POLÍTICA

Eleições 2026: veja nomes e números dos candidatos ao Senado pela Bahia

Votação acontece neste domingo (4)

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:45

Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF Crédito: Roque de Sá

Dez candidatos disputam duas vagas no Senado pela Bahia nas Eleições de 2026. Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar o botão verde "confirma", depois de conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos. O processo será feito duas vezes. Abaixo confira os nomes e números do candidatos.

Angelo Coronel (Republicanos) — 100

Carlos Sodré (Mobiliza) — 333

Gregorio Gould (UP) — 800

Jaques Wagner (PT) — 130

João Roma (PL) — 222

Marcelo Carvalho (Rede) — 180

Marcelo Millet (PCO) — 290

Marcelo Santtana (DC) — 277

Professora Delliana (Psol) — 500

Rui Costa (PT) — 133

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Nas eleições de 4 de outubro, os eleitores vão escolher dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Ao todo, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa neste ano.

Entre os ocupantes dessas vagas em setembro, 32 tentam a reeleição. Outros nove participam das eleições na disputa por outros cargos ou como suplentes. Já 13 não são candidatos. As 27 cadeiras restantes não estarão em disputa neste ano.

A renovação parcial do Senado ocorre porque o mandato dos senadores dura oito anos. A cada quatro anos, a eleição alterna a escolha de um terço e de dois terços dos integrantes da Casa. Em 2022, foi escolhido um senador por unidade da Federação. Na Bahia, Otto Alencar (PSD) está entre os 27 senadores com mandato até 2031.