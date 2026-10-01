CONTAGEM REGRESSIVA

Eleições terão mais de 563 mil urnas mobilizadas pelo TSE em todas as regiões, veja como funcionará

Estrutura pronta nos bastidores da Justiça Eleitoral vai cobrir seções de votação em 4 de outubro

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:48

Estrutura do TSE garante votação para brasileiros no país e no exterior Crédito: Fonte: Banco de Imagens do TSE

São 563.910 urnas eletrônicas que serão mobilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para atender 158,7 milhões de eleitores nas Eleições 2026. O aparato recorde de tecnologia e segurança já está pronto nos bastidores para garantir a votação em todo o país e no exterior durante as eleições de 2026.

Urna eletrônica passou por auditoria e desmontagem na sede do TRE-BA. 1 de 13

A grande novidade que marca as eleições 2026 é a modernização do parque tecnológico da Justiça Eleitoral: 77% das urnas eletrônicas pertencem aos modelos UE2022 e UE2020, os mais avançados e rápidos já produzidos.

Em termos práticos, 439.468 equipamentos de última geração lideram a votação, enquanto as versões UE2015 (95.065 unidades) e UE2013 (29.377 unidades) completam a frota oficial.

TSE mobiliza 563 mil urnas eletrônicas

A reserva técnica de contingência também foi reforçada pelo TSE. Do total de 563.910 urnas, dezenas de milhares de aparelhos ficam de prontidão em pontos estratégicos para garantir substituição imediata em caso de qualquer falha técnica pontual durante o dia da votação, evitando filas e travamentos no processo.

Logística distribui equipamentos nos municípios

2.641 zonas eleitorais coordenam a distribuição estratégica desses equipamentos para alcançar quase 500 mil seções eleitorais distribuídas entre os 5.571 municípios do país. Para votação no exterior, serão mobilizadas 1.310 seções eleitorais.

Carros, barcos, helicópteros e aviões da FAB entram em cena para fazer a urna eletrônica chegar desde as grandes metrópoles até as comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas mais isoladas.

Testes de segurança confirmam auditabilidade

Transparência total e auditabilidade são as diretrizes mantidas pelo TSE para blindar o sistema contra desinformação. No último mês, a Justiça Eleitoral publicou um comunicado após um post no Instagram, publicado em 12 de agosto, acumular 9 mil curtidas, 970 comentários e mais de 1,5 mil republicações.

O conteúdo mostra a imagem de uma urna eletrônica acompanhada de um texto que afirma: "Os melhores hackers do Brasil tentaram invadir uma urna eletrônica em teste de segurança: foram 35 planos de ataque diferentes e a urna foi invadida em todos. O TSE utiliza esse tipo de avaliação para testar suas barreiras de segurança e aprimorar o sistema eleitoral diante de diferentes possibilidades de ataque".

Em resposta, a Justiça Eleitoral destacou que é enganoso afirmar que as urnas eletrônicas foram invadidas durante o Teste Público de Segurança de 2025:

“É enganoso afirmar que as urnas eletrônicas foram invadidas durante o Teste Público de Segurança de 2025. O evento é uma das etapas de fiscalização do sistema eletrônico de votação e tem como objetivo permitir que especialistas externos procurem vulnerabilidades e apresentem sugestões de aperfeiçoamento antes das eleições” Justiça Eleitoral Em nota

Na sequência, a nota explica que, no teste realizado em dezembro de 2025, estavam previstos 35 planos de ataque, mas apenas 29 foram executados e quatro apresentaram achados. Segundo a Justiça Eleitoral, nenhum deles comprometeu a integridade, o sigilo do voto ou o resultado das eleições. “É equivocado, portanto, afirmar que as urnas foram invadidas”.

Calendário do TSE define datas das eleições e cargos em disputa

Programada para o primeiro domingo do mês, 4 de outubro é a data oficial do 1º turno das Eleições 2026. Caso haja necessidade de disputa decisiva para os cargos do Executivo, o 2º turno acontece em 25 de outubro, no último domingo de outubro.

Neste ano, a escolha nas seções eleitorais define os ocupantes de seis cargos essenciais:

Presidente e Vice-Presidente da República

Governador e Vice-Governador

Duas vagas para o Senado Federal

Deputados Federais

Deputados Estaduais ou Distritais