Eleições 2026: veja os deputados federais mais votados na Bahia

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:27
Com a apuração das urnas na Bahia, os candidatos mais votados para deputado federal se revezam no topo da lista. Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da apuração. Ao todo, 520 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 39 vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira a lista dos dez candidatos mais votados até o momento:
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas)
A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados federais. Esse número total foi fixado pela Lei Complementar nº 78/1993 e segue o mesmo desde então. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu balizas mínimas e máximas para a representação de cada unidade federativa:
Piso constitucional: 8 deputados;
Teto constitucional: 70 deputados.
A norma garante que nenhum estado brasileiro eleja menos de 8 representantes federais, ao mesmo tempo em que impede que qualquer estado ultrapasse o teto de 70 cadeiras, independentemente do seu crescimento habitacional.