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Eleições 2026: veja os deputados estaduais mais votados na Bahia

Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da apuração

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:17

Disputa por vaga na Assembleia Legislativa da Bahia será acirrada
Disputa por vaga na Assembleia Legislativa da Bahia será acirrada Crédito: Arte CORREIO

Com as urnas ainda em apuração na Bahia, os candidatos mais votados para deputado estadual se revezam. Ao todo, 640 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 63 vagas na Assembleia Legislativa, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da apuração.

PRESIDENTE: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

GOVERNADOR: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

Confira a lista dos dez candidatos mais votados até o momento:

Deputados estaduais mais votados (6%)

Deputados estaduais mais votados por Reprodução
Deputados estaduais mais votados por Reprodução
Deputados estaduais mais votados por Reprodução
Deputados estaduais mais votados por Reprodução
Deputados estaduais mais votados por Reprodução
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Deputados estaduais mais votados por Reprodução

É importante lembrar que eleição para deputado estadual é feita pelo sistema proporcional. Por isso, a quantidade de votos individuais não é o único critério para definir os eleitos.

A distribuição das cadeiras também considera os votos recebidos pelos partidos e federações.

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