LISTA COMPLETA

Eleições 2026: veja a lista dos candidatos a deputado federal na Bahia

Os 520 candidatos na Bahia disputam 39 vagas na Câmara dos Deputados

Ao todo, 520 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 39 vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por quatro dígitos, conferir foto, nome, número e partido do candidato e, então, apertar o botão verde “confirma”. Confira abaixo a lista dos candidatos no estado.