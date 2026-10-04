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Eleito ou ‘matematicamente eleito’? Entenda a diferença durante a apuração

Resultado pode ser definido antes do fim da apuração, mas ainda depende da confirmação oficial da Justiça Eleitoral

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:02

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Pode até ser parecido, mas dizer que um candidato ou uma candidata está ‘eleito’ ou ‘eleita’é diferente de dizer que está ‘matematicamente eleito’ ou ‘matematicamente eleita'. Isso ocorre porque os resultados divulgados pela Justiça Eleitoral são divulgados de forma a acompanhar o avanço da apuração em tempo real.

No entanto, antes do fim da apuração, é possível chegar a um estágio em que a pessoa candidata tem um resultado que não pode mais mudar - ou seja, ela está ‘matematicamente eleita'. Isso significa que, mesmo levando em conta os votos que ainda devem ser contados, não existe mais possibilidade de que outro candidato alcance ou ultrapasse a liderança.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Uma questão é que estar matematicamente eleito não é um resultado oficial. A definição só é confirmada depois de todas as etapas previstas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Diferenças

Segundo o TSE, embora sejam etapas relacionadas, apuração e totalização dos votos não são a mesma coisa. O processo começa em cada seção eleitoral: depois do encerramento da votação, a urna eletrônica contabiliza os votos registrados naquele equipamento e gera o respectivo Boletim de Urna (BU).

É a partir desses boletins que começa a etapa de totalização. Os dados produzidos pelas urnas de todo o país e também do exterior são reunidos e somados pela Justiça Eleitoral, formando os resultados da eleição.

Por isso, após o encerramento da votação, às 17h, os dados dos BUs passam a ser transmitidos aos centros de processamento da Justiça Eleitoral. Conforme os boletins são recebidos, as informações são incorporadas à totalização e os resultados começam a ser divulgados.