Eleições 2026: veja nomes e números dos candidatos ao Senado pela Bahia

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Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:45
Dez candidatos disputam duas vagas no Senado pela Bahia nas Eleições de 2026. Na urna, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar o botão verde "confirma", depois de conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos. O processo será feito duas vezes. Abaixo confira os nomes e números do candidatos.
Angelo Coronel (Republicanos) — 100
Carlos Sodré (Mobiliza) — 333
Gregorio Gould (UP) — 800
Jaques Wagner (PT) — 130
João Roma (PL) — 222
Marcelo Carvalho (Rede) — 180
Marcelo Millet (PCO) — 290
Marcelo Santtana (DC) — 277
Professora Delliana (Psol) — 500
Rui Costa (PT) — 133
Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal
Nas eleições de 4 de outubro, os eleitores vão escolher dois senadores por estado e pelo Distrito Federal. Ao todo, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa neste ano.
Entre os ocupantes dessas vagas em setembro, 32 tentam a reeleição. Outros nove participam das eleições na disputa por outros cargos ou como suplentes. Já 13 não são candidatos. As 27 cadeiras restantes não estarão em disputa neste ano.
A renovação parcial do Senado ocorre porque o mandato dos senadores dura oito anos. A cada quatro anos, a eleição alterna a escolha de um terço e de dois terços dos integrantes da Casa. Em 2022, foi escolhido um senador por unidade da Federação. Na Bahia, Otto Alencar (PSD) está entre os 27 senadores com mandato até 2031.
Por isso, neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos. Não haverá segundo turno para a disputa pelas vagas do Senado.