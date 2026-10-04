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Eleições 2026: veja nomes e números dos candidatos ao Senado pela Bahia

Votação acontece neste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:45

Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF Crédito: Roque de Sá

Dez candidatos disputam duas vagas no Senado pela Bahia nas Eleições de 2026. Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar o botão verde "confirma", depois de conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos. O processo será feito duas vezes. Abaixo confira os nomes e números do candidatos.

Angelo Coronel (Republicanos) — 100

Carlos Sodré (Mobiliza) — 333

Gregorio Gould (UP) — 800

Jaques Wagner (PT) — 130

João Roma (PL) — 222

Marcelo Carvalho (Rede) — 180

Marcelo Millet (PCO) — 290

Marcelo Santtana (DC) — 277

Professora Delliana (Psol) — 500

Rui Costa (PT) — 133

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal

Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação
O Senado atualmente tem 81 integrantes, que representam os 26 estados e o DF. O tamanho do estado não determina número de cadeiras por Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Cada estado e o DF têm três senadores. Assim, a Bahia possui o mesmo número de representantes no Senado que São Paulo, o estado mais populoso do país por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ocupar uma cadeira no Senado, é preciso ter pelo menos 35 anos. A exigência também vale para os suplentes por Reprodução
O mandato de senador dura oito anos, o dobro do período de um deputado federal  por Ton Molina/Agência Senado
A cada quatro anos, o Senado renova alternadamente um terço (27 vagas) ou dois terços (54 vagas) de suas cadeiras por Foto: Marcos Oliveira/ Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney teve cinco mandatos no Senado. Sua trajetória na Casa se estendeu por décadas, e ele  foi eleito quatro vezes para presidir a instituição por Arquivo/Agência Brasil
As primeiras mulheres eleitas diretamente ao Senado foram Júnia Marise (foto) e Marluce Pinto, em 1990 por Reprodução
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031 por Roque de Sá
A candidatura ao Senado é formada por uma chapa com um titular e dois suplentes. Eles são eleitos juntos, e os suplentes podem substituir o senador nas situações previstas em lei por Reprodução
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Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação

Nas eleições de 4 de outubro, os eleitores vão escolher dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Ao todo, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa neste ano.

Entre os ocupantes dessas vagas em setembro, 32 tentam a reeleição. Outros nove participam das eleições na disputa por outros cargos ou como suplentes. Já 13 não são candidatos. As 27 cadeiras restantes não estarão em disputa neste ano.

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A renovação parcial do Senado ocorre porque o mandato dos senadores dura oito anos. A cada quatro anos, a eleição alterna a escolha de um terço e de dois terços dos integrantes da Casa. Em 2022, foi escolhido um senador por unidade da Federação. Na Bahia, Otto Alencar (PSD) está entre os 27 senadores com mandato até 2031.

Por isso, neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos. Não haverá segundo turno para a disputa pelas vagas do Senado.

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Eleições 2026

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