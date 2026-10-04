Eleições 2026: veja os deputados estaduais mais votados na Bahia

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:17
Com as urnas ainda em apuração na Bahia, os candidatos mais votados para deputado estadual se revezam. Ao todo, 640 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 63 vagas na Assembleia Legislativa, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da apuração.
Confira a lista dos dez candidatos mais votados até o momento:
Deputados estaduais mais votados (6%)
É importante lembrar que eleição para deputado estadual é feita pelo sistema proporcional. Por isso, a quantidade de votos individuais não é o único critério para definir os eleitos.
A distribuição das cadeiras também considera os votos recebidos pelos partidos e federações.