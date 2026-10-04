TEMPO REAL

Eleições 2026: veja os deputados estaduais mais votados na Bahia

Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da apuração

Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:17

Disputa por vaga na Assembleia Legislativa da Bahia será acirrada Crédito: Arte CORREIO

Com as urnas ainda em apuração na Bahia, os candidatos mais votados para deputado estadual se revezam. Ao todo, 640 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 63 vagas na Assembleia Legislativa, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da apuração.

Confira a lista dos dez candidatos mais votados até o momento:

Deputados estaduais mais votados (6%) 1 de 5

É importante lembrar que eleição para deputado estadual é feita pelo sistema proporcional. Por isso, a quantidade de votos individuais não é o único critério para definir os eleitos.