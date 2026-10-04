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Eleições 2026: veja os deputados federais mais votados na Bahia

Acompanhe a apuração em tempo real

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:27

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a apuração das urnas na Bahia, os candidatos mais votados para deputado federal se revezam no topo da lista. Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da apuração. Ao todo, 520 candidatos na Bahia disputam neste domingo (4) as 39 vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, nas Eleições 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PRESIDENTE: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

GOVERNADOR: ACOMPANHE A APURAÇÃO EM TEMPO REAL

Confira a lista dos dez candidatos mais votados até o momento:

Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas)

Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução
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Deputados federais mais votados (53,35% da urnas apuradas) por Reprodução

A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados federais. Esse número total foi fixado pela Lei Complementar nº 78/1993 e segue o mesmo desde então. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu balizas mínimas e máximas para a representação de cada unidade federativa:

Piso constitucional: 8 deputados;

Teto constitucional: 70 deputados.

A norma garante que nenhum estado brasileiro eleja menos de 8 representantes federais, ao mesmo tempo em que impede que qualquer estado ultrapasse o teto de 70 cadeiras, independentemente do seu crescimento habitacional.

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