Felix Mendonça (PDT) - 1234 - Concorrendo - Deferido
  • Fernando Machado (AVANTE) - 7010 - Concorrendo - Deferido
  • Flavio Matos (PSDB) - 4544 - Concorrendo - Deferido
  • Francisco da Hora (AGIR) - 3603 - Inapto - Indeferido
  • Gabby Santana (PSB) - 4005 - Concorrendo - Deferido
  • Gabriel Nunes (PSD) - 5577 - Concorrendo - Deferido
  • Gabriella Borges (PSOL) - 5080 - Concorrendo - Deferido
  • Gcm Nogueira (REPUBLICANOS) - 1045 - Concorrendo - Deferido
  • Gegê Magalhães (REPUBLICANOS) - 1025 - Concorrendo - Deferido
  • Gel Rio do Sul (PODE) - 2022 - Concorrendo - Deferido
  • Gerson Gabrielli (REPUBLICANOS) - 1088 - Concorrendo - Deferido
  • Geruza Ché (PSOL) - 5026 - Concorrendo - Deferido
  • Gica Souza (PDT) - 1233 - Concorrendo - Deferido
  • Gilmário Leal (MDB) - 1531 - Concorrendo - Deferido
  • Gilmarzão (SOLIDARIEDADE) - 7713 - Concorrendo - Deferido
  • Giovana Ferreira (UP) - 8080 - Concorrendo - Deferido
  • Giu Argolo (PL) - 2226 - Concorrendo - Deferido
  • Gordinho do Momento (PDT) - 1231 - Concorrendo - Deferido
  • Graça Inocência (PODE) - 2025 - Concorrendo - Deferido
  • Guilherme Tedgue (MISSÃO) - 1422 - Concorrendo - Deferido
  • Guizin (UP) - 8000 - Concorrendo - Deferido
  • Gustavo Henry (PL) - 2202 - Concorrendo - Deferido
  • Helena Egli (MISSÃO) - 1420 - Concorrendo - Deferido
  • Herbert Sousa (NOVO) - 3088 - Concorrendo - Deferido
  • Herbeti do Taxi (PSB) - 4090 - Concorrendo - Deferido
  • Hercules Aguiar (MDB) - 1566 - Concorrendo - Deferido
  • Iana Ribeiro (MDB) - 1570 - Inapto - Indeferido
  • Igor Novaes (MISSÃO) - 1444 - Concorrendo - Deferido
  • Irá da Saúde (PDT) - 1223 - Concorrendo - Deferido
  • Irmã Josilene (MDB) - 1563 - Concorrendo - Deferido
  • Irmão Cleber (PT) - 1311 - Concorrendo - Deferido
  • Irmão Júlio (SOLIDARIEDADE) - 7789 - Concorrendo - Deferido
  • Isabel Guimarães (PSD) - 5567 - Concorrendo - Deferido
  • Isaias de Diogo (PDT) - 1210 - Concorrendo - Deferido
  • Isis Teixeira (MDB) - 1512 - Concorrendo - Deferido
  • Italo da Cooperativa (SOLIDARIEDADE) - 7709 - Concorrendo - Deferido
  • Ivan de Vavá (PDT) - 1200 - Concorrendo - Deferido
  • Ivelize do Bogó (REPUBLICANOS) - 1030 - Concorrendo - Deferido
  • Ivoneide Caetano (PT) - 1300 - Concorrendo - Deferido
  • Jabs Amorim (DC) - 2777 - Concorrendo - Deferido
  • Jamile de Jesus (PP) - 1155 - Concorrendo - Deferido
  • Jamille Dias (MISSÃO) - 1455 - Concorrendo - Deferido
  • Janda do Consignado (MDB) - 1522 - Concorrendo - Deferido
  • Jane Alves (NOVO) - 3050 - Concorrendo - Deferido
  • Janio Corredor (PDT) - 1266 - Concorrendo - Deferido
  • Jaqueline Bispo (PL) - 2244 - Concorrendo - Deferido
  • Jarinho (MDB) - 1569 - Concorrendo - Deferido
  • Jayminho Vieira Lima (MDB) - 1518 - Concorrendo - Deferido
  • Jean Teles (REDE) - 1880 - Concorrendo - Deferido
  • João Bacelar (PL) - 2288 - Concorrendo - Deferido
  • João Barros (PL) - 2205 - Concorrendo - Deferido
  • Joceli Santana (MISSÃO) - 1410 - Concorrendo - Deferido
  • Joelma Santana Annaiauá (NOVO) - 3009 - Concorrendo - Deferido
  • Jonas Souza (CIDADANIA) - 2333 - Concorrendo - Deferido
  • Jonatas Santos (UNIÃO) - 4477 - Concorrendo - Deferido
  • Jonathas Pereira (MISSÃO) - 1477 - Concorrendo - Deferido
  • Jorge Araujo Repórter (PP) - 1112 - Concorrendo - Deferido
  • Jorge Damasceno (NOVO) - 3022 - Concorrendo - Deferido
  • Jorge Farias (PSB) - 4027 - Concorrendo - Deferido
  • Jorge Solla (PT) - 1313 - Concorrendo - Deferido
  • Joseildo (PT) - 1361 - Concorrendo - Deferido
  • Josi da Rádio (PSDB) - 4505 - Concorrendo - Deferido
  • Josy Almeida (PSD) - 5535 - Concorrendo - Deferido
  • Jota L (PDT) - 1213 - Concorrendo - Deferido
  • Joyce Gianinne (SOLIDARIEDADE) - 7755 - Concorrendo - Deferido
  • Jp Lobão (PDT) - 1240 - Concorrendo - Deferido
  • Juciara Dias (NOVO) - 3051 - Concorrendo - Deferido
  • Juliana Prates (REPUBLICANOS) - 1007 - Concorrendo - Deferido
  • Júnior do Povo (MDB) - 1530 - Concorrendo - Deferido
  • Kadu Silva (PSOL) - 5042 - Concorrendo - Deferido
  • Kaká Sousa (NOVO) - 3055 - Concorrendo - Deferido
  • Kalebe de Cacau (SOLIDARIEDADE) - 7717 - Concorrendo - Deferido
  • Kaline Siqueira (MDB) - 1524 - Concorrendo - Deferido
  • Katia da Saúde (PSD) - 5550 - Concorrendo - Deferido
  • Kel Torres (REPUBLICANOS) - 1080 - Concorrendo - Deferido
  • Kiribamba (AVANTE) - 7007 - Concorrendo - Deferido
  • Kirlia Souza (PL) - 2231 - Concorrendo - Deferido
  • Kleide Valente (UNIÃO) - 4425 - Concorrendo - Deferido
  • Leandro Carvalho (PV) - 4344 - Concorrendo - Deferido
  • Leandro de Jesus (PL) - 2233 - Concorrendo - Deferido
  • Leandro Guerrilha (REPUBLICANOS) - 1060 - Concorrendo - Deferido
  • Leni Reis (PDT) - 1206 - Concorrendo - Deferido
  • Leno Assis (PSDB) - 4580 - Concorrendo - Deferido
  • Leo Kret do Brasil (UNIÃO) - 4424 - Concorrendo - Deferido
  • Léo Prates (REPUBLICANOS) - 1044 - Concorrendo - Deferido
  • Leonardo Bandeira (PSD) - 5599 - Concorrendo - Deferido
  • Lesley Carneiro (UNIÃO) - 4481 - Inapto - Pedido não conhecido
  • Lesley Carneiro (PP) - 1132 - Concorrendo - Deferido

  • Leur Lomanto Junior (UNIÃO) - 4411 - Concorrendo - Deferido
  • Liberato (DC) - 2700 - Concorrendo - Deferido
  • Lidice da Mata (PSB) - 4040 - Concorrendo - Deferido
  • Lira (AVANTE) - 7071 - Concorrendo - Deferido
  • Lis Moreira (MDB) - 1501 - Concorrendo - Deferido
  • Lisandra Falcão (REDE) - 1813 - Concorrendo - Deferido
  • Lorena Brandão (REPUBLICANOS) - 1070 - Concorrendo - Deferido
  • Luan Kenedy (CIDADANIA) - 2323 - Concorrendo - Deferido
  • Luana do Brasil (PSDB) - 4540 - Concorrendo - Deferido
  • Luandra Silva (AGIR) - 3613 - Concorrendo - Deferido
  • Lucas Marques (REPUBLICANOS) - 1021 - Concorrendo - Deferido
  • Lucas O Sincero (PL) - 2282 - Concorrendo - Deferido
  • Lucas Reis (PT) - 1330 - Concorrendo - Deferido
  • Luccio Sales (PL) - 2220 - Concorrendo - Deferido
  • Lúcia Rocha (MDB) - 1588 - Concorrendo - Deferido
  • Luciana Buck (NOVO) - 3040 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Brasil (PL) - 2266 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano da Locar (PSDB) - 4525 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Jatobá (PL) - 2225 - Concorrendo - Deferido
  • Luciano Lima (SOLIDARIEDADE) - 7787 - Concorrendo - Deferido
  • Lucimeire Ramos (PDT) - 1288 - Concorrendo - Deferido
  • Luis Vinicius (MISSÃO) - 1494 - Concorrendo - Deferido
  • Luiz Argôlo (REPUBLICANOS) - 1012 - Concorrendo - Deferido
  • Luiz Carlos Suica (PT) - 1321 - Concorrendo - Deferido
  • Luiz Quintana (NOVO) - 3037 - Concorrendo - Deferido
  • Luiza de Deus (AVANTE) - 7088 - Concorrendo - Deferido
  • Luziane Souza (MISSÃO) - 1413 - Concorrendo - Deferido
  • Mãe Bernadete de Oxossi (PSOL) - 5066 - Concorrendo - Deferido
  • Magda, A Voz do Povo (AVANTE) - 7045 - Concorrendo - Deferido
  • Maicon Mendes Projetista (PL) - 2255 - Concorrendo - Deferido
  • Makrisi (PSOL) - 5023 - Concorrendo - Deferido
  • Malu Teles (REDE) - 1877 - Concorrendo - Deferido
  • Manelão (AVANTE) - 7055 - Concorrendo - Deferido
  • Manoel Carteiro (REPUBLICANOS) - 1057 - Inapto - Indeferido
  • Manuel Rocha (UNIÃO) - 4422 - Concorrendo - Deferido
  • Manuella Tyler (PSB) - 4074 - Concorrendo - Deferido
  • Mara Sacramento (REDE) - 1800 - Concorrendo - Deferido
  • Mara Vitória (PSDB) - 4546 - Concorrendo - Deferido
  • Marcela Pereira (PSOL) - 5003 - Concorrendo - Deferido
  • Marcela Ribeiro (NOVO) - 3023 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelinho (PSDB) - 4573 - Concorrendo - Deferido
  • Marcell Moraes (PSDB) - 4501 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelle do Esporte (REPUBLICANOS) - 1017 - Inapto - Indeferido
  • Marcelo Barreto (AVANTE) - 7033 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelo do Cupim (PL) - 2262 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelo Muzzi (MISSÃO) - 1421 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelo Nilo (REPUBLICANOS) - 1099 - Concorrendo - Deferido
  • Marcelo Saúde (MISSÃO) - 1434 - Concorrendo - Deferido
  • Márcia Pitta (PSOL) - 5007 - Concorrendo - Deferido
  • Marciel (PSOL) - 5060 - Concorrendo - Deferido
  • Márcio Bodão (AVANTE) - 7050 - Concorrendo - Deferido
  • Marcio da Auto Escola (REDE) - 1811 - Concorrendo - Deferido
  • Márcio Marinho (REPUBLICANOS) - 1010 - Concorrendo - Deferido
  • Márcio Pirão (PODE) - 2015 - Concorrendo - Deferido
  • Marcola do Grau (PSD) - 5524 - Concorrendo - Deferido
  • Marcos Dultra (PRD) - 2552 - Concorrendo - Deferido
  • Marcos Monga (PSOL) - 5071 - Concorrendo - Deferido
  • Marcos Rêgo (PV) - 4321 - Concorrendo - Deferido
  • Maremilton (PRD) - 2567 - Inapto - Indeferido
  • Maria Helia (SOLIDARIEDADE) - 7788 - Concorrendo - Deferido
  • Maria Marighella (PT) - 1331 - Concorrendo - Deferido
  • Mario Negromonte Jr (PSB) - 4011 - Concorrendo - Deferido
  • Marizete Pires (PSB) - 4099 - Concorrendo - Deferido
  • Marli Lima (DC) - 2727 - Inapto - Indeferido
  • Marli Lima (DC) - 2727 - Concorrendo - Deferido
  • Marquinhos Boiadeiro (PL) - 2290 - Concorrendo - Deferido
  • Marta de Irmão Lazaro (PDT) - 1220 - Concorrendo - Deferido
  • Marta Santos (NOVO) - 3011 - Concorrendo - Deferido
  • Matheus Rosa (MISSÃO) - 1400 - Concorrendo - Deferido
  • Mauricio Trindade (PSDB) - 4510 - Concorrendo - Deferido
  • Max Reis (MISSÃO) - 1473 - Concorrendo - Deferido
  • Mazo (PSOL) - 5005 - Concorrendo - Deferido
  • Milly Moura (UNIÃO) - 4423 - Concorrendo - Deferido
  • Ministro Rodrigo (PDT) - 1258 - Concorrendo - Deferido
  • Mirian Costa (PSDB) - 4507 - Concorrendo - Deferido
  • Missionária Alcy do Povo (PL) - 2206 - Concorrendo - Deferido
  • Missionária Bernadeth (SOLIDARIEDADE) - 7723 - Concorrendo - Deferido
  • Missionária Lice (PODE) - 2020 - Concorrendo - Deferido
  • Missionária Vânia Santana (PL) - 2227 - Concorrendo - Deferido
  • Miuda (NOVO) - 3079 - Concorrendo - Deferido
  • Moema Gramacho (MDB) - 1513 - Concorrendo - Deferido
  • Mônica Marapara (MDB) - 1577 - Concorrendo - Deferido
  • Nado Guirra (PT) - 1333 - Concorrendo - Deferido
  • Nai da Bahia (MDB) - 1545 - Concorrendo - Deferido
  • Naiara Bonfim (AVANTE) - 7060 - Concorrendo - Deferido
  • Nair Ribeiro (NOVO) - 3003 - Concorrendo - Deferido
  • Nal Bença (PODE) - 2060 - Concorrendo - Deferido
  • Natan da Carroceria (PSDB) - 4554 - Concorrendo - Deferido
  • Natanael Lopes (NOVO) - 3012 - Concorrendo - Deferido
  • Nego do Martins (PSDB) - 4530 - Concorrendo - Deferido
  • Neguinho Celular (PL) - 2204 - Concorrendo - Deferido
  • Neide de Carlito (AVANTE) - 7002 - Concorrendo - Deferido
  • Nestor Neto (MDB) - 1578 - Concorrendo - Deferido
  • Neto Carletto (AVANTE) - 7070 - Concorrendo - Deferido
  • Neto da Kombi (DC) - 2744 - Inapto - Indeferido
  • Neto Neves (MISSÃO) - 1432 - Concorrendo - Deferido
  • Neto Paim (AVANTE) - 7080 - Concorrendo - Deferido
  • Ney Pinheiro (PL) - 2212 - Concorrendo - Deferido
  • Neyde Soares (PODE) - 2000 - Concorrendo - Deferido
  • Nicolau Agora É Federal (PL) - 2207 - Concorrendo - Deferido
  • Nicole Santana (CIDADANIA) - 2300 - Concorrendo - Deferido
  • Nobre Francisco (NOVO) - 3033 - Concorrendo - Deferido
  • Olivia (PCDOB) - 6550 - Concorrendo - Deferido
  • Orsone Pardo (PDT) - 1236 - Concorrendo - Deferido
  • Oziel Oliveira (PSD) - 5512 - Concorrendo - Deferido
  • P. dos Anjos Marrons (SOLIDARIEDADE) - 7701 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Byrne (UNIÃO) - 4442 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Café (AVANTE) - 7078 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Carlinhos Gomes (PODE) - 2026 - Inapto - Indeferido
  • Pastor da Favela (UNIÃO) - 4476 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Gilberto (PRD) - 2519 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Janilton Conceição (MDB) - 1541 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Josué Brandão (PSDB) - 4575 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Luciano Silva (PODE) - 2044 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Salomão (PRD) - 2500 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Sandro (SOLIDARIEDADE) - 7725 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Sargento Isidório (AVANTE) - 7000 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Sergio Emilio (PSOL) - 5013 - Concorrendo - Deferido
  • Pastor Vivaldino (PRD) - 2526 - Concorrendo - Deferido
  • Pastora Adriana Maria (PRD) - 2577 - Concorrendo - Deferido
  • Pastora Patrícia (PL) - 2208 - Concorrendo - Deferido
  • Pastora Renilda (REPUBLICANOS) - 1013 - Concorrendo - Deferido
  • Paulinha (PSDB) - 4599 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Azi (UNIÃO) - 4400 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Batista (NOVO) - 3014 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Cezar (PDT) - 1222 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Klinger (AGIR) - 3665 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Magalhães (PSD) - 5529 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Pires (AVANTE) - 7074 - Concorrendo - Deferido
  • Paulo Tear (PP) - 1103 - Concorrendo - Deferido
  • Pedro Carrera (NOVO) - 3036 - Concorrendo - Deferido
  • Pedro Mendonça (PDT) - 1226 - Concorrendo - Deferido
  • Peu do Gás (MDB) - 1556 - Concorrendo - Deferido
  • Prof. Leandro Sanson (NOVO) - 3044 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Guilherme (REPUBLICANOS) - 1026 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Ícaro França (PDT) - 1221 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Paulo Riela (PT) - 1377 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Pedro Junior (AVANTE) - 7014 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Reginaldo Alves (PSOL) - 5020 - Concorrendo - Deferido
  • Professor Uberdan (PT) - 1344 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Aline (PSOL) - 5010 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Angelica (PSDB) - 4511 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Carina Lasse (AVANTE) - 7044 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Dayane Pimentel (UNIÃO) - 4455 - Concorrendo - Deferido
  • Professora Katia (AVANTE) - 7025 - Concorrendo - Deferido
  • Profº Hamilton Assis (PSOL) - 5050 - Concorrendo - Deferido
  • Protetora Mônica (AVANTE) - 7005 - Concorrendo - Deferido
  • Quécia Reis (MISSÃO) - 1414 - Concorrendo - Deferido
  • Quelem Rosa (PODE) - 2065 - Concorrendo - Deferido
  • Radialista Evilásio Muniz (SOLIDARIEDADE) - 7722 - Concorrendo - Deferido
  • Rafael Campelo (REPUBLICANOS) - 1027 - Concorrendo - Deferido
  • Rafaela Galdino (SOLIDARIEDADE) - 7711 - Concorrendo - Deferido
  • Raila Soiran (MISSÃO) - 1415 - Concorrendo - Deferido
  • Raimundo Costa (PSD) - 5555 - Concorrendo - Deferido
  • Rebeka Dias (PODE) - 2034 - Concorrendo - Deferido
  • Reinaldo Santos (SOLIDARIEDADE) - 7710 - Concorrendo - Deferido
  • Renato Piaba (REPUBLICANOS) - 1020 - Concorrendo - Deferido
  • Reni do Social (UNIÃO) - 4415 - Concorrendo - Deferido
  • Repórter Ailton Pinturas (MDB) - 1590 - Inapto - Indeferido
  • Rerisson Cesar (MDB) - 1544 - Concorrendo - Deferido
  • Rev. Prof Kenaidy Amorim (REPUBLICANOS) - 1003 - Concorrendo - Deferido
  • Ricardo do Cabula Oficial (PDT) - 1245 - Concorrendo - Deferido
  • Ricardo Maia (MDB) - 1555 - Concorrendo - Deferido
  • Rigoberto (Riggô) (PL) - 2270 - Concorrendo - Deferido
  • Rita de Tatu (SOLIDARIEDADE) - 7773 - Concorrendo - Deferido
  • Roberta Roma (PL) - 2222 - Concorrendo - Deferido
  • Roberto Reis (PSB) - 4001 - Concorrendo - Deferido
  • Robinho (UNIÃO) - 4444 - Concorrendo - Deferido
  • Robson de Irmãdulce (PL) - 2203 - Concorrendo - Deferido
  • Robson Miranda (PODE) - 2080 - Concorrendo - Deferido
  • Rodrigo Martins (MDB) - 1510 - Concorrendo - Deferido
  • Roger Galetos (PL) - 2240 - Concorrendo - Deferido
  • Rogeria Santos (REPUBLICANOS) - 1000 - Concorrendo - Deferido
  • Rogério Faedo (PL) - 2234 - Concorrendo - Deferido
  • Rogério Leandro (PDT) - 1299 - Concorrendo - Deferido
  • Ronni da Lotação (PDT) - 1278 - Concorrendo - Deferido
  • Roques Pereira (MISSÃO) - 1467 - Concorrendo - Deferido
  • Rosa Santana (PSD) - 5515 - Concorrendo - Deferido
  • Rosangela da Saúde (PSB) - 4030 - Concorrendo - Deferido
  • Ruan Thierry (AVANTE) - 7027 - Concorrendo - Deferido
  • Ruth Rocha (SOLIDARIEDADE) - 7715 - Concorrendo - Deferido
  • Sabá (UNIÃO) - 4404 - Concorrendo - Deferido
  • Sacra (PSD) - 5530 - Concorrendo - Deferido
  • Sacra Hamilton Sacramento (PSB) - 4080 - Concorrendo - Deferido
  • Salmo Macário (PSOL) - 5015 - Concorrendo - Deferido
  • Sandra Barreto (AVANTE) - 7012 - Concorrendo - Deferido
  • Sandra Cardim (AGIR) - 3654 - Concorrendo - Deferido
  • Sandro Bahiense (PP) - 1144 - Concorrendo - Deferido
  • Sandro da Favela (MDB) - 1565 - Concorrendo - Deferido
  • Sandro Filho (PP) - 1100 - Concorrendo - Deferido
  • Sandro Oliveira (PSOL) - 5012 - Concorrendo - Deferido
  • Sargento Erivander (SOLIDARIEDADE) - 7727 - Concorrendo - Deferido
  • Sargento Joel (PL) - 2230 - Concorrendo - Deferido
  • Sargento Jônia (CIDADANIA) - 2345 - Concorrendo - Deferido
  • Sargento Mirna (PRD) - 2525 - Concorrendo - Deferido
  • Savio Rios (REDE) - 1808 - Concorrendo - Deferido
  • Senhora Mar (PSOL) - 5077 - Concorrendo - Deferido
  • Sergio Brito (PSD) - 5580 - Concorrendo - Deferido
  • Sergio Correia (MDB) - 1533 - Concorrendo - Deferido
  • Sergio Lacerda (PSOL) - 5033 - Concorrendo - Deferido
  • Shirley Cruz (REPUBLICANOS) - 1055 - Concorrendo - Deferido
  • Silvia Cristina Oficial (PODE) - 2002 - Concorrendo - Deferido
  • Silvio Castro (AVANTE) - 7040 - Concorrendo - Deferido
  • Simone Gasparino (DC) - 2729 - Concorrendo - Deferido
  • Sineide Lopes (PL) - 2245 - Concorrendo - Deferido
  • Soiis Rabelo (PSOL) - 5073 - Concorrendo - Deferido
  • Soldado Correa (REPUBLICANOS) - 1091 - Concorrendo - Deferido
  • Soldado Nailson (REPUBLICANOS) - 1001 - Concorrendo - Deferido
  • Solon Pinheiro (PSDB) - 4560 - Concorrendo - Deferido
  • Sub Tenente Edna (PRD) - 2575 - Concorrendo - Deferido
  • Talita Oliveira (REPUBLICANOS) - 1022 - Concorrendo - Deferido
  • Tati da Mãedata Coletiva (PSOL) - 5000 - Concorrendo - Deferido
  • Tati Mototáxi (PDT) - 1276 - Concorrendo - Deferido
  • Tatiane Ruas (PSB) - 4044 - Concorrendo - Deferido
  • Tequinha Brito (PDT) - 1244 - Concorrendo - Deferido
  • Teresa (PV) - 4334 - Concorrendo - Deferido
  • Teteia do Jegue (PSB) - 4023 - Concorrendo - Deferido
  • Thaynes Balanço (PSDB) - 4557 - Concorrendo - Deferido
  • Tia Ró (REPUBLICANOS) - 1015 - Concorrendo - Deferido
  • Tita do Avante (AVANTE) - 7001 - Concorrendo - Deferido
  • Tobias Albino (PSB) - 4008 - Concorrendo - Deferido
  • Toinho Carolino (UNIÃO) - 4447 - Concorrendo - Deferido
  • Tonislei Santacruz (PSB) - 4077 - Concorrendo - Deferido
  • Tukumã Pataxó (PSOL) - 5088 - Concorrendo - Deferido
  • Ubaldino Junior (MDB) - 1551 - Concorrendo - Deferido
  • Uldurico Pinto (REDE) - 1818 - Concorrendo - Deferido
  • Uziel Bueno (PSD) - 5544 - Concorrendo - Deferido
  • Vagner Oliveira (PODE) - 2008 - Concorrendo - Deferido
  • Val Sousa (NOVO) - 3008 - Concorrendo - Deferido
  • Valdemar da Conect (PSDB) - 4577 - Concorrendo - Deferido
  • Valdemir Medeiros (PT) - 1369 - Concorrendo - Deferido
  • Valeria Santana (PT) - 1345 - Concorrendo - Deferido
  • Valmir Assunção (PT) - 1310 - Concorrendo - Deferido
  • Valter Moacir (PSOL) - 5051 - Concorrendo - Deferido
  • Van de Ninga (SOLIDARIEDADE) - 7777 - Concorrendo - Deferido
  • Vando Moreira (SOLIDARIEDADE) - 7733 - Concorrendo - Deferido
  • Vania Ferso (PSDB) - 4532 - Concorrendo - Deferido
  • Vânia Souza (PRD) - 2599 - Concorrendo - Deferido
  • Vanuza do Cacau (REPUBLICANOS) - 1040 - Concorrendo - Deferido
  • Vilson Bueno (PSB) - 4013 - Concorrendo - Deferido
  • Vinicius Chagas Herói Sertão (MISSÃO) - 1411 - Concorrendo - Deferido
  • Vinícius Ibrann (UNIÃO) - 4440 - Concorrendo - Deferido
  • Vitor Bandeira (MISSÃO) - 1412 - Concorrendo - Deferido
  • Vitor Bonfim (PSB) - 4070 - Concorrendo - Deferido
  • Vivia Gama (PSD) - 5522 - Concorrendo - Deferido
  • Viviany de Elizeu (REPUBLICANOS) - 1004 - Concorrendo - Deferido
  • Waldenor (PT) - 1322 - Concorrendo - Deferido
  • Waldir Catarino (NOVO) - 3007 - Concorrendo - Deferido
  • Waltinho Ebenezer (MDB) - 1507 - Inapto - Indeferido
  • Wanderson Pimenta (PSOL) - 5054 - Concorrendo - Deferido
  • Wesley de Madureira (PSDB) - 4565 - Concorrendo - Deferido
  • Wesley Mendes (PSOL) - 5009 - Concorrendo - Deferido
  • Willian Ganem (PDT) - 1224 - Concorrendo - Deferido
  • Ylan Pablo (MISSÃO) - 1433 - Concorrendo - Deferido
  • Zé Alagoas (AGIR) - 3622 - Concorrendo - Deferido
  • Zé Chico (UNIÃO) - 4470 - Concorrendo - Deferido
  • Zé Neto (PT) - 1323 - Concorrendo - Deferido
  • Zé Raimundo Negão de Raça (PSB) - 4000 - Concorrendo - Deferido
  • Zil Rangel (AVANTE) - 7020 - Concorrendo - Deferido
  • Zito Barbosa (UNIÃO) - 4456 - Concorrendo - Deferido

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